Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет попробовать Калининград на вкус

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет попробовать Калининград на вкус.

Красное пиво, кёнигсбергские клопсы, сладкий марципан — блюда, которыми славится наш янтарный город.

Я предлагаю вам прогуляться по улочкам Калининграда, познакомится с его историей и кухней в знаменитых музеях.

а после вкусно поужинать в традиционном немецком ресторане.
Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан
Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан
Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан
Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан
Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан
Калининград со вкусом: пиво, клопсы, марципан

Что вы увидите 🤩

  • Бранденбургские ворота
  • Музей Марципана
  • Кирху Святого семейства
  • Госпиталь Святого Георга
  • Здание Фондовой биржи
  • Руины замка Кенигсберг
Вкус янтарного края
Любой путешественник знает, что, чтобы узнать характер города или страны, нужно обязательно отведать блюда местной кухни. Кенигсберг (Калининград) не исключение. В янтарном крае много частных пивоварен, сюда едут пить пиво, и это факт! И, если «Янтарное» пиво (оно же «Красное», оно же «Amber») еще можно найти самостоятельно, то вот клопсы откушать удается далеко не всем.
Программа экскурсии
Мы начнем нашу экскурсию от Южного вокзала. Прогуляемся до Бранденбургских ворот, познакомимся с современным городом и посетим Музея Марципана. Посмотрим Кирхи Святого семейства и Госпиталя Святого Георга. У руин Замка Кенигсберг узнаем историю Калининграда. А в конце вас ждет традиционный ужин в немецком ресторане.

Важно знать:

  • Ужин в немецком ресторане оплачивается туристом самостоятельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия
  • Музей Марципана
Что не входит
  • Пиво
  • клопсы
  • марципан
Где начинаем и завершаем
Начало: Южный ж/д вокзал
Завершение: Ресторан немецкой кухни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 17:00

Ольга П.
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🖼Музеи🌇Вечерние🍤Гастрономические🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Обзорная экскурсия по городу Калининграду "История Кёнигсберга"
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Калининграду "История Кёнигсберга"
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду
По договоренности
Калининград. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.9
68
4 700
за 1-7 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
Экскурсия по городу фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
Обзорная экскурсия по Калининграду
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле в...
Ежедневно, по договоренности
Обзорная экскурсия по Калининграду
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Старые районы Калининграда - это кусочек "русской" Германии
С понедельника по воскресенье в 7:00
Экскурсия по фортам Калининграда
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу) , в прошлом самой мощной крепости в Европе
Ежедневно
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-4 чел.
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Вас ждет насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда (Кёнигсберга)
Ежедневно
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
4.6
1291
700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе
кроме вторника
И это всё — Калининград!
Индивидуальная экскурсия
5
20
9985
8 987
за 1-7 чел.
И это всё — Калининград!
Насыщенная пятичасовая авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города
Калининград в первый раз: экскурсия в мини-группе
4.5
13
1 300
за 1 чел.
Калининград в первый раз: экскурсия в мини-группе
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
в понедельник, среду и пятницу в 14:30
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 9м
3 200
за 1-4 чел.
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
Калининград - исторический город и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Индивидуальная экскурсия
4.7
26
13000
11 700
за 1-7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Открыть интересные именно вам места на познавательной дружеской экскурсии
Калининград - русская Европа
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 500
за 1-4 чел.
Калининград - русская Европа
Наша автомобильно-пешеходная экскурсия пройдет по главным достопримечательностям Калининграда
Каждый день с 09:00 до 16:00

Ольга П. проводит ещё 2 экскурсии

Другой Калининград
Индивидуальная экскурсия
5
23
2ч 30м
2 500
за 1-5 чел.
Другой Калининград
Приехав в Калининград однажды, вы понимаете, что этот город притягивает к себе снова и снова, как по...
По согласованию
Инстапрогулка: лучшие фотолокации
Индивидуальный тур
5
1
2ч 18м
2 500
за 1-5 чел.
Инстапрогулка: лучшие фотолокации
Зачастую, приезжая в новый город на 2-3 дня, хочется сделать много красивых фотографий
Ежедневно в 11:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺