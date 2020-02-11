2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Брусчатка, башня, крыши с черепицей
Мы прогуляемся по ухоженным, утопающим в зелени улочкам, полюбуемся немецкой застройкой прошлого столетия и не менее красивыми зданиями нового времени. Я проведу вас к старинной водонапорной башне и театру эстрады «Янтарь-Холл», в стенах которого проходят самые значимые культурные события региона. Мы спустимся к морю по центральной лестнице и обнаружим внизу мозаичные Солнечные часы, пройдемся по современному и старому променаду и остановимся у изящной скульптуры «Нимфа», чудом пережившей Вторую мировую войну. Подышав целебным морским воздухом, мы вернемся в город, поднявшись на новом фуникулере или по серпантину, ведущему в центр Светлогорска.
Закат на балтийском взморье
После мы отправимся в небольшой городок Приморье, на невероятно красивый пляж, нетипичный для Балтийского побережья. Вас впечатлят высокие обрывистые утесы и каменисто-песчаный берег, лесной спуск, обрамленный ручьем, и вид на буйное море.
Во время всей нашей прогулки мы будем останавливаться и делать профессиональные снимки, которые станут приятным напоминанием об этом дне.