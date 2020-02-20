43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Площадь Победы — история и легенды

Мы начнем путешествие на площади Победы. Это новый центр города с классическими современными сооружениями. Я расскажу, как выглядела эта территория в начале XX века, чьи павильоны здесь располагались и что скрывается за фасадом нынешней мэрии. А еще вы увидите самое высокое здание Калининградской области — собор Христа Спасителя.

Калининград вчера и сегодня

Вы пройдете по сказочному Ленинскому проспекту, на месте которого тянулась главная торговая улица Кенигсберга. Свернете в тихий проулок, рассмотрите старый университет, ощутите дух «гения места» и поздороваетесь с Кантом. Далее выйдете к водной глади Нижнего пруда и услышите, каким влиятельным таинственным обществам принадлежала часть земель на его берегах.

Остров Канта и магия Старого города

Гуляя по историческому центру, вы увидите место, где возвышался величественный Кенигсбергский замок. А еще поймете, почему Дом Советов — не мрачный символ советской власти, а важный архитектурный памятник. В завершение исследуете остров Канта: разгадаете загадку «семи кенигсбергских мостов», услышите о сложной судьбе Кафедрального собора и раскроете, чем герцог Альбрехт похож на Петра I в контексте прусской истории.