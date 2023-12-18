Готовы познакомиться с военной историей города-крепости 1-го ранга? Даже Гитлер считал, что его невозможно взять. Вы ощутите мощь фортификаций, увидите, какие сооружения всё-таки смогла взять Красная армия. Место, где завершился штурм Кёнигсберга, бастионы, башни и ворота, подземные потерны и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой, а также форт «Дёнхофф», Астрономический бастион и другие места ждут нас!

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Описание

Что вас ожидает

Башня Дона. Начнём экскурсию с места, где завершился штурм Кёнигсберга. Затем осмотрим все бастионы, башни и ворота города, сохранившие свою красоту и мощь. Также я покажу вам подземные потерны и потайные ходы, до которых сложно добраться экскурсионной группой.

Форт 11 «Дёнхофф». Он сохранился в первозданном виде, а сейчас в нём располагается музей фортификации. На его примере я покажу вам принципы функционирования фортов: поняв их, вы даже сможете самостоятельно запустить механизмы форта. Там же будет возможность попробовать знаменитый «Кофе с порохом» и согреть душу в «Кофейне Алхимика».

Форт 8 «Король Фридрих I». В восстановлении этого заброшенного форта я лично принимаю участие. Он оказал героическое сопротивление и подвёргся ожесточённому штурму. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а в одной из казарм даже разожжём камин 19 века. Я покажу последствия бомбёжек английской авиации и артиллерийского обстрела Красной армии. Если у вас будет желание, мы спустимся в секретное подземелье, где нашей командой были найдены артефакты Третьего Рейха.

Седов и Крузенштерн. На обратном пути мы осмотрим эти легендарные парусники.

Астрономический бастион. Вишенкой на торте станет бастион, где расположилась мастерская сказочных Хомлинов, которые стали одним из символов города. Здесь же находится самый необычный музей Калининграда.

Экскурсия будет сопровождаться архивными видео- и фотоматериалами, чтобы вы ещё лучше погрузились в историю мест, которые мы посетим.

Организационные детали

Экскурсия индивидуальная, а значит, маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito с водителем

Если вы путешествуете на своём автомобиле, будет скидка 1000 рублей

Дополнительные расходы