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сложилось. Тимур абсолютно без "лишней воды" рассказал и показал основные моменты, на которые возможно я бы не обратила внимания, передвигаясь по центру города самостоятельно. Здесь неоднократно писали, что он очень торопится и проглатывает слова. НО! …. Друзья, а вы пробовали так много говорить за такой промежуток времени? Из нашей группы никто не пожаловался, что чего-то не услышал и не понял. К тому же Тимур с удовольствием и большим интересом отвечает на все вопросы. Ощущение, что рассказал бы еще много интересного, но время ограничивает. Были с нами и дети, интереса у них не увидела, но наш гид не берет с детей плату в отличие от других! Нам, как и всем, была предложена еще одна экскурсия "Амалиенау — в поисках Кёнигсберга". Называйте это маркетингом, но я спокойно отношусь к тому, что люди зарабатывают. Мы согласились и с удовольствием прогулялись по улочкам старого района. И ФАКТ! Если бы не Тимур, то так и не поняли, зачем мы вообще сюда пришли))).