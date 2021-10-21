Что вас ожидает

Калининград древний и современный

Мы начнем путешествие в сердце Калининграда — на месте раскопок Королевского замка. Я расскажу о пруссах, о Тевтонском ордене и о том, как осваивались эти земли. Покажу главный долгострой города — дом Советов — и центральную площадь Победы. А также сохранившиеся немецкие здания: кирху памяти Королевы Луизы, приют для бизнесменов и общежитие университета Альбертина. Раскрою, как в Калининграде появилась скульптура «Борющиеся зубры» и чем интересна архитектура гостиницы Москва.

Остров Кнайпхоф и цветущий Амалиенау

Вы посетите исторический район Амалиенау со старинными виллами, проедете вдоль реки Преголя, узнаете о местных портах и рассмотрите Бранденбургские ворота. Кроме того, погуляете по знаменитому острову Кнайпхоф — одному из трех древних городов, сформировавших впоследствии Кенигсберг. Увидите Кафедральный собор и услышите много интересного о герцоге Альбрехте и о похороненном здесь немецком философе Канте.

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