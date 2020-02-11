2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по Светлогорску с фотографом — тихие улочки, немецкие домики и живописное побережье

Анна
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Анна – ваш гид
Потрясающие пляжи Балтики, секретные уголки побережья и главные достопримечательности Светлогорска — я познакомлю вас с Янтарным краем и сделаю снимки, которые помогут сохранить в памяти чудесные моменты вашего отдыха.

А старинные кварталы, сосны и лестницы у моря станут лучшими декорациями для фотосессии!
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика

Что Вас ожидает​

Брусчатка, башня, крыши с черепицей
Мы прогуляемся по ухоженным, утопающим в зелени улочкам, полюбуемся немецкой застройкой прошлого столетия и не менее красивыми зданиями нового времени. Я проведу вас к старинной водонапорной башне и театру эстрады «Янтарь-Холл», в стенах которого проходят самые значимые культурные события региона. Мы спустимся к морю по центральной лестнице и обнаружим внизу мозаичные Солнечные часы, пройдемся по современному и старому променаду и остановимся у изящной скульптуры «Нимфа», чудом пережившей Вторую мировую войну. Подышав целебным морским воздухом, мы вернемся в город, поднявшись на новом фуникулере или по серпантину, ведущему в центр Светлогорска.

Закат на балтийском взморье
После мы отправимся в небольшой городок Приморье, на невероятно красивый пляж, нетипичный для Балтийского побережья. Вас впечатлят высокие обрывистые утесы и каменисто-песчаный берег, лесной спуск, обрамленный ручьем, и вид на буйное море.
Во время всей нашей прогулки мы будем останавливаться и делать профессиональные снимки, которые станут приятным напоминанием об этом дне.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания.
  • Для фотосессии я использую высокопрофессиональное оборудование (Камера Nikon D800, объективы Nikon 24-70/2.8, Nikon 135/2, Nikon 85/1.8)
  • Через 14 дней Вы получите 150-200 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета.
  • Я отправлю ссылку на облачное хранилище, с которого можно просматривать и скачивать фотографии в течение нескольких месяцев.
  • Дополнительные опции (по желанию): посещение Зеленоградска, художественная глубокая ретушь фотографий, фотокнига с вашими снимками, услуги визажиста и стилиста.
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика
Фотогеничная Балтика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарей ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Анна спасибо за прогулку по Балтике, вы показали нам очень красивые места. А фотографии просто бомба. Желаю вам дальнейших успехов в вашей творческой профессии .
23 сентября 2019
Когда я искала экскурсии в Калининграде и области, хотелось чего-нибудь особенного... И я нашла! Фото-экскурсию "Фотогеничная Балтика": Светлогорск, Приморье, Зеленоградск. Это было великолепно! Анна интересна и как гид: рассказывала много чего полезного и интересного о крае, о достопримечательностях, на фоне которых фотографировала меня, об особенностях фотографии (что мне тоже интересно как фотолюбителю), показывала разные фотографии о том, как в Светлогорске и Зеленоградске было раньше. И фотограф она первоклассный. Говорила мне куда и как встать-сесть, объясняла свои действия, подсказывала интересные сюжеты и идеи для фото. В какой-то момент я поймала себя на ощущении, как будто я - известная модель и делаю очередную фотосессию для публикации, а Анна - моя подруга-фотограф, было очень весело )) В итоге, за неполный день я объехала три курортных города, узнала и увидела много интересного, весело провела время и получила кучу красивых фотографий! Я очень довольна. Спасибо Анне и команде Трипстер за прекрасные впечатления!

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