Добро пожаловать в город-крепость 1-го ранга! Даже Гитлер считал, что его невозможно взять. Вы ощутите мощь фортификаций, увидите, какие сооружения всё-таки смогла взять Красная армия. Место, где завершился штурм Кёнигсберга, бастионы, башни, ворота и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой, а также форт «Дёнхофф», Брандербургские ворота и другие места ждут нас!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Башня Дона, Литовский вал, бастион «Грольман», Королевские и Фридландские ворота. Начнём экскурсию с места, где завершился штурм Кёнигсберга. Затем изучим укрепления Литовского вала, сохранившие свою красоту и мощь. Ознакомимся с бастионом «Грольман», который смог выдержать прямые попадания советских РСЗО и считается крупнейшим бастионом в Европе. Также я покажу вам подземные потерны и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой. Осмотрев Королевские и Закхаймские ворота, мы отправимся в форт № 11.

Форт 11 «Дёнхофф». Он сохранился в первозданном виде, а сейчас в нём располагается музей фортификации. На его примере я покажу вам принципы функционирования фортов: поняв их, вы даже сможете самостоятельно запустить механизмы форта. Там же будет возможность попробовать знаменитый «Кофе с порохом» и согреть душу в «Кофейне Алхимика».

Форт 8 «Король Фридрих I». В восстановлении этого заброшенного форта я лично принимаю участие. Он оказал героическое сопротивление и подвергся ожесточённому штурму. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а в одной из казарм даже разожжём камин 19 века. Я покажу последствия бомбёжек английской авиации и артиллерийского обстрела Красной армии. Если у вас будет желание, мы спустимся в секретное подземелье, где нашей командой были найдены артефакты Третьего рейха.

Брандербургские ворота На обратном пути мы проедем через настоящие городские ворота 19 века, а также посетим бывшие казематы пограничников, в которых сейчас расположился музей марципана.

В финале экскурсии мы осмотрим Фридландские ворота и завершим экскурсию на Рыбной деревне.

Экскурсия будет сопровождаться архивными видео- и фотоматериалами, чтобы вы ещё лучше погрузились в историю мест, которые мы посетим.

Организационные детали

Экскурсия индивидуальная, маршрут зависит от ваших предпочтений.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito с водителем

Если вы путешествуете на своём автомобиле — скидка 1000 ₽

В стоимость входит: услуги гида и водителя, билет в форт №8

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы