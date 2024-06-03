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Виктория приехала за нами в чётко обозначено время. Прекрасный, чистый, комфортный автомобиль. Вождение очень аккуратное. Хочется отметить хорошо продуманный маршрут, доброжелательность и открытость гида. Время пролетело незаметно, узнали много нового.,все наши пожелания были учтены. Виктория очень эрудированный гид и замечательный рассказчик, внимательный и располагающий к себе человек!!! Большое спасибо Виктории за потрясающую экскурсию и чудесные впечатления которые останутся в нашем сердце на долгие годы!!!