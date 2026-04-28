На автобусе вы проедете по центру города и увидите главные памятники Калининграда-Кёнигсберга. За короткое время успеете раскрыть его характер и узнать, какие люди изменили его судьбу. Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров Канта и зоопарк с историей — в программе сюжеты и контрасты города «К»!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Автобусная экскурсия. За три часа вы осмотрите все топовые достопримечательности Калининграда. Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Свернув на улицы района Амалиенау, полюбуемся немецкими виллами. Рассмотрим из окна драматический театр и ансамбль главной площади. Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка.

Остановки для прогулки. Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда. А ещё приглядитесь к деталям кирпичной кладки Музея янтаря и Росгартенских ворот, а также попробуете марципан.

Городская хроника. От основания Кенигсберга до постройки Дома Советов — вас ждёт рассказ о важных вехах в истории города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.

Организационные детали