Не терять ни минуты: аэропорт - вкусный обед - основные достопримечательности
Калининград уникален. Он построен как город—крепость, но развивается как город—сад.
Его немецкое наследие будоражит воображение, а оборонительные комплексы впечатляют даже бывалых путешественников. Мы постараемся, чтобы знакомство с городом было для вас максимально приятным и насыщенным. Встретим в аэропорту, покажем ключевые локации и отвезём в отель.
Его немецкое наследие будоражит воображение, а оборонительные комплексы впечатляют даже бывалых путешественников. Мы постараемся, чтобы знакомство с городом было для вас максимально приятным и насыщенным. Встретим в аэропорту, покажем ключевые локации и отвезём в отель.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из аэропорта на автомобиле с комфортом и в спокойной обстановке мы довезём вас до города. Дальше сценарий экскурсии может строиться таким образом:
- В зависимости от времени встречи мы заедем в один из ресторанов на лёгкий завтрак или плотный обед. Предлагаем попробовать вкуснейшие блюда калининградской кухни: кёнигсбергские клопсы, строганину из пиламиды, уху, местное крафтовое пиво и многое другое.
- А затем мы отправимся изучать город. Вы увидите основные достопримечательности Калининграда: остров Канта и Кафедральный собор, Рыбную деревню и стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, оборонительный вал и Королевские ворота, музей янтаря и площадь Победы, скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк.
- Посетим атмосферные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Увидим, как живут люди в немецком наследии, прогуляемся по улочкам, куда обычно не попадают туристы, заедем в промышленные районы бывшего Кёнигсберга и осмотрим морской порт.
- А после отвезём вас в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на Renault Sandero 2021 года выпуска
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Дополнительные расходы — завтрак или обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1371 туриста
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Ночные
Летние
Трансфер
Животные
Обзорные
Кафедральный собор
Популярные места
Святые места
Амалиенау
Зоопарк
Развлечения
Рыбная деревня
Королевские ворота
Стадион "Калининград"
Остров Канта
Природа и пейзажи
Гастрономические
С обедом
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