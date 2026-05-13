Квест для всей семьи «История Калининграда глазами хомлинов»

Музей Мирового океана. Вы начнёте путь у Главного корпуса. Здесь вас встретит младший член семьи хомлинов. Он научит строить корабли и определять попутный ветер. В награду вы получите первый кусочек карты.
Музей изобразительных искусств. Пройдёте через набережные и мосты к зданию старинной биржи, где будет ждать новый герой квеста — романтик и поэт. Папа Лео вдохновит творческими идеями и вручит второй фрагмент карты.
Остров Канта. Путь приведёт вас к главе семейства — мудрому и доброму хранителю. Дедушка расскажет истории о минувших эпохах и подскажет, куда двигаться дальше.
Музей янтаря. Вы доберётесь до башни Дона на трамвае. Приготовьте монетку или угощение для ещё одного члена семьи. Чтобы найти следующий кусочек карты, нужно разгадать загадку.
Башня Врангеля. Здесь встретит мама-хомлин. Вам придётся проявить внимательность и решить кроссворд. Успех принесёт фрагмент карты.
Зоопарк. Дерзкий и забавный хомлин проверит знания о природе и спросит, чем накормить его любимицу. За помощь вы получите шестой кусочек карты.
Амалиенау. В этом районе отыщете самого маленького члена семьи. Он отдаст последнюю часть карты. На проявившейся схеме будет видна конечная цель — дом хомлинов. Здесь вы поприветствуете всю семью и выпьете ароматный чай или какао в уютной атмосфере.
Организационные детали
Задания больше ориентированы на детей. В программе: кроссворд, ребусы с текстом и картинками, игры, расшифровка письма
По маршруту предусмотрены два проезда на трамвае, стоимость билета — 38 ₽
В конце маршрута можно устроить кофе-паузу или обед (не входит в стоимость)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного корпуса Музея Мирового океана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 7196 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Экскурсия понравилась. Прошла динамично и интересно. Узнали много нового. В легкой и понятной форме. Дочка почти не устала, с удовольствием выполняла задания.
Вам был полезен этот отзыв?
м
марина
Встреча прошла отлично. Татьяна провела очень информативную, емкую экскурсию. Много интересной информации за 4 часа пешеходной прогулки. экскурсовода рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Замечательно провела экскурсию гид Анна - содержательно, увлекательно, интересно для ребенка и взрослых.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Квест для всей семьи «История Калининграда глазами хомлинов»»