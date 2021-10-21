Оценить «визитные карточки» города и раскрыть его историю на авто-пешеходной экскурсии

5
13 отзывов
Калининград — место, где сохранились следы разных эпох.

Вы увидите руины Королевского замка, немецкие и советские здания.

Посетите остров Кнайпхоф, полюбуетесь рекой Преголя, оцените величественные городские ворота и необычные скульптуры.

А я расскажу о прошлом и настоящем города, поделюсь его тайнами и легендами.
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые
Калининград впервые

Что вас ожидает

Калининград древний и современный

Мы начнем путешествие в сердце Калининграда — на месте раскопок Королевского замка. Я расскажу о пруссах, о Тевтонском ордене и о том, как осваивались эти земли. Покажу главный долгострой города — дом Советов — и центральную площадь Победы. А также сохранившиеся немецкие здания: кирху памяти Королевы Луизы, приют для бизнесменов и общежитие университета Альбертина. Раскрою, как в Калининграде появилась скульптура «Борющиеся зубры» и чем интересна архитектура гостиницы Москва.

Остров Кнайпхоф и цветущий Амалиенау

Вы посетите исторический район Амалиенау со старинными виллами, проедете вдоль реки Преголя, узнаете о местных портах и рассмотрите Бранденбургские ворота. Кроме того, погуляете по знаменитому острову Кнайпхоф — одному из трех древних городов, сформировавших впоследствии Кенигсберг. Увидите Кафедральный собор и услышите много интересного о герцоге Альбрехте и о похороненном здесь немецком философе Канте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в неформальном ключе, в виде дружеской беседы
  • По желанию мы можем перекусить в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений, я дипломированный гид. Живу в Калининграде практически всю сознательную жизнь и очень его люблю. Мне всегда было интересно общаться с людьми, узнавать что-то новое, делиться своими знаниями и мыслями. С удовольствием раскрою многовековую историю края, познакомлю вас с родным городом и красивейшими курортами Балтийского побережья.
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13 реальных отзывов от туристов

Е
21 окт 2021
Хочу порекомендовать Евгения всем, кто впервые в Калининграде. Очень грамотный маршрут, увлекательнейший рассказ с массой интересных фактов и очень ценной информацией. Сделала много заметок для последующего изучения)
Мероприятие хорошо спланировано, темп комфортный.
Евгений неравнодушный, вовлеченный, приятный человек с отличным чувством юмора! Спасибо Вам огромное!
М
20 окт 2021
Отличный гид, рекомендуем.
Глубоко знает материал, нетривиальный и не утомительный рассказ, видно, что человек с душой относится к своему делу. За счет дополнительных нюансов и не исхоженных мест, удачно "погружает" в атмосферу старого Кенигсберга. При продолжительности экскурсии 5-6 часов, время пролетает не заметно.
Приятная внешность и голос, хорошее чувство юмора, ну и еще можно добавить, что гид - безопасный водитель (так как часть экскурсии проходит на автомобиле).
Видно, что Евгений любит и переживает за свой город.
Н
12 окт 2021
Впервые посетила чудесный город Калининград. Отличная обзорная экскурсия у Евгения, которая продлилась до самого вечера и время пролетело незаметно. Спасибо Вам огромное за профессиональную работу! Мы с сыном получили истинное удовольствие от Вашей экскурсии и узнали очень много нового! Рекомендую!
С
4 окт 2021
Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию. Продуманный маршрут по городу на авто и совсем немного пешком, интересный рассказ, разнообразные истории, нестандартные места. По времени получилось много больше заявленного.
Е
3 сен 2021
В Калининграде впервые - это наше состояние души в день экскурсии. Хочется много узнать и понять этот город. И с выбором мы не ошиблись. Очень познавательная, интересная и вместе с тем комфортная экскурсия. Хочется отметить продуманный маршрут и логику передвижения по городу. Евгений очень глубоко знает историю города и тех мест, которые мы посетили. Спасибо огромное! Рекомендуем 👍
О
3 сен 2021
Интересная, познавательная экскурсия, мы увидели все самое главное и красивое. Спасибо гиду Евгению. Погода нам помогла. Советую всем, кто хочет познакомиться с Калининградом и его историей.
Д
21 авг 2021
Благодарим Евгения за интересную, увлекательную экскурсию.
Расссудительно, душевно, без суеты и очень познавательно. Посетили места, не доступные в рамках групповых туров.
М
17 авг 2021
Мы в Калининграде впервые и наш выбор обзорной экскурсии сразу же пал на этого замечательного экскурсовода. Очень увлекательная экскурсия, время пролетело незаметно. Видно, что Евгений - профессионал в своём деле и очень интересуется историей. Рассказывает с душой и сердцем. В ходе экскурсии, Евгений ответил на все интересующие нас вопросы. Обязательно закажем ещё и всем рекомендуем!
Ю
9 авг 2021
Интеллигентный, образованный, интересный собеседник, с отличным чувством юмора! Евгений, прекрасно провёл для нас экскурсию, перестроился под наш запрос. Время пролетело незаметно, а самое главное, с пользой!
А
8 авг 2021
Замечательная экскурсия! Были с разновозрастными детьми(10 и 16 лет) - понравилось обоим! Очень продуманная и интересная подача исторического материала. Евгений лёгок в общении, сразу находит нужный подход к слушателям и адаптирует его под интерес! Гид безупречно эрудирован и не только в плане истории города! С погодой повезло, успели посмотреть многое! Удачно продумана и пешая, и автомобильная часть экскурсии- не успеваешь уставать. Евгений предусмотрительно делает небольшую остановку в суперуютном кафе с безупречным обслуживанием и отличным меню! Красивейший город! Великолепный гид! Одним словом, рекомендую!
М
29 июля 2021
Великолепно подготовленный материал, интересные факты, интересно подготовленный маршрут. Рекомендую!
О
19 июля 2021
19.07.21 года были на экскурсии Калининград впервые у Евгения.
Евгений большой профессионал, он рассказал все так, что в голове уложилась вся история от образования города до наших дней.
Понравилось все: маршрут, подача материала, внимательность гида к мелочам, пунктуальность, пауза на вкусный перекус.
Очень качественная экскурсия.
Рекомендую Евгения всем, кто хочет не просто прокатиться по городу, а проникнуться его историей и настроением!
Ж
28 июня 2021
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Время пролетело незаметно. Понравился гид. Много успели посмотреть. Очень знающий и любящий историю своего города. Рекомендую всем, кто желает много узнать о городе за непродолжительное прибывание в нем. Спасибо

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