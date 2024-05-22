Приглашаю вас погрузиться во времена старинного прусского государства. Мы отправимся на пивоварню «Понарт», основанную в далеком 1849 году. Вы увидите ее современный облик, услышите рассказ о зарождении завода и его основателе. А после мы отправимся на дегустацию: вас ждут 8 сортов пива, закуски и свежайший квас.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Музей
- Подвальные помещения старинного завода
Описание экскурсии
Аутентичная дегустация в старинной пивоварне Пивоварня «Понарт» была основана в 1849 году и являлась самой крупной в Восточной Пруссии. Двенадцать лет назад частный предприниматель восстановил часть подвальных помещений и наладил технологии производства пива и кваса. На экскурсии вы поймете, как завод зарождался и каким был в то далекое время, познакомитесь с технологией и основными этапами производства пива, узнаете, какие сорта здесь варят и, конечно же, попробуете 8 видов этого свежайшего напитка. Детям предложат квас собственного производства!
Среда, пятница — в 17.15, суббота — 15.00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 070 ₽
|Детский (с 14 до 18 лет)
|1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей
- Подвальные помещения старинного завода
Что включено
- Экскурсия
- Дегустация (8 сортов пива, квас, закуска: орешки и снеки)
- Билет на смотровую башню
Что не входит в цену
- Трансфер до места
Место начала и завершения?
Г. Калининград, Киевский переулок, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница — в 17.15, суббота — 15.00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
22 мая 2024
К
Кристина
15 апр 2024
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