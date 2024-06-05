🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде Начало: У Дома Советов 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 137 отзывов Семь ворот Калининграда Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 95 отзывов Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом Начало: От места проживания путешественника 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 84 отзыва Влюбиться в Калининград за 4 часа Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности с гидом 7 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 104 отзыва Весь Калининград за один день Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 44 отзыва Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке Начало: На стоянке у Дома Советов 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: По договоренности с гидом 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обворожительный Калининград Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Начало: В Рыбной деревне 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 43 отзыва Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко 1 780 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам Начало: Рыбная деревня 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Дуэт Калининграда и Кёнигсберга Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 🚌 Hop-on hop-off 10% скидка Групповая 4 часа 51 отзыв По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии Начало: Ул. Профессора Баранова 34 Расписание: ежедневно в 10:00 999 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Четыре грани города К Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 2.5 часа 140 отзывов Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а... Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Вкусное путешествие по янтарному краю Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки Начало: В любом месте в Калининграде 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 32 отзыва Калининград в первый раз Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии Начало: На парковке здания Дома Советов Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Гастрономическое путешествие по Калининграду и области Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни Начало: Остров Канта 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель Начало: В аэропорту Храброво от 12 990 ₽ за всё до 8 чел.