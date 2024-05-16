Приглашаем на познавательную, приятную и чуточку хмельную экскурсию по калининградской пивоварне «Понарт» 1849 года! Вы осмотрите её музей и пройдёте с гидом по производственным цехам. А также продегустируете 8 сортов превосходного местного пива. Детям и непьющим гостям мы предложим квас.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей старинной пивоварни «Понарт» (45 минут). Вы услышите биографию её основателя и узнаете о зарождении завода на прусской земле. Увидите фото пивоварни разных времён и сравните их с современностью.
Прогулка по цехам + дегустация (45 минут). Вы увидите все этапы производства пива. Посетите самые важные цеха и хранилище, где оно зреет. Попробуете 8 сортов свежего пива и раскроете, чем они отличаются друг от друга.
Также билет включает посещение смотровой площадки пивоварни — эту опцию можно использовать в любой день.
Организационные детали
В стоимость всё включено: экскурсия по пивоварне, дегустация и билет на смотровую площадку.
в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 200 ₽
|Дети 15-18 лет
|1 100 ₽
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пивоварни «Понарт»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 9057 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в МинистерствеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рамиль
16 мая 2024
Откроете для себя этот напиток по новому))
Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
А
Андрей
16 мая 2024
Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам позвонили и уточнили по поводу участия и времени. Мы опоздали
Галина
4 мая 2024
Все отлично
А
Алексей
20 апр 2024
Всё круто
М
Марина
18 апр 2024
Классная экскурсия,вкусное пиво,интересный экскурс в историю и основы пивоварения. Если любите пиво,то точно рекомендую к посещению. Пиво в прямом смысле льется рекой)))
Екатерина
15 апр 2024
На дегустации пиво льется рекой:) довольно интересно увидеть процесс изнутри. Площади пивоварни небольшие, но ассортимент довольно большой. Рекомендую!
Елена
28 мар 2024
Экскурсия интересная, а дегустация вкусная)) попробовали интересные сорта пива, в том числе те, которые делают только здесь.
В ходе экскурсии подробно, но понятно объясняют весь технологический процесс пивоварения. Рекомендую к посещению не только заядлым любителям пенного напитка
В ходе экскурсии подробно, но понятно объясняют весь технологический процесс пивоварения. Рекомендую к посещению не только заядлым любителям пенного напитка
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