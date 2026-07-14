43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите все знаковые места Калининграда: от площади Победы до острова Канта с Кафедральным собором. В пути мы поговорим о том, как переплелись в «городе двух имён» судьбы русской и немецкой культуры, найдём осколки старого Кёнигсберга и рассмотрим современные символы Калининграда.

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Описание экскурсии

Площадь Победы — история и легенды

Мы начнём путешествие на площади Победы — в сердце современного Калининграда. Познакомимся с тем, как менялась планировка города и почему в 20-е годы прошлого столетия крепостные стены превратились в кипящие жизнью торговые ряды. Рассмотрим ансамбль современной площади с главной доминантой — Кафедральным собором Христа Спасителя.

Парадная миля Кёнигсберга

Продолжим наш путь через бывшую Ганзейскую площадь, отражавшую своим названием торговый дух города. Поговорим о том, как сформировался новый административный квартал Кёнигсберга, и полюбуемся архитектурными деталями зданий различных ведомств. А ещё непременно поприветствуем знаменитых «Борющихся зубров», сурового Петра I и задумчивого Фридриха Шиллера в сквере у Драматического театра.

Калининград вчера и сегодня

Пройдём по нарядному Ленинскому проспекту, на месте которого тянулась главная торговая улица Кенигсберга. Свернём в тихий проулок, чтобы увидеть место, где в 1945 году решилась судьба города, а заодно познакомиться с вольной университетской жизнью и поприветствовать Иммануила Канта.

Остров Канта и магия Старого города

Взглянув на идиллическую панораму Нижнего пруда, мы выйдем к месту, где возвышался величественный замок Кёнигсберг, с которого начался отсчёт истории города. Вспомним и о его преемнике — Доме Советов, который был одной из архитектурных доминант молодого советского Калининграда.

В завершение прогулки мы исследуем остров Канта: поговорим о том, как менялась его территория в разные эпохи, проследим судьбу Кафедрального собора на протяжении многовековой истории города, а ещё разглядим детали Рыбной деревни и возведённой на историческом месте Новой синагоги.

Организационные детали