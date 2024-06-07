1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах
Начало: У дома Советов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 410₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чёртова дюжина города К
Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн
Начало: На улице Гагарина
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Отлично организованная и содержательная экскурсия. Огромное спасибо за полученное удовольствие.
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ННиколай6 июня 2024Отличный комфортабельный автобус, интересный маршрут. Двигались чётко по времени. Спасибо!
- ЮЮлия6 июня 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Антон как гид очень понравился. Прекрасный рассказчик, отлично поставлена речь. Спасибо.
- РРоман6 июня 2024Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо Никите, два часа пролетели незаметно, настолько было интересно.
- ААндрей6 июня 2024Отлично великолепно
- ССветлана6 июня 2024Экскурсия 🔥, всё четко, информативно, но при этом ненапряжно))) нам понравилось, гиду Антону - большое спасибо 🤗
- ЛЛюдмила6 июня 2024Такие экскурсии однозначно нужно брать! На меня произвела огромное впечатление непростая история города. Можно было, конечно, почитать, но некогда и не
- ЕЕкатерина6 июня 2024Прекрасная экскурсия-все самое важное за 3 часа
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дом Советов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дом Советов" можно забронировать 31 экскурсию от 805 до 10 800 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 8580 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 31 экскурсии в Калининграде на 2024 год по теме «Дом Советов», 8580 ⭐ отзывов, цены от 805₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август