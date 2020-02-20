43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться со Старым городом и новым центром на насыщенной обзорной экскурсии

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Вы увидите все знаковые места Калининграда: остров Канта, Кафедральный собор, площадь Победы, Нижний пруд, Дом Советов и университет.

Узнаете, как переплелись в «городе двух имен» судьбы русской и немецкой культуры, найдете осколки старого Кенигсберга и рассмотрите современные символы Калининграда.
От 1700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Победы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии43 отзыва
4.98
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание

Что вас ожидает

Площадь Победы — история и легенды
Мы начнем путешествие на площади Победы. Это новый центр города с классическими современными сооружениями. Я расскажу, как выглядела эта территория в начале XX века, чьи павильоны здесь располагались и что скрывается за фасадом нынешней мэрии. А еще вы увидите самое высокое здание Калининградской области — собор Христа Спасителя.

Калининград вчера и сегодня
Вы пройдете по сказочному Ленинскому проспекту, на месте которого тянулась главная торговая улица Кенигсберга. Свернете в тихий проулок, рассмотрите старый университет, ощутите дух «гения места» и поздороваетесь с Кантом. Далее выйдете к водной глади Нижнего пруда и услышите, каким влиятельным таинственным обществам принадлежала часть земель на его берегах.

Остров Канта и магия Старого города
Гуляя по историческому центру, вы увидите место, где возвышался величественный Кенигсбергский замок. А еще поймете, почему Дом Советов — не мрачный символ советской власти, а важный архитектурный памятник. В завершение исследуете остров Канта: разгадаете загадку «семи кенигсбергских мостов», услышите о сложной судьбе Кафедрального собора и раскроете, чем герцог Альбрехт похож на Петра I в контексте прусской истории.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание
Калининград — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Ходили на экскурсию и остались очень довольны. Оксана отличная рассказчица, сумела сразу увлечь детей - младших школьников, рассказ был нацелен как на детей, так и на взрослых. Мы гуляли более 3 часов, получили огромное удовольствие. Оксана помагла спланировать дальнейшие экскурсии и подсказала вкусные кафе. Очень рекомендую экскурсию с Оксаной.
18 февраля 2020
Спасибо большое Юлии, которое провела с нами пешеходную экскурсию 17 февраля 2020 г. "Калининград-первое свидание". Здорово и интересно. Очень много узнали о Калининграде, первое знакомство было замечательное.
Мы получили много положительных эмоций. Юлия -настоящий профессионал своего дел. Спасибо за незабываемую экскурсию.
9 февраля 2020
Спасибо за экскурсию, за первое впечатление о городе.
7 февраля 2020
Большое спасибо Оксане за интересную и познавательную экскурсию о Калининграде. «Первое свидание» прошло на 5+. Время пролетело незаметно. Оксана располагает к себе с первых секунд, общение легкое и непринуждённое.
3 февраля 2020
Очень содержательный рассказ гида, все понравилось. Остались довольны)))
29 января 2020
Оксана - великолепный гид
Заинтересовала нас с первых минут, преподнесла интересный и доступный для восприятия материал
Маршрут построен логично и удобно
Показали местечко с отличным кофе, а главное, с замечательным соотношением цена-качество-объем, и вкусными булочками
Ставлю 13 из 10
6 января 2020
Спасибо огромное обаятельной Оксане - нашему гиду за чудесное знакомство с городом! Динамично, интересно, познавательно, понравилось абсолютно всем участникам прогулки
3 января 2020
Прекрасный гид, отличная экскурсия!!!
19 декабря 2019
Спасибо огромное Анастасии за такую интересную, емкую, но в то же время легкую экскурсию. Все очень понравилось. Интеллигентная, воспитанная девушка. Очень приятно слушать.
10 декабря 2019
Первое, или второе после посещения Куршской Косы, что нужно сделать, приехав в Калининград, - это пойти с экскурсией по городу. Тогда вы сможете увидеть ту часть Старого Света, на который можно взглянуть не пересекая границы РФ. Но бОльшая часть того архитектурного наследия была уничтожена. О том, что осталось и как это было раньше, удалось рассказать и показать нашему гиду Оксане. Она - коренная жительница города. Рассказывала о многом, разъяснила все наши "почему". Мы ходили на экскурсию 1 декабря, поэтому рекомендуем одеваться теплее и еще варежки или перчатки. Конечно, нужно понимать, что это старый Прусский город, даже трамвай узкоколейный. Проведенная с нами экскурсия была рассчитана на взрослую аудиторию. Мы рады тому, что об истории Калининграда нам рассказывала очень положительная, симпатичная и обаятельная гид Оксана! Забыла упомянуть о врученном дипломе и подарочке на память - очень здорово и неожиданно. Спасибо огромное за тёплый прием!
Ещё 33 отзыва

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