Что вас ожидает

Автобусный тур. За три экскурсионных часа вы осмотрите все топовые достопримечательности 🏛️ Калининграда. Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Свернув на улицы района Амалиенау, полюбуемся немецкими виллами. Рассмотрим из окна драматический театр и ансамбль главной площади. Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка.

Остановки для прогулки. Во время остановок вы прогуляетесь 👣 по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда. А еще приглядитесь к деталям кирпичной кладки Музея янтаря и Россгартенских ворот.

Городская хроника. От основания Кенигсберга до постройки Дома Советов — вас ждет рассказ о важных вехах в истории 📖 города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.

Организационные детали