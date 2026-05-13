Квест для всей семьи «История Калининграда глазами хомлинов»

Добрые хомлины оказались разбросаны по городу и не могут встретиться, потому что потеряли карту, ведущую домой. Но вы ведь поможете им, правда? В компании с гидом нужно собрать все части маршрута, выполняя одно задание за другим. В пути вы узнаете их удивительные истории о Калининграде и не только.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Музей Мирового океана. Вы начнёте путь у Главного корпуса. Здесь вас встретит младший член семьи хомлинов. Он научит строить корабли и определять попутный ветер. В награду вы получите первый кусочек карты.

Музей изобразительных искусств. Пройдёте через набережные и мосты к зданию старинной биржи, где будет ждать новый герой квеста — романтик и поэт. Папа Лео вдохновит творческими идеями и вручит второй фрагмент карты.

Остров Канта. Путь приведёт вас к главе семейства — мудрому и доброму хранителю. Дедушка расскажет истории о минувших эпохах и подскажет, куда двигаться дальше.

Музей янтаря. Вы доберётесь до башни Дона на трамвае. Приготовьте монетку или угощение для ещё одного члена семьи. Чтобы найти следующий кусочек карты, нужно разгадать загадку.

Башня Врангеля. Здесь встретит мама-хомлин. Вам придётся проявить внимательность и решить кроссворд. Успех принесёт фрагмент карты.

Зоопарк. Дерзкий и забавный хомлин проверит знания о природе и спросит, чем накормить его любимицу. За помощь вы получите шестой кусочек карты.

Амалиенау. В этом районе отыщете самого маленького члена семьи. Он отдаст последнюю часть карты. На проявившейся схеме будет видна конечная цель — дом хомлинов. Здесь вы поприветствуете всю семью и выпьете ароматный чай или какао в уютной атмосфере.

