Калининград - город с уникальной историей, сочетающий в себе черты крепости и сада. Немецкое наследие и впечатляющие оборонительные комплексы делают его незабываемым.
В рамках индивидуального трансфера вас встретят в аэропорту, покажут ключевые достопримечательности и доставят в отель. Насладитесь комфортом и спокойствием поездки, а также вкуснейшими блюдами калининградской кухни
В рамках индивидуального трансфера вас встретят в аэропорту, покажут ключевые достопримечательности и доставят в отель. Насладитесь комфортом и спокойствием поездки, а также вкуснейшими блюдами калининградской кухни
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер от аэропорта до отеля
- 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🍽 Вкуснейшие блюда калининградской кухни
- 🌳 Прогулки по атмосферным районам
- 🌍 Возможность экскурсии на английском языке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и достопримечательностям приносят максимальное удовольствие. Это идеальное время для знакомства с Калининградом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Стадион
- Оборонительный вал
- Королевские ворота
- Музей янтаря
- Площадь Победы
- Скульптура «Борющиеся зубры»
- Зоопарк
Описание трансфер
Из аэропорта на автомобиле с комфортом и в спокойной обстановке мы довезём вас до города. Дальше сценарий экскурсии может строиться таким образом:
- В зависимости от времени встречи мы заедем в один из ресторанов на лёгкий завтрак или плотный обед. Предлагаем попробовать вкуснейшие блюда калининградской кухни: кёнигсбергские клопсы, строганину из пиламиды, уху, местное крафтовое пиво и многое другое.
- А затем мы отправимся изучать город. Вы увидите основные достопримечательности Калининграда: остров Канта и Кафедральный собор, Рыбную деревню и стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, оборонительный вал и Королевские ворота, музей янтаря и площадь Победы, скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк.
- Посетим атмосферные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Увидим, как живут люди в немецком наследии, прогуляемся по улочкам, куда обычно не попадают туристы, заедем в промышленные районы бывшего Кёнигсберга и осмотрим морской порт.
- А после отвезём вас в отель в Калининграде.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на Renault Sandero 2021 года выпуска
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Дополнительные расходы — завтрак или обед (по желанию)
- По запросу возможно провести экскурсию на английском языке
- Формат предусматривает ожидание в аэропорту не более 2 часов. Если ваш рейс задержится более, чем на 2 часа, экскурсию придётся отменить
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3243 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было комфортно😊 Рейс был ранний, мы, конечно, были немного уставшими. Алексей это понял, не грузил
Вам был полезен этот отзыв?
И
Наш экскурсовод - Алексей. Встретил нас буквально у трапа самолета, и пока мы ехали до Калининграда, успел познакомить нас с историей города и влюбить нас в него. великолепная обзорная экскурсия,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Прилетали рано, в 10 утра, а заселение было в 14 часа дня и понимая, что мы с родителями всего на три дня в городе, нужно было что-то придумать. После долгих
Вам был полезен этот отзыв?
М
Побывали в Калининграде в самых последних числах мая. И чтобы не гулять с чемоданами до заселения, заказали данную экскурсию. В аэропорту нас встретил Антон. Очень приветливый, веселый гид,видно,что любящий своё
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта, общее знакомство со всеми районами город - мы определились, куда ходим сходить сами в спокойном режиме.
Вам был полезен этот отзыв?
В
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил и времени заказали данную экскурсию. Нашим гидом был Алексей на комфортабельном автомобиле. Приехал вовремя.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Калининград от трапа самолёта»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеТрансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Встреча в аэропорту и увлекательная экскурсия по Калининграду. Узнайте о городе и его истории, посетите ключевые места. Комфорт и информативность
Начало: Аэропорт Калининград
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия
Доехать до нужного места с комфортом и познавательными историями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари (из Калининграда)
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 12 400 ₽ за всё до 4 чел.
от 14 700 ₽ за экскурсию