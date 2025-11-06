Мои заказы

На старинную пивоварню «Понарт» с дегустацией

Мы отправимся на пивоварню «Понарт», основанную в далеком 1849 году, чтобы погрузиться во времена старинного прусского государства. Вы увидите, как выглядит производство сегодня, узнаете о зарождении завода и его основателе. А после мы отправимся на дегустацию: вас ждут 8 сортов пива и свежайший квас.
4.8
203 отзыва
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 15:00, 16:30, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Дегустация в старинной пивоварне

В 1849 году в Восточной Пруссии была основана пивоварня «Понарт», которая стала крупнейшим предприятием своего времени. Мы расскажем о том, как она была создана, кто её основал, какие помещения были построены и какие трудности приходилось преодолевать работникам. Несколько лет назад частный предприниматель восстановил часть помещений в подвале и запустил производство пива и кваса. На экскурсии вы узнаете, как развивалась пивоварня, познакомитесь с её историей и технологией производства пива, узнаете, какие сорта здесь варят, и, конечно же, попробуете 8 видов свежего напитка. Детям и тем, кто не употребляет алкоголь, предложат квас собственного производства. Но самое интересное — это история о том, как исчезла знаменитая «Янтарная комната». Кто знает, какие тайны скрывает пивоварня, ведь комплекс зданий занимает больше 100 гектаров, а под ними — сотни метров неизведанных подземелий…

Пятница — в 17.15, суббота — 15.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пивоварня «Понарт»
  • Смотровая площадка пивоваренного комплекса «Понарт»
  • Производственные цеха пивоварни «Понарт»
Что включено
  • Экскурсия
  • Дегустация (8 сортов пива, квас)
  • Билет на смотровую башню
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница — в 17.15, суббота — 15.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 203 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
4
14
3
10
2
3
1
4
R
Radeler654
6 ноя 2025
Нам понравилось все!!! Узнали много о пиве, много сортов попробовали, было все очень круто!
А
Анастасия
3 ноя 2025
Интересная экскурсия на пивоварне «Понарт»! Узнали историю завода и попробовали восемь сортов пива. Всё было вкусно, атмосферно и познавательно. Отличное место для любителей истории и пива! Большое спасибо))
Н
Наталья
1 ноя 2025
Люди увлеченные своим делом. Очень позитивно. Время пролетело незаметно. Пиво супер!!!
А
Анна
30 окт 2025
Рекомендую любителям пива. Сначала побывали в музее (занимательный). Услышали немного об истории пивоварни. А потом спустились в цеха, при нас работали ребята, процесс пивоварения не прекращался. Много вкусного пива прям с чанов, интересный рассказ о сортах и видах пива. Много, вкусно, не хватило сухариков.
Т
Татьяна
30 окт 2025
Экскурсоводы говорят очень быстро, сложными терминами. Тем, кто не разбирается - ничего толком не понятно. Зашли, показали 3 помещения, выпили пива. На этом все.
О
Ольга
28 окт 2025
Экскурсии очень понравилась! Прекрасная дегустация, интересный рассказ о культуре пивоварения от самого директора пивоварни. Рекомендую
С
Светлана
27 окт 2025
Интересно увидеть, как производят пиво. Мужу понравилось
Е
Евгений
27 окт 2025
Если вы любите пиво, любите историю пивоварения, хотите побывать в святая святых этого напитка, то идти однозначно стоит. Вам все расскажу, все покажут, а пива выпьете предостаточно. Такое вы запомните надолго и будете рассказывать всем)
H
Hi+79225
26 окт 2025
Ю
Юлия
24 окт 2025
Интересная экскурсия! Кратко рассказали об истории основания пивоварни и много о производстве разного пива. Экскурсию проводил в том числе и владелец пивоварни. Очень вкусное пиво! Интересно было посмотреть, как происходит
читать дальше

приготовление разного пива и в чем между сортами разница. Муж сказал, что это была лучшая экскурсия за весь отдых)
Дали флаер на бесплатное посещение смотровой площадки (или башни пожарной).
Единственное замечание - это туалет ((

О
Ольга
23 окт 2025
К
Константин
23 окт 2025
М
Марина
23 окт 2025
1. Дегустация проходила не в том здании, что на фото. Двухэтажное полуразрушенное здание, подвальное помещение на другой стороне улицы. Совсем не то, что ожидаешь увидеть, смотря на карточку экскурсии
2. Пиво
читать дальше

вкусное, но ничем не отличается от магазинного пива
3. Конец экскурсии вел директор пивоварни уже в нетрезвом состоянии, когда была дегустация томатного пива - отпускал сексисткие шутки в сторону девушек
4. Вид со смотровой башни - никакой.
Не стоит 2200 рублей с человека, лучше сходить в ресторан и вкусно поесть

Д
Дмитрий
23 окт 2025
Отличное место! Вкусное😋! Познакомились с процессом пивоварения, крайне занимательно, особенно, если вы разбираетесь в химии😊
Все по делу, со вкусом! Попробовали продукции разных сортов пива), в общем, рекомендую! 😊❤️⭐️
М
Марина
21 окт 2025
Томатное пиво и красное понравилось больше всего 👌🏻🫶🏻

