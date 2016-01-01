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Групповая обзорная экскурсия по Калининграду

Познакомиться с городом, услышать о самых важных вехах в его истории и прогуляться по острову Канта

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
На автобусе 🚌 в группе до 35 человек вы проедете по центру города и увидите главные памятники Калининграда-Кенигсберга.

За короткое время успеете раскрыть его характер и узнать, какие люди изменили его судьбу.

Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров 🏝️ Канта и зоопарк с историей 📖 — в программе сюжеты и контрасты города «К»!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 800 ₽ за человека

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Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду

Что вас ожидает

Автобусный тур. За три экскурсионных часа вы осмотрите все топовые достопримечательности 🏛️ Калининграда. Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Свернув на улицы района Амалиенау, полюбуемся немецкими виллами. Рассмотрим из окна драматический театр и ансамбль главной площади. Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка.

Остановки для прогулки. Во время остановок вы прогуляетесь 👣 по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда. А еще приглядитесь к деталям кирпичной кладки Музея янтаря и Россгартенских ворот.

Городская хроника. От основания Кенигсберга до постройки Дома Советов — вас ждет рассказ о важных вехах в истории 📖 города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе 🚌 в группе до 35 человек
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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