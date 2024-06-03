Экскурсии к Фридландским воротам

Найдено 11 экскурсий в категории «Фридландские ворота» в Калининграде, цены от 1 090 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг - город-крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прошлое и настоящее Калининграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Калининград сквозь столетия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
284 отзыва
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200 за человека
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
1 сен в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    3 июня 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
    читать дальше

    Виктория приехала за нами в чётко обозначено время. Прекрасный, чистый, комфортный автомобиль. Вождение очень аккуратное. Хочется отметить хорошо продуманный маршрут, доброжелательность и открытость гида. Время пролетело незаметно, узнали много нового.,все наши пожелания были учтены. Виктория очень эрудированный гид и замечательный рассказчик, внимательный и располагающий к себе человек!!! Большое спасибо Виктории за потрясающую экскурсию и чудесные впечатления которые останутся в нашем сердце на долгие годы!!!

  • Я
    Яна
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
    читать дальше

    пожалела о выборе экскурсии вместо самостоятельного изучения города. Отдельная благодарность Анастасии и Сергею за проявленные внимательность и заботу во время нашего небольшого путешествия. Могу искренне порекомендовать эту эскурсию.

  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Это было увлекательное путешествие по такому разному Калининграду! Виктория профессионал в своем деле, любящая свое дело и город. Благодарны Вам за экскурсию!
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Мистический Кёнигсберг
    Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
    Экскурсия хорошая) хотелось бы больше свободного времени в форте
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Рекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. Экскурсия больше автомобильная, чем пешеходная. Что меня очень устроило. Спасибо и за экскурсию и за настроение!
    Рекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. Экскурсия
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
    Было все супер, экскурсовод Евгений интересно все рассказывал. Хотелось бы в маршрут добавить ещё какие-нибудь интересные форты, бастионы
    Было все супер, экскурсовод Евгений интересно все рассказывал. Хотелось бы в маршрут добавить ещё какие-нибудь интересные форты, бастионы
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Выбрать прогулку по городу Калининграду именно с экскурсоводом Викторией - это невероятная удача!! Это человек, знающий своё дело и умеющий
    читать дальше

    рассказать о Калининграде так, чтобы захотелось сюда вернуться вновь. Сегодня мы погрузились в мир интереснейшей истории и, наверное, не осталось ни одного уголка города, который важно было посетить при первом знакомстве с Калининградом!) Очень рекомендуем данную экскурсию с Викторией, так как получили много приятных эмоций!!

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
    Экскурсия понравилась. Евгений очень грамотно и интересно всё рассказывал и показывал, видно что профессионал и очень увлечен темой. Свой рассказ он подкреплял различными портретами, схемами, планами, демонстрировал механизмы. А сколько патриотизма и уважения к теме, спасибо 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фридландские ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
  2. Гранд-тур по Калининграду
  3. Калининград от истоков до наших дней
  4. «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
  5. Кёнигсберг - город-крепость
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Фридландские ворота" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 090 до 9 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 915 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Фридландские ворота», 915 ⭐ отзывов, цены от 1090₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам