Место, где завершился штурм Кёнигсберга, бастионы, башни, ворота и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой, а также форт «Дёнхофф», Брандербургские ворота и другие места ждут нас!
Описание экскурсии
Башня Дона, Литовский вал, бастион «Грольман», Королевские и Фридландские ворота. Начнём экскурсию с места, где завершился штурм Кёнигсберга. Затем изучим укрепления Литовского вала, сохранившие свою красоту и мощь. Ознакомимся с бастионом «Грольман», который смог выдержать прямые попадания советских РСЗО и считается крупнейшим бастионом в Европе. Также я покажу вам подземные потерны и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой. Осмотрев Королевские и Закхаймские ворота, мы отправимся в форт № 11.
Форт 11 «Дёнхофф». Он сохранился в первозданном виде, а сейчас в нём располагается музей фортификации. На его примере я покажу вам принципы функционирования фортов: поняв их, вы даже сможете самостоятельно запустить механизмы форта. Там же будет возможность попробовать знаменитый «Кофе с порохом» и согреть душу в «Кофейне Алхимика».
Форт 8 «Король Фридрих I». В восстановлении этого заброшенного форта я лично принимаю участие. Он оказал героическое сопротивление и подвергся ожесточённому штурму. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а в одной из казарм даже разожжём камин 19 века. Я покажу последствия бомбёжек английской авиации и артиллерийского обстрела Красной армии. Если у вас будет желание, мы спустимся в секретное подземелье, где нашей командой были найдены артефакты Третьего рейха.
Брандербургские ворота На обратном пути мы проедем через настоящие городские ворота 19 века, а также посетим бывшие казематы пограничников, в которых сейчас расположился музей марципана.
В финале экскурсии мы осмотрим Фридландские ворота и завершим экскурсию на Рыбной деревне.
Экскурсия будет сопровождаться архивными видео- и фотоматериалами, чтобы вы ещё лучше погрузились в историю мест, которые мы посетим.
Организационные детали
- Экскурсия индивидуальная, маршрут зависит от ваших предпочтений.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito с водителем
- Если вы путешествуете на своём автомобиле — скидка 1000 ₽
- В стоимость входит: услуги гида и водителя, билет в форт №8
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в форт №11 — 600 ₽/чел.
- При желании можно пострелять из АК-104 — от 1700 ₽ за 15 выстрелов. О желании пострелять в прошу предупреждать заранее
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельно спасибо водителю Дмитрию за комфортную поездку.
Отдельное спасибо за умение привлечь внимание юной барышни (родители подростков меня поймут) к материалу.