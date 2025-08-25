«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах

Как пересечь все семь мостов Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды? Загадка Эйлера не имеет ответа. Мы же в современном Калининграде справимся с этой задачей. Мосты за считанные минуты перенесут вас в прошлое, а потом так же быстро вернут в настоящее. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, отыщете самый узкий дом и сказочных хомлинов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Приглашаю вас на обзорную прогулку на велосипедах или самокатах (транспорт вы выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто покатушки, это полноценная экскурсия с захватом максимального количества достопримечательностей. Поэтому будет много остановок и много историй.

Варианты маршрутов:

От площади Победы через зоопарк, кирху Королевы Луизы, район Хуфен и Амалиенау и до Астрономического бастиона

От площади Победы через центр, остров Канта, Кафедральный собор, рыбную деревню, Музей Мирового океана

Выбирайте тот вариант, который будет для вас комфортным.

По старинным местам

На любом из маршрутов вы увидите места, где гулял философ Иммануил Кант, маленьких милых хомлинов, исторические здания. Я расскажу вам интересные факты о прошлом и настоящем самого западного города России.

Организационные детали

В стоимость не входит прокат транспорта (около 1000 ₽ за поездку) и перекус

Вы также можете присоединиться к экскурсии на собственном велосипеде или самокате

Маршруты и локации корректируются исходя из ваших интересов

Особенности формата