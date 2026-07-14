43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнём путешествие на площади Победы — в сердце современного Калининграда. Познакомимся с тем, как менялась планировка города и почему в 20-е годы прошлого столетия крепостные стены превратились в кипящие жизнью торговые ряды. Рассмотрим ансамбль современной площади с главной доминантой — Кафедральным собором Христа Спасителя.
Парадная миля Кёнигсберга
Продолжим наш путь через бывшую Ганзейскую площадь, отражавшую своим названием торговый дух города. Поговорим о том, как сформировался новый административный квартал Кёнигсберга, и полюбуемся архитектурными деталями зданий различных ведомств. А ещё непременно поприветствуем знаменитых «Борющихся зубров», сурового Петра I и задумчивого Фридриха Шиллера в сквере у Драматического театра.
Калининград вчера и сегодня
Пройдём по нарядному Ленинскому проспекту, на месте которого тянулась главная торговая улица Кенигсберга. Свернём в тихий проулок, чтобы увидеть место, где в 1945 году решилась судьба города, а заодно познакомиться с вольной университетской жизнью и поприветствовать Иммануила Канта.
Остров Канта и магия Старого города
Взглянув на идиллическую панораму Нижнего пруда, мы выйдем к месту, где возвышался величественный замок Кёнигсберг, с которого начался отсчёт истории города. Вспомним и о его преемнике — Доме Советов, который был одной из архитектурных доминант молодого советского Калининграда.
В завершение прогулки мы исследуем остров Канта: поговорим о том, как менялась его территория в разные эпохи, проследим судьбу Кафедрального собора на протяжении многовековой истории города, а ещё разглядим детали Рыбной деревни и возведённой на историческом месте Новой синагоги.
Организационные детали
Мы можем сделать небольшую кофе-паузу в одном из уютных кафе в центре города
По окончании экскурсии я с удовольствием дам рекомендации по музеям, ресторанам и кафе, интересным городским мероприятиям и локациям
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7453 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 306 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Благодарю Татьяну за прекрасную прогулку, организованную для нашей маленькой компании. Хочется отметить глубокие знания Татьяны об истории города и региона в целом, её умение быстро этой информацией делиться со слушателями на отличном русском языке, желание рассказать об интересных и малоизвестных событиях и деталях из прошлого этих мест. Большое спасибо!
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Е
Евгения
Спасибо Веронике за интересную экскурсию, время пролетело незаметно!
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Н
Наталия
Вероника-хороший гид. Интересный и познавательный материал. Внимательное отношений к нам- гостям.
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Николай
Рекомендую эту экскурсию особенно любителям исторических фактов и деталей.
Формат экскурсии очень комфортный - 3 часа пролетели незаметно. Мы посетили все знаковые места города: от Триумфальной колонны до Рыбной деревни.
Гид Ноза читать дальшеуменьшить
предоставила обширную информацию - множество исторических дат и событий. Было интересно не только узнать о прошлом, но и услышать актуальные факты о развитии города.
Особое преимущество- интерактивный формат: гид охотно отвечала на вопросы и поддерживала диалог. В конце мы получили полезные рекомендации о том, куда еще стоит сходить и где вкусно пообедать.
Экскурсия проходила в индивидуальном формате: вместе с гидом 6 человек, это максимально круто и удобно.
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Дарья
Экскурсия великолепна! 👏🏼👏🏼👏🏼 Знакомить с городом всегда сложная задача: многолетнюю историю необходимо «уложить» в пару часов - это своего рода лакмус профессионализма гида. Наверняка вы встречали тех, кто беспощадно «сыплет» читать дальшеуменьшить
датами и персоналиями, кто топчется на одном месте 20 минут, перелистывая демонстрационные файлы, кто норовит усадить в кафе для разговоров «за жизнь», кто бегает со скоростью метеора по городу в попытке объять необъятное.
Анастасия - настоящий профессионал, маршрут и повествование проработанные. Абсолютный баланс - без спешки, но и не медленно; с тонкой иронией, но без «топорных шуток-заготовок»; безукоризненно грамотная речь, но без цитирования абзацев. В общем ОДНО СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ! Рекомендую на 100%!
❤️Анастасия, большое спасибо за первое знакомство с городом: оно получилось последовательным и увлекательным благодаря Вашему стройному рассказу об истории и современной жизни города! Прекрасные впечатления о Калининграде! ❤️
+1
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Алексей
Были вдвоём на индивидуальной экскурсии. Анастасия сразу поразила нас своей подготовкой. 3 с лишним часа пролетели незаметно. Здорово, что у неё был чёткий маршрут и фотографии, которые наглядно демонстрировали изменения в читать дальшеуменьшить
городе. Истории гида были понятными, интересными, факты, легенды - информации было много, но она запоминающаяся. Сам маршрут построен так, чтобы можно было сделать санитарные остановки и купить воду, если нужно. В Калининграде мы были впервые и благодаря Анастасии смогли открыть для себя вкуснейший ресторанчик местной кухни и отличные сувенирные магазинчики. Однозначно рекомендуем Анастасию, как прекрасного гида.
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