Экскурсии к Дому Советов

Найдено 31 экскурсия в категории «Дом Советов» в Калининграде, цены от 805 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
Калининград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
232 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Калининград: город в центре Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Калининград - путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Философское приключение в Калининграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Калининград впервые
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
93 отзыва
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Калининград с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000 за всё до 6 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Калининград - путешествие во времени
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Калининград - город контрастов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
187 отзывов
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300 за всё до 4 чел.
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
64 отзыва
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 100 за человека
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах
Начало: У дома Советов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 850 за всё до 10 чел.
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 410 за всё до 7 чел.
Чёртова дюжина города К
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Чёртова дюжина города К
Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн
Начало: На улице Гагарина
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150 за человека
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Отлично организованная и содержательная экскурсия. Огромное спасибо за полученное удовольствие.
  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Все очень понравилось!
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Отличный комфортабельный автобус, интересный маршрут. Двигались чётко по времени. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Антон как гид очень понравился. Прекрасный рассказчик, отлично поставлена речь. Спасибо.
  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Философское приключение в Калининграде
    Спасибо Никите, два часа пролетели незаметно, настолько было интересно.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
    Отлично великолепно
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Экскурсия 🔥, всё четко, информативно, но при этом ненапряжно))) нам понравилось, гиду Антону - большое спасибо 🤗
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Калининград на одном дыхании
    Такие экскурсии однозначно нужно брать! На меня произвела огромное впечатление непростая история города. Можно было, конечно, почитать, но некогда и не
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    сложилось. Тимур абсолютно без "лишней воды" рассказал и показал основные моменты, на которые возможно я бы не обратила внимания, передвигаясь по центру города самостоятельно. Здесь неоднократно писали, что он очень торопится и проглатывает слова. НО! …. Друзья, а вы пробовали так много говорить за такой промежуток времени? Из нашей группы никто не пожаловался, что чего-то не услышал и не понял. К тому же Тимур с удовольствием и большим интересом отвечает на все вопросы. Ощущение, что рассказал бы еще много интересного, но время ограничивает. Были с нами и дети, интереса у них не увидела, но наш гид не берет с детей плату в отличие от других! Нам, как и всем, была предложена еще одна экскурсия "Амалиенау — в поисках Кёнигсберга". Называйте это маркетингом, но я спокойно отношусь к тому, что люди зарабатывают. Мы согласились и с удовольствием прогулялись по улочкам старого района. И ФАКТ! Если бы не Тимур, то так и не поняли, зачем мы вообще сюда пришли))).

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Прекрасная экскурсия-все самое важное за 3 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дом Советов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. На двухэтажном автобусе - по Калининграду
  3. Калининград: самый смак за 3 часа
  4. Полюбить Калининград за 3 часа
  5. Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дом Советов" можно забронировать 31 экскурсию от 805 до 10 800 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 8580 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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