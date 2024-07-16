Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск

Увидеть два курорта Балтийского побережья на групповой автобусной экскурсии
Это обзорная экскурсия по двум знаменитым королевским курортам Восточной Пруссии. Вы посетите спокойный Светлогорск — бывший Раушен и уютный Зеленоградск — он же Кранц. Насладитесь их архитектурой и прогуляетесь по берегу Балтийского моря. Узнаете тайны и легенды и познакомитесь с историей городов со времён викингов до наших дней.
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

В Светлогорске вы увидите:

  • памятный знак Томасу Манну, открытый в честь пребывания писателя в Курхаусе Раушена в 1929 году
  • здание Курхауса Раушена — фешенебельный курортный дом
  • органный зал «Макаров», расположенный в бывшей немецкой капелле Девы Марии
  • башню водолечебницы — настоящий символ Светлогорска

А в Зеленоградске:

  • оцените лютеранскую кирху Святого Адальберта 1896 года постройки
  • заглянете в городской парк, который был открыт ещё в 1844 году с подачи короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV
  • прогуляетесь по променаду вдоль побережья Балтийского моря
  • и пройдёте по Курортному проспекту — главной пешеходной улице города

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 000 ₽
Льготный1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калининграда

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа весь деньСветлогорскЗеленоградскВодонапорная башняПопулярные местаКирхиСвятые местаДля студентовПо Калининградской области

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