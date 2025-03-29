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Это идеальная поездка из одного города в другой вместе с гидом-фотографом. Мы доедем до Светлогорска на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. По пути я расскажу историю области и много интересных фактов. И познакомлю вас с самим Светлогорском.