Приглашаем на познавательную, приятную и чуточку хмельную экскурсию по калининградской пивоварне «Понарт» 1849 года! Вы осмотрите её музей и пройдёте с гидом по производственным цехам. А также продегустируете 8 сортов превосходного местного пива. Детям и непьющим гостям мы предложим квас.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей старинной пивоварни «Понарт» (45 минут). Вы услышите биографию её основателя и узнаете о зарождении завода на прусской земле. Увидите фото пивоварни разных времён и сравните их с современностью.

Прогулка по цехам + дегустация (45 минут). Вы увидите все этапы производства пива. Посетите самые важные цеха и хранилище, где оно зреет. Попробуете 8 сортов свежего пива и раскроете, чем они отличаются друг от друга.

Также билет включает посещение смотровой площадки пивоварни — эту опцию можно использовать в любой день.

Организационные детали

В стоимость всё включено: экскурсия по пивоварне, дегустация и билет на смотровую площадку.