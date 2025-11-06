Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся на пивоварню «Понарт», основанную в далеком 1849 году, чтобы погрузиться во времена старинного прусского государства. Вы увидите, как выглядит производство сегодня, узнаете о зарождении завода и его основателе. А после мы отправимся на дегустацию: вас ждут 8 сортов пива и свежайший квас. 4.8 203 отзыва

Экскурсии Калининград Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 203 отзыва Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком Когда Пятница — в 17.15, суббота — 15.00 2175 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 15:00, 16:30, 17:00, 19:00

Описание экскурсии Дегустация в старинной пивоварне В 1849 году в Восточной Пруссии была основана пивоварня «Понарт», которая стала крупнейшим предприятием своего времени. Мы расскажем о том, как она была создана, кто её основал, какие помещения были построены и какие трудности приходилось преодолевать работникам. Несколько лет назад частный предприниматель восстановил часть помещений в подвале и запустил производство пива и кваса. На экскурсии вы узнаете, как развивалась пивоварня, познакомитесь с её историей и технологией производства пива, узнаете, какие сорта здесь варят, и, конечно же, попробуете 8 видов свежего напитка. Детям и тем, кто не употребляет алкоголь, предложат квас собственного производства. Но самое интересное — это история о том, как исчезла знаменитая «Янтарная комната». Кто знает, какие тайны скрывает пивоварня, ведь комплекс зданий занимает больше 100 гектаров, а под ними — сотни метров неизведанных подземелий…

Пятница — в 17.15, суббота — 15.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пивоварня «Понарт»

Смотровая площадка пивоваренного комплекса «Понарт»

Производственные цеха пивоварни «Понарт» Что включено Экскурсия

Дегустация (8 сортов пива, квас)

Билет на смотровую башню Что не входит в цену Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Пятница — в 17.15, суббота — 15.00 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.