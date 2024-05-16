Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)

Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Приглашаем на познавательную, приятную и чуточку хмельную экскурсию по калининградской пивоварне «Понарт» 1849 года! Вы осмотрите её музей и пройдёте с гидом по производственным цехам. А также продегустируете 8 сортов превосходного местного пива. Детям и непьющим гостям мы предложим квас.
5
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей старинной пивоварни «Понарт» (45 минут). Вы услышите биографию её основателя и узнаете о зарождении завода на прусской земле. Увидите фото пивоварни разных времён и сравните их с современностью.

Прогулка по цехам + дегустация (45 минут). Вы увидите все этапы производства пива. Посетите самые важные цеха и хранилище, где оно зреет. Попробуете 8 сортов свежего пива и раскроете, чем они отличаются друг от друга.

Также билет включает посещение смотровой площадки пивоварни — эту опцию можно использовать в любой день.

Организационные детали

В стоимость всё включено: экскурсия по пивоварне, дегустация и билет на смотровую площадку.

в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 200 ₽
Дети 15-18 лет1 100 ₽
Дети до 14 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пивоварни «Понарт»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Рамиль
16 мая 2024
Откроете для себя этот напиток по новому))
Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
А
16 мая 2024
Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам позвонили и уточнили по поводу участия и времени. Мы опоздали
читать дальше

на 5 минут, нас встретили и немного подождали с началом. И всё остальное было было на высшем уровне. С нами были дети 7, 10, 11 лет и им очень понравилось (детям дают вкусный квас, которого они выпили ооочень много). Однозначно рекомендую. Перед экскурсией обязательно не есть и не пить, чтобы больше вошло …

Галина
4 мая 2024
Все отлично
А
20 апр 2024
Всё круто
М
18 апр 2024
Классная экскурсия,вкусное пиво,интересный экскурс в историю и основы пивоварения. Если любите пиво,то точно рекомендую к посещению. Пиво в прямом смысле льется рекой)))
Екатерина
15 апр 2024
На дегустации пиво льется рекой:) довольно интересно увидеть процесс изнутри. Площади пивоварни небольшие, но ассортимент довольно большой. Рекомендую!
На дегустации пиво льется рекой:) довольно интересно увидеть процесс изнутри. Площади пивоварни небольшие, но ассортимент довольноНа дегустации пиво льется рекой:) довольно интересно увидеть процесс изнутри. Площади пивоварни небольшие, но ассортимент довольноНа дегустации пиво льется рекой:) довольно интересно увидеть процесс изнутри. Площади пивоварни небольшие, но ассортимент довольно
Елена
28 мар 2024
Экскурсия интересная, а дегустация вкусная)) попробовали интересные сорта пива, в том числе те, которые делают только здесь.
В ходе экскурсии подробно, но понятно объясняют весь технологический процесс пивоварения. Рекомендую к посещению не только заядлым любителям пенного напитка

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