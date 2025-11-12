Это не просто экскурсия — это ваш первый день в городе, который может стать домом! Вы увидите его глазами местных, оцените районы изнутри: сравните их энергетику, инфраструктуру и скрытые возможности.
Узнаете, где бурлит современная жизнь, а где царит историческое очарование, как совместить бюджет с комфортом и почему Калининград называют «Европой в миниатюре».
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы прочувствуете Калининград как город для переезда! Мы уделим внимание его «зелёным лёгким» — паркам, скверам и озёрам. Прогуляемся по европейскому району, где виллы 19 века соседствуют с современными зданиями. И посмотрим, как среди советских пятиэтажек растут современные комплексы.
Итак, вы увидите:
- Амалиенау (Центральный район). Вы пройдёте по улицам, где каждый дом — архитектурный шедевр. Поговаривают, что в одной из вилл когда-то прятали Янтарную комнату
- Понарт (Московский район). Здесь из окон хрущёвок открывается вид на озеро, которое летом превращается в пляж с пикниками
- Восточный (Ленинградский район). Самый популярный район для тех, кто планирует перебраться в Калининград
Вы услышите:
- В каком районе аренда квартиры обойдётся дешевле чашки кофе в Москве
- Как приехавшие сюда изменили жизнь благодаря калининградскому ритму
- Где в Калининграде можно работать удалённо с видом на Балтику
- Как районы связаны велодорожками и какой маршрут выбрать для утренних пробежек
Вы сравните особенности каждого района в соответствии с вашими потребностями и интересами. И уже завтра сможете сказать: «Я знаю Калининград не как турист, а как человек, который здесь останется».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию проведёт гид нашей команды — коренной житель и знаток не только города, но и области
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 13145 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донестиЗадать вопрос
