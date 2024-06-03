1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Калининграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
1 сен в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана3 июня 2024Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
- ЯЯна31 мая 2024Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
- ЮЮлия30 мая 2024Это было увлекательное путешествие по такому разному Калининграду! Виктория профессионал в своем деле, любящая свое дело и город. Благодарны Вам за экскурсию!
- ЛЛариса29 мая 2024Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
- ППавел27 мая 2024Экскурсия хорошая) хотелось бы больше свободного времени в форте
- ССветлана27 мая 2024Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
- ИИрина27 мая 2024Рекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. Экскурсия больше автомобильная, чем пешеходная. Что меня очень устроило. Спасибо и за экскурсию и за настроение!
- ИИрина26 мая 2024Было все супер, экскурсовод Евгений интересно все рассказывал. Хотелось бы в маршрут добавить ещё какие-нибудь интересные форты, бастионы
- ЕЕлена25 мая 2024Выбрать прогулку по городу Калининграду именно с экскурсоводом Викторией - это невероятная удача!! Это человек, знающий своё дело и умеющий
- ННаталья25 мая 2024Экскурсия понравилась. Евгений очень грамотно и интересно всё рассказывал и показывал, видно что профессионал и очень увлечен темой. Свой рассказ он подкреплял различными портретами, схемами, планами, демонстрировал механизмы. А сколько патриотизма и уважения к теме, спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фридландские ворота»
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