Калининград от трапа самолёта

Не терять ни минуты: аэропорт - вкусный обед - основные достопримечательности

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Ответы на вопросы
Калининград уникален. Он построен как город—крепость, но развивается как город—сад.

Его немецкое наследие будоражит воображение, а оборонительные комплексы впечатляют даже бывалых путешественников. Мы постараемся, чтобы знакомство с городом было для вас максимально приятным и насыщенным. Встретим в аэропорту, покажем ключевые локации и отвезём в отель.
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта на автомобиле с комфортом и в спокойной обстановке мы довезём вас до города. Дальше сценарий экскурсии может строиться таким образом:

  • В зависимости от времени встречи мы заедем в один из ресторанов на лёгкий завтрак или плотный обед. Предлагаем попробовать вкуснейшие блюда калининградской кухни: кёнигсбергские клопсы, строганину из пиламиды, уху, местное крафтовое пиво и многое другое.
  • А затем мы отправимся изучать город. Вы увидите основные достопримечательности Калининграда: остров Канта и Кафедральный собор, Рыбную деревню и стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, оборонительный вал и Королевские ворота, музей янтаря и площадь Победы, скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк.
  • Посетим атмосферные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Увидим, как живут люди в немецком наследии, прогуляемся по улочкам, куда обычно не попадают туристы, заедем в промышленные районы бывшего Кёнигсберга и осмотрим морской порт.
  • А после отвезём вас в отель.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на Renault Sandero 2021 года выпуска
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Дополнительные расходы — завтрак или обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Остров Канта
Природа и пейзажи
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С обедом

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