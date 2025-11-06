Мы отправимся на пивоварню «Понарт», основанную в далеком 1849 году, чтобы погрузиться во времена старинного прусского государства. Вы увидите, как выглядит производство сегодня, узнаете о зарождении завода и его основателе. А после мы отправимся на дегустацию: вас ждут 8 сортов пива и свежайший квас.
Описание экскурсии
Дегустация в старинной пивоварнеВ 1849 году в Восточной Пруссии была основана пивоварня «Понарт», которая стала крупнейшим предприятием своего времени. Мы расскажем о том, как она была создана, кто её основал, какие помещения были построены и какие трудности приходилось преодолевать работникам. Несколько лет назад частный предприниматель восстановил часть помещений в подвале и запустил производство пива и кваса. На экскурсии вы узнаете, как развивалась пивоварня, познакомитесь с её историей и технологией производства пива, узнаете, какие сорта здесь варят, и, конечно же, попробуете 8 видов свежего напитка. Детям и тем, кто не употребляет алкоголь, предложат квас собственного производства. Но самое интересное — это история о том, как исчезла знаменитая «Янтарная комната». Кто знает, какие тайны скрывает пивоварня, ведь комплекс зданий занимает больше 100 гектаров, а под ними — сотни метров неизведанных подземелий…
Пятница — в 17.15, суббота — 15.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пивоварня «Понарт»
- Смотровая площадка пивоваренного комплекса «Понарт»
- Производственные цеха пивоварни «Понарт»
Что включено
- Экскурсия
- Дегустация (8 сортов пива, квас)
- Билет на смотровую башню
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница — в 17.15, суббота — 15.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 203 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Radeler654
6 ноя 2025
Нам понравилось все!!! Узнали много о пиве, много сортов попробовали, было все очень круто!
А
Анастасия
3 ноя 2025
Интересная экскурсия на пивоварне «Понарт»! Узнали историю завода и попробовали восемь сортов пива. Всё было вкусно, атмосферно и познавательно. Отличное место для любителей истории и пива! Большое спасибо))
Н
Наталья
1 ноя 2025
Люди увлеченные своим делом. Очень позитивно. Время пролетело незаметно. Пиво супер!!!
А
Анна
30 окт 2025
Рекомендую любителям пива. Сначала побывали в музее (занимательный). Услышали немного об истории пивоварни. А потом спустились в цеха, при нас работали ребята, процесс пивоварения не прекращался. Много вкусного пива прям с чанов, интересный рассказ о сортах и видах пива. Много, вкусно, не хватило сухариков.
Т
Татьяна
30 окт 2025
Экскурсоводы говорят очень быстро, сложными терминами. Тем, кто не разбирается - ничего толком не понятно. Зашли, показали 3 помещения, выпили пива. На этом все.
О
Ольга
28 окт 2025
Экскурсии очень понравилась! Прекрасная дегустация, интересный рассказ о культуре пивоварения от самого директора пивоварни. Рекомендую
С
Светлана
27 окт 2025
Интересно увидеть, как производят пиво. Мужу понравилось
Е
Евгений
27 окт 2025
Если вы любите пиво, любите историю пивоварения, хотите побывать в святая святых этого напитка, то идти однозначно стоит. Вам все расскажу, все покажут, а пива выпьете предостаточно. Такое вы запомните надолго и будете рассказывать всем)
H
Hi+79225
26 окт 2025
Ю
Юлия
24 окт 2025
Интересная экскурсия! Кратко рассказали об истории основания пивоварни и много о производстве разного пива. Экскурсию проводил в том числе и владелец пивоварни. Очень вкусное пиво! Интересно было посмотреть, как происходит
О
Ольга
23 окт 2025
К
Константин
23 окт 2025
М
Марина
23 окт 2025
1. Дегустация проходила не в том здании, что на фото. Двухэтажное полуразрушенное здание, подвальное помещение на другой стороне улицы. Совсем не то, что ожидаешь увидеть, смотря на карточку экскурсии
2. Пиво
2. Пиво
Д
Дмитрий
23 окт 2025
Отличное место! Вкусное😋! Познакомились с процессом пивоварения, крайне занимательно, особенно, если вы разбираетесь в химии😊
Все по делу, со вкусом! Попробовали продукции разных сортов пива), в общем, рекомендую! 😊❤️⭐️
Все по делу, со вкусом! Попробовали продукции разных сортов пива), в общем, рекомендую! 😊❤️⭐️
М
Марина
21 окт 2025
Томатное пиво и красное понравилось больше всего 👌🏻🫶🏻
