Это идеальная поездка из одного города в другой вместе с гидом-фотографом. Мы доедем до Светлогорска на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. По пути я расскажу историю области и много интересных фактов. И познакомлю вас с самим Светлогорском.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- По пути мы увидим гнёзда аистов, прусские аллеи, гору Фуксберг и оленью ферму.
- В Светлогорске прогуляемся по главным улицам — Октябрьской и Ленина.
- Вы посмотрите на символ города — водонапорную башню. Поймёте, почему Светлогорск называют самым медленным городом России, и попробуете знаменитые крендели.
- Я расскажу, почему пруссы и прусаки — это не одно и то же, что такое «Читтаслоу» и как это понятие связано со Светлогорском.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Multivan.
- Могу сделать профессиональные снимки на фотоаппарат Sony Alpha 7 III. Доплата составит 5000 ₽. В течение 10 дней после экскурсии вы получите около 30 кадров в цветокоррекции.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 29 туристов
Душевный и весёлый, расскажу коротко и интересно про Калининград и область. Со мной можно поговорить на любые темы, особенно о путешествиях! Дипломированный гид и фотограф со стажем более 10 лет:)Задать вопрос
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