Вкус янтарного края

Любой путешественник знает, что, чтобы узнать характер города или страны, нужно обязательно отведать блюда местной кухни. Кенигсберг (Калининград) не исключение. В янтарном крае много частных пивоварен, сюда едут пить пиво, и это факт! И, если «Янтарное» пиво (оно же «Красное», оно же «Amber») еще можно найти самостоятельно, то вот клопсы откушать удается далеко не всем.

Программа экскурсии

Мы начнем нашу экскурсию от Южного вокзала. Прогуляемся до Бранденбургских ворот, познакомимся с современным городом и посетим Музея Марципана. Посмотрим Кирхи Святого семейства и Госпиталя Святого Георга. У руин Замка Кенигсберг узнаем историю Калининграда. А в конце вас ждет традиционный ужин в немецком ресторане.

Важно знать: