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поисков наткнулась на эту экскурсию, отличный выбор, чтобы с пользой выждать время! Наш гид была Надежда и действительно встретили прямо в аэропорту, мы приземлились, позвонили и вот уже на комфортном авто, погрузив чемоданы в багажник мы едем смотреть город. Экскурсия была даже с презентацией и показами старых фото города, мы были довольно уставшие, потому что 4 часа ехали до аэропорта, потом 3 летели, поэтому сильно много ходить уже не могли и родители у меня уже в возрасте, все наши предпочтения были любезно учтены. Мы больше находились в автомобиле, чем ходили и останавливались там, где действительно хотелось. Завезли нас пообедать, погуляли по рыбной деревне, острову Канта, посмотрели немецкие виллы и послушали историю города. Надежда была очень увлечена, сразу видно, что человек очень любит город, в котором живет и чтит память. Приходилось даже иногда останавливать ее с просьбой задержаться и поглазеть на красоты города, но это не минус, это очень мило. Стоит еще отметить профессионализм гида в вождении, мы были удивлены, как она ловко маневрирует по узким улочкам не прерывая рассказ. Нам понравилось! Прямо с трапа действительно погрузились в историю и оценили масштабы города и приметили места, которые посетили уже после заселения и отдыха, чтобы неспешно ими насладиться