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Калининград от трапа самолёта

Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Калининград - город с уникальной историей, сочетающий в себе черты крепости и сада. Немецкое наследие и впечатляющие оборонительные комплексы делают его незабываемым.

В рамках индивидуального трансфера вас встретят в аэропорту, покажут ключевые достопримечательности и доставят в отель. Насладитесь комфортом и спокойствием поездки, а также вкуснейшими блюдами калининградской кухни
5
47 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер от аэропорта до отеля
  • 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🍽 Вкуснейшие блюда калининградской кухни
  • 🌳 Прогулки по атмосферным районам
  • 🌍 Возможность экскурсии на английском языке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и достопримечательностям приносят максимальное удовольствие. Это идеальное время для знакомства с Калининградом.
Сейчас август — это идеальное время.
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта
Калининград от трапа самолёта

Что можно увидеть

  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Стадион
  • Оборонительный вал
  • Королевские ворота
  • Музей янтаря
  • Площадь Победы
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Зоопарк

Описание трансфер

Из аэропорта на автомобиле с комфортом и в спокойной обстановке мы довезём вас до города. Дальше сценарий экскурсии может строиться таким образом:

  • В зависимости от времени встречи мы заедем в один из ресторанов на лёгкий завтрак или плотный обед. Предлагаем попробовать вкуснейшие блюда калининградской кухни: кёнигсбергские клопсы, строганину из пиламиды, уху, местное крафтовое пиво и многое другое.
  • А затем мы отправимся изучать город. Вы увидите основные достопримечательности Калининграда: остров Канта и Кафедральный собор, Рыбную деревню и стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, оборонительный вал и Королевские ворота, музей янтаря и площадь Победы, скульптуру «Борющиеся зубры» и зоопарк.
  • Посетим атмосферные районы Калининграда — Амалиенау и Ратсхоф. Увидим, как живут люди в немецком наследии, прогуляемся по улочкам, куда обычно не попадают туристы, заедем в промышленные районы бывшего Кёнигсберга и осмотрим морской порт.
  • А после отвезём вас в отель в Калининграде.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на Renault Sandero 2021 года выпуска
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Дополнительные расходы — завтрак или обед (по желанию)
  • По запросу возможно провести экскурсию на английском языке
  • Формат предусматривает ожидание в аэропорту не более 2 часов. Если ваш рейс задержится более, чем на 2 часа, экскурсию придётся отменить

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3243 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
1
3
2
1
Елена
Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было комфортно😊 Рейс был ранний, мы, конечно, были немного уставшими. Алексей это понял, не грузил
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нас датами и скучными историческими фактами. Много было шуток и интересно-запоминающегося из жизни великих людей, проживавших-побывавших в Кёнигсберге. Обзорно увидели почти весь город с его разными районами, и даже забежали в музей марцепана. И очень понравилось кафе с видом на порт. В конце экскурсии Алексей порекомендовал куда сходить самостоятельно, в том числе сориентировал по гастрономически вкусным местам, и даже подарил скидку в один из ресторанов. Очень рекомендуем воспользоваться такой встречей-экскурсией, если планируете поездку, еще не знакомы с Калининградом, и не знаете как убить время до заселения.

Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было
Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было
Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было
Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было
Встречал нас в аэропорту Алексей. Все четко, машина очень чистая, нам втроем с нашими чемоданами было
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И
Наш экскурсовод - Алексей. Встретил нас буквально у трапа самолета, и пока мы ехали до Калининграда, успел познакомить нас с историей города и влюбить нас в него. великолепная обзорная экскурсия,
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которая включала в себя основные достопримечательности. Рассказ Алексея был легким с элементами юмора, так как нам было сложно после перелета воспринимать сложную информацию. 4-часовая экскурсия пролетела, как 5 минут. хочу выразить огромную благодарность Алексею.

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Ю
Прилетали рано, в 10 утра, а заселение было в 14 часа дня и понимая, что мы с родителями всего на три дня в городе, нужно было что-то придумать. После долгих
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поисков наткнулась на эту экскурсию, отличный выбор, чтобы с пользой выждать время! Наш гид была Надежда и действительно встретили прямо в аэропорту, мы приземлились, позвонили и вот уже на комфортном авто, погрузив чемоданы в багажник мы едем смотреть город. Экскурсия была даже с презентацией и показами старых фото города, мы были довольно уставшие, потому что 4 часа ехали до аэропорта, потом 3 летели, поэтому сильно много ходить уже не могли и родители у меня уже в возрасте, все наши предпочтения были любезно учтены. Мы больше находились в автомобиле, чем ходили и останавливались там, где действительно хотелось. Завезли нас пообедать, погуляли по рыбной деревне, острову Канта, посмотрели немецкие виллы и послушали историю города. Надежда была очень увлечена, сразу видно, что человек очень любит город, в котором живет и чтит память. Приходилось даже иногда останавливать ее с просьбой задержаться и поглазеть на красоты города, но это не минус, это очень мило. Стоит еще отметить профессионализм гида в вождении, мы были удивлены, как она ловко маневрирует по узким улочкам не прерывая рассказ. Нам понравилось! Прямо с трапа действительно погрузились в историю и оценили масштабы города и приметили места, которые посетили уже после заселения и отдыха, чтобы неспешно ими насладиться

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М
Побывали в Калининграде в самых последних числах мая. И чтобы не гулять с чемоданами до заселения, заказали данную экскурсию. В аэропорту нас встретил Антон. Очень приветливый, веселый гид,видно,что любящий своё
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дело. Благодарим Антона за интересную экскурсию. Показал основные исторические места Калининграда, познакомил с историей, особенностями города. Подсказал, где можно попробовать вкусную кухню. Во время экскурсии пообедали в прекрасно ресторанчик, выпили акусный кофе, погуляли, насмеялись. Благодарим от души🌸

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К
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта, общее знакомство со всеми районами город - мы определились, куда ходим сходить сами в спокойном режиме.
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
Очень удобный формат экскурсии. Мы прилетели рано, заселение в отдельный днем. Нас забрали прямо из аэропорта,
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В
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил и времени заказали данную экскурсию. Нашим гидом был Алексей на комфортабельном автомобиле. Приехал вовремя.
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Показал основное топовое и места, в которые мы точно бы не попали сами. Идея встречать туристов в аэропорту и сразу знакомить с городом - очень крутая, а когда приятный доброжелательный и знающий гид, готовый ответить на все вопросы, за несколько часов погружает в атмосферу города- это дорогого стоит. Мы поездили, походили, посмотрели, послушали, покушали, прикупили вкусняшек, а потом Алексей отвез нас прямо в отель. Советую данную экскурсию. Мы остались очень довольны. Спасибо огромное, Мария и Алексей! До новых встреч! (и большое спасибо за рекомендацию ресторана на ужин, мы там еще и отобедали на следующий день - это самая вкуснейшая Кухня в Калининграде, как нам показалось)

У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
У нас был утренний рейс, а заселение в отель с трех часов. В целях экономии сил
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