Мои заказы

Кёнигсберг - город-крепость

Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Добро пожаловать в город-крепость 1-го ранга! Даже Гитлер считал, что его невозможно взять. Вы ощутите мощь фортификаций, увидите, какие сооружения всё-таки смогла взять Красная армия.

Место, где завершился штурм Кёнигсберга, бастионы, башни, ворота и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой, а также форт «Дёнхофф», Брандербургские ворота и другие места ждут нас!
4.8
40 отзывов
Кёнигсберг - город-крепость
Кёнигсберг - город-крепость
Кёнигсберг - город-крепость

Описание экскурсии

Башня Дона, Литовский вал, бастион «Грольман», Королевские и Фридландские ворота. Начнём экскурсию с места, где завершился штурм Кёнигсберга. Затем изучим укрепления Литовского вала, сохранившие свою красоту и мощь. Ознакомимся с бастионом «Грольман», который смог выдержать прямые попадания советских РСЗО и считается крупнейшим бастионом в Европе. Также я покажу вам подземные потерны и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой. Осмотрев Королевские и Закхаймские ворота, мы отправимся в форт № 11.

Форт 11 «Дёнхофф». Он сохранился в первозданном виде, а сейчас в нём располагается музей фортификации. На его примере я покажу вам принципы функционирования фортов: поняв их, вы даже сможете самостоятельно запустить механизмы форта. Там же будет возможность попробовать знаменитый «Кофе с порохом» и согреть душу в «Кофейне Алхимика».

Форт 8 «Король Фридрих I». В восстановлении этого заброшенного форта я лично принимаю участие. Он оказал героическое сопротивление и подвергся ожесточённому штурму. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а в одной из казарм даже разожжём камин 19 века. Я покажу последствия бомбёжек английской авиации и артиллерийского обстрела Красной армии. Если у вас будет желание, мы спустимся в секретное подземелье, где нашей командой были найдены артефакты Третьего рейха.

Брандербургские ворота На обратном пути мы проедем через настоящие городские ворота 19 века, а также посетим бывшие казематы пограничников, в которых сейчас расположился музей марципана.

В финале экскурсии мы осмотрим Фридландские ворота и завершим экскурсию на Рыбной деревне.

Экскурсия будет сопровождаться архивными видео- и фотоматериалами, чтобы вы ещё лучше погрузились в историю мест, которые мы посетим.

Организационные детали

  • Экскурсия индивидуальная, маршрут зависит от ваших предпочтений.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito с водителем
  • Если вы путешествуете на своём автомобиле — скидка 1000 ₽
  • В стоимость входит: услуги гида и водителя, билет в форт №8
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в форт №11 — 600 ₽/чел.
  • При желании можно пострелять из АК-104 — от 1700 ₽ за 15 выстрелов. О желании пострелять в прошу предупреждать заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ворот Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1512 туристов
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать
читать дальшеуменьшить

все самые яркие, знаменитые, а также малоизвестные места Янтарного края. Специально для вас я собрал команду лучших гидов, каждый из которых увлечён своим делом и сможет на 100% погрузить в тематику экскурсии. На наших экскурсиях вы сможете почувствовать себя местным и узнать намного больше информации, чем дают стандартные гиды, ведь помимо экскурсий мы занимаемся военными реконструкциями, восстановлением исторических объектов, организацией киносъёмок, проведением самых неординарных фотосессий и др.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
4
3
1
2
1
Ольга
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы, возможность увидеть форты изнутри и снаружи, за большой объем исторической информации по ходу движения. Нам всё очень понравилось. Семëн учëл все наши пожелания относительно интересов моих детей. Посещение было безопасным.
Отдельно спасибо водителю Дмитрию за комфортную поездку.
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,+2
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Большое спасибо Семëну, нашему экскурсоводу, за интереснейшую экскурсию по фортам 11 и 8, за создание атмосферы,
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Приехали в город Калининград на 2 дня по личному делу,и попутно решили взять экскурсию с гидом. Пешие экскурсии по городу нам показались очень скучны,а вот формат который предлагает гид Семён
читать дальшеуменьшить

нас зацепил. Экскурсия на авто,с посещением двух фортов. Нестандартный формат экскурсии👍Нам посчастливилось побывать в форте #11,туристический хорошо обустроенный объект с богатой историей оставил кучу положительных эмоций,а в сопровождении рассказов Семёна мы получили массу впечатлений и новых знаний! Были и на форте #8,это пока не совсем туристическое место,но Семён с командой неравнодушных пытаются своими силами привести форт в безопасное место для посетителей. И вот от 8 форта и историй,а так же от всех этих полузатопленных помещений мурашки бежали по коже. Мы предусмотрительно взяли с собой мощный фонарик,там надо бродить в темноте форта. Было безопасно,но можно немного пощекотать себе нервы)))Про гида. Погружает группу в тему: делится интересными фактами, легендами, помогает увидеть связь между событиями и местами. Ответил на все наши вопросы,на дурацкие вопросы отвечал с юмором!))Вся наша группа осталась в восторге,Семён спасибо! И отдельное спасибо нашему водителю,который с комфортом доставлял нас до всех локаций!

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Большое спасибо Семёну и водителю Олегу за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
Отдельное спасибо за умение привлечь внимание юной барышни (родители подростков меня поймут) к материалу.
Большое спасибо Семёну и водителю Олегу за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
Большое спасибо Семёну и водителю Олегу за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
Большое спасибо Семёну и водителю Олегу за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
Вам был полезен этот отзыв?
А
В конце февраля мы вместе с Семеном совершили чудесную прогулку по фортам Кенигсберга - Калининграда. Нам очень понравилась организация нашего путешествия. Семен очень внимательный, предупредительный. Его рассказ профессионален, полон интересных
читать дальшеуменьшить

фактов, основан на многочисленных архивных материалах. Мы посетили форт номер 11 и форт номер 8. Произвел большое впечатление форт номер 8. Он сильно пострадал, находился в плачевном состоянии. Но неравнодушные люди, в их числе и Семен, решили восстановить его из руин. Проделали уже колосальный объем работы. Сколько мусова, кирпича пришлось убрать. Отчистить стены, закрепить. Все своими силами. Много уже расчищено, можно свободно пройти, все посмотреть. Многое еще предстоит сделать, но у ребят все получится! Ведь это важно и для нас, и для наших детей и внуков. Это наша история. Еще мы увидели на прогулке наши легендарные парусники "Крузенштерн" и" Седов". Правда издалека, но рассмотрели. Легендарные суда. Семен отвечает на все вопросы, все разъясняет. Передвигались мы на автомобиле. Очень комфортно. Остались самые приятные впечатления от нашего путешествия. С нами был внук (11 лет), так он просто был в восторге от происходящего. И даже пострелял. Всем рекомендую эту экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?
О
У меня муж очень хорошо знает историю ВОВ, поэтому искала гида с такими же знаниями и не ошиблась. у Семена есть историческое высшее образование, он ответил на все вопросы мужа.
читать дальшеуменьшить

Было интересно и мне. С этой экскурсии мы начали поездку по Калининграду и не пожалели. Рекомендую семена, как гида по местам оборонительных сооружений Кенигсберга.
ПС. Кролики в 11 форту очень милые и удивительно, что они там свободно так живут (детям и представителям прекрасного пола добавляет мимимищности и радости)

У меня муж очень хорошо знает историю ВОВ, поэтому искала гида с такими же знаниями и
У меня муж очень хорошо знает историю ВОВ, поэтому искала гида с такими же знаниями и
У меня муж очень хорошо знает историю ВОВ, поэтому искала гида с такими же знаниями и
У меня муж очень хорошо знает историю ВОВ, поэтому искала гида с такими же знаниями и
У меня муж очень хорошо знает историю ВОВ, поэтому искала гида с такими же знаниями и
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Хотим поблагодарить Семёна за очень познавательную экскурсию, которая прошла, вернее пролетела с лучшими впечатлениями) Семен эрудирован, харизматичен, легок в общении, чувствуется как он любит дело, которым занимается) Хотелось бы поделиться
читать дальшеуменьшить

мнением с туристами по поводу данной экскурсии, не думайте, что она навязывается, чтобы провести ее с гидом, нет!!! это именно то, что необходимо проходить с экскурсоводом, во-первых, это много исторических моментов, а второе, и важное, это безопасность, форт, это все таки не пляж посетить))) советую всем и экскурсию, и Семена!!! Планируем дальше узнавать Калининградскую область с данной командой, спасибо вам всем за вашу работу)))

Хотим поблагодарить Семёна за очень познавательную экскурсию, которая прошла, вернее пролетела с лучшими впечатлениями) Семен эрудирован,
Хотим поблагодарить Семёна за очень познавательную экскурсию, которая прошла, вернее пролетела с лучшими впечатлениями) Семен эрудирован,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Кёнигсберг - город-крепость»

Кёнигсберг. История трёх городов
Пешая
3.5 часа
695 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Кёнигсберг. История трёх городов
Открыть для себя туристический Калининград и спрятанный Кёнигсберг и окунуться в историю города
Начало: На Ленинском проспекте
Завтра в 10:00
12 авг в 10:45
1200 ₽ за человека
Калининград-Кёнигсберг за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград-Кёнигсберг за 2,5 часа
Откройте для себя Калининград за 2,5 часа, погрузитесь в историю города и его уникальную архитектуру, ощутите дух Пруссии и России
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Пешком из Калининграда в Кёнигсберг
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешком из Калининграда в Кёнигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5900 ₽ за всё до 3 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
На машине
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 13 500 ₽ за экскурсию