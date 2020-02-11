2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Когда я искала экскурсии в Калининграде и области, хотелось чего-нибудь особенного... И я нашла! Фото-экскурсию "Фотогеничная Балтика": Светлогорск, Приморье, Зеленоградск. Это было великолепно! Анна интересна и как гид: рассказывала много чего полезного и интересного о крае, о достопримечательностях, на фоне которых фотографировала меня, об особенностях фотографии (что мне тоже интересно как фотолюбителю), показывала разные фотографии о том, как в Светлогорске и Зеленоградске было раньше. И фотограф она первоклассный. Говорила мне куда и как встать-сесть, объясняла свои действия, подсказывала интересные сюжеты и идеи для фото. В какой-то момент я поймала себя на ощущении, как будто я - известная модель и делаю очередную фотосессию для публикации, а Анна - моя подруга-фотограф, было очень весело )) В итоге, за неполный день я объехала три курортных города, узнала и увидела много интересного, весело провела время и получила кучу красивых фотографий! Я очень довольна. Спасибо Анне и команде Трипстер за прекрасные впечатления!