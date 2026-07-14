43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Калининград - первое свидание

Путешествие через семь веков городской истории на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все знаковые места Калининграда: от площади Победы до острова Канта с Кафедральным собором.

В пути мы поговорим о том, как переплелись в «городе двух имён» судьбы русской и немецкой культуры, найдём осколки старого Кёнигсберга и рассмотрим современные символы Калининграда.
4.8
306 отзывов
Калининград - первое свидание
Калининград - первое свидание
Калининград - первое свидание

Описание экскурсии

Площадь Победы — история и легенды

Мы начнём путешествие на площади Победы — в сердце современного Калининграда. Познакомимся с тем, как менялась планировка города и почему в 20-е годы прошлого столетия крепостные стены превратились в кипящие жизнью торговые ряды. Рассмотрим ансамбль современной площади с главной доминантой — Кафедральным собором Христа Спасителя.

Парадная миля Кёнигсберга

Продолжим наш путь через бывшую Ганзейскую площадь, отражавшую своим названием торговый дух города. Поговорим о том, как сформировался новый административный квартал Кёнигсберга, и полюбуемся архитектурными деталями зданий различных ведомств. А ещё непременно поприветствуем знаменитых «Борющихся зубров», сурового Петра I и задумчивого Фридриха Шиллера в сквере у Драматического театра.

Калининград вчера и сегодня

Пройдём по нарядному Ленинскому проспекту, на месте которого тянулась главная торговая улица Кенигсберга. Свернём в тихий проулок, чтобы увидеть место, где в 1945 году решилась судьба города, а заодно познакомиться с вольной университетской жизнью и поприветствовать Иммануила Канта.

Остров Канта и магия Старого города

Взглянув на идиллическую панораму Нижнего пруда, мы выйдем к месту, где возвышался величественный замок Кёнигсберг, с которого начался отсчёт истории города. Вспомним и о его преемнике — Доме Советов, который был одной из архитектурных доминант молодого советского Калининграда.

В завершение прогулки мы исследуем остров Канта: поговорим о том, как менялась его территория в разные эпохи, проследим судьбу Кафедрального собора на протяжении многовековой истории города, а ещё разглядим детали Рыбной деревни и возведённой на историческом месте Новой синагоги.

Организационные детали

  • Мы можем сделать небольшую кофе-паузу в одном из уютных кафе в центре города
  • По окончании экскурсии я с удовольствием дам рекомендации по музеям, ресторанам и кафе, интересным городским мероприятиям и локациям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7453 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
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исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству. Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 306 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8
3
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3
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А
Благодарю Татьяну за прекрасную прогулку, организованную для нашей маленькой компании. Хочется отметить глубокие знания Татьяны об истории города и региона в целом, её умение быстро этой информацией делиться со слушателями на отличном русском языке, желание рассказать об интересных и малоизвестных событиях и деталях из прошлого этих мест. Большое спасибо!
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Е
Спасибо Веронике за интересную экскурсию, время пролетело незаметно!
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Н
Вероника-хороший гид. Интересный и познавательный материал. Внимательное отношений к нам- гостям.
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Николай
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.

Формат экскурсии очень комфортный - 3 часа пролетели незаметно. Мы посетили все знаковые места города: от Триумфальной колонны до Рыбной деревни.

Гид Ноза
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предоставила обширную информацию - множество исторических дат и событий. Было интересно не только узнать о прошлом, но и услышать актуальные факты о развитии города.

Особое преимущество- интерактивный формат: гид охотно отвечала на вопросы и поддерживала диалог. В конце мы получили полезные рекомендации о том, куда еще стоит сходить и где вкусно пообедать.

Экскурсия проходила в индивидуальном формате: вместе с гидом 6 человек, это максимально круто и удобно.

Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
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Дарья
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов - это своего рода лакмус профессионализма гида. Наверняка вы встречали тех, кто беспощадно «сыплет»
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датами и персоналиями, кто топчется на одном месте 20 минут, перелистывая демонстрационные файлы, кто норовит усадить в кафе для разговоров «за жизнь», кто бегает со скоростью метеора по городу в попытке объять необъятное.

Анастасия - настоящий профессионал, маршрут и повествование проработанные. Абсолютный баланс - без спешки, но и не медленно; с тонкой иронией, но без «топорных шуток-заготовок»; безукоризненно грамотная речь, но без цитирования абзацев.
В общем ОДНО СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ! Рекомендую на 100%!

❤️Анастасия, большое спасибо за первое знакомство с городом: оно получилось последовательным и увлекательным благодаря Вашему стройному рассказу об истории и современной жизни города! Прекрасные впечатления о Калининграде! ❤️

Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов+1
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов
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Алексей
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
3 с лишним часа пролетели незаметно. Здорово, что у неё был чёткий маршрут и фотографии, которые наглядно демонстрировали изменения в
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городе. Истории гида были понятными, интересными, факты, легенды - информации было много, но она запоминающаяся. Сам маршрут построен так, чтобы можно было сделать санитарные остановки и купить воду, если нужно.
В Калининграде мы были впервые и благодаря Анастасии смогли открыть для себя вкуснейший ресторанчик местной кухни и отличные сувенирные магазинчики.
Однозначно рекомендуем Анастасию, как прекрасного гида.

Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой.
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