«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах

Как пересечь все семь мостов Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды? Загадка Эйлера не имеет ответа. Мы же в современном Калининграде справимся с этой задачей. Мосты за считанные минуты перенесут вас в прошлое, а потом так же быстро вернут в настоящее. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, отыщете самый узкий дом и сказочных хомлинов.
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Приглашаю вас на обзорную прогулку на велосипедах или самокатах (транспорт вы выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто покатушки, это полноценная экскурсия с захватом максимального количества достопримечательностей. Поэтому будет много остановок и много историй.
Варианты маршрутов:
- От площади Победы через зоопарк, кирху Королевы Луизы, район Хуфен и Амалиенау и до Астрономического бастиона
- От площади Победы через центр, остров Канта, Кафедральный собор, рыбную деревню, Музей Мирового океана
Выбирайте тот вариант, который будет для вас комфортным.
По старинным местам
На любом из маршрутов вы увидите места, где гулял философ Иммануил Кант, маленьких милых хомлинов, исторические здания. Я расскажу вам интересные факты о прошлом и настоящем самого западного города России.
Организационные детали
- В стоимость не входит прокат транспорта (около 1000 ₽ за поездку) и перекус
- Вы также можете присоединиться к экскурсии на собственном велосипеде или самокате
- Маршруты и локации корректируются исходя из ваших интересов
Особенности формата
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет с хорошей физической подготовкой
- Маршрут проходит по велодорожкам, тротуарам и паркам (по проезжей части не едем)
- Наденьте удобную одежду и возьмите с собой воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 534 туристов
Меня зовут Евгения, я региональная журналистка. Почти всю жизнь живу в Калининграде. С радостью покажу вам его известные и тайные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Евгения, улыбчивая, миловидная женщина, отличный гид. Хорошо рассказывает про архитектуру Калининграда, историю здешних мест. На велосипеде ехали в спокойном темпе. Экскурсия хорошая
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Мы с Женей покатались по длинному маршруту и рекомендую брать его! Очень глубокое погружение в историю Кенигсберга и динамичное перемещение по эпохам с помощью мостов и невероятных историй 🙂 Женя
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М
Отлично провели время с Евгенией. Договорились встретиться у пункта проката велосипедов - Евгения помогла с выбором двум взрослым и двум детям (14 и 9 лет). Маршрут и рассказ по дороге - интересные. Много увидели, не устали. Старались объезжать места скопления. Экскурсией очень довольны
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Очень понравилась экскурсия. Евгения согласилась два раза перенести экскурсию на удобное нам время, которое менялось из за форс мажора. Во время экскурсии сделала несколько прекрасных памятных снимков для нас. Мы спешили, но тем не менее, все успели! Спасибо Евгении! Однозначно рекомендую.
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С
Прекрасная экскурсия на велосипеде по Калининграду с Евгенией!
Три часа пролетели незаметно слушая интересные рассказы об истории города, исторических фактов и архитектуре. Мы в комфортном темпе объехали практически все знаковые места
Три часа пролетели незаметно слушая интересные рассказы об истории города, исторических фактов и архитектуре. Мы в комфортном темпе объехали практически все знаковые места
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Очень динамичная, местами захватывающая поездка, эмоциональная и прочувствованная подача материала, в целом экскурсия получилась содержательная и глубокая, запомнится надолго, тем более что получили по ходу экскурсии ещё множество рекомендаций, куда
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