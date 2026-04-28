Автобусная экскурсия. За три часа вы осмотрите все топовые достопримечательности Калининграда. Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Свернув на улицы района Амалиенау, полюбуемся немецкими виллами. Рассмотрим из окна драматический театр и ансамбль главной площади. Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка.
Остановки для прогулки. Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда. А ещё приглядитесь к деталям кирпичной кладки Музея янтаря и Росгартенских ворот, а также попробуете марципан.
Городская хроника. От основания Кенигсберга до постройки Дома Советов — вас ждёт рассказ о важных вехах в истории города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 71221 туриста
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области.
Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики, читать дальшеуменьшить
влюблённые в свой край.
Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 344 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Очень рекомендую начинать знакомство с городом с этой экскурсии. Самое основное рассказали, показали. Сразу скажу, что для Амалиенау времени мало, всего 2 дома показали, то есть туда лучше брать ещё читать дальшеуменьшить
отдельную экскурсию. Из окон не всегда было видно, что находится с противоположной стороны, хотя маршрут построен хорошо. И здорово, что конечной точной была Рыбная деревня, где можно было остаться и погулять. В целом, всё понравилось, спасибо!
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Н
Наталья
Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Андрей с любовью и энтузиазмом рассказывает о своем городе, привнося в повествование элементы юмора и делая каждую деталь интересной.
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Е
Елена
Экскурсия интересная. За 3 часа проехали вдоль всего города. Было несколько остановок. Гид Андрей рассказывал очень интересно, сумел заинтересовать. Видно, что любит свой край, где-то добавлял шутки, все было уместно. читать дальшеуменьшить
Вообще мы ездили с этой фирмой на другие экскурсии, нам попадались только хорошие гиды, которые краеведение не прогуливали в универе)))) Конкретно по этой экскурсии, ее надо взять тем кто впервые в Калининграде, чтобы иметь представление о том как появился этот город, какие здесь есть интересные достопримечательности, когда он присоединился к России и что ему это дало. Рекомендую!
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Дарья
Хорошая экскурсия, отличный рассказ, интересно, разнообразно, ненавязчиво. Маршрут был адаптирован под погоду, познакомились со всем Калининградом, выбрали места дл дальнейших прогулок. Спасибо
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия! Спасибо нашему гиду. С юмором, интересно и очень по доброму🙂 Спасибо! Мы отлично провели время!
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О
Ольга
Обзорная экскурсия по Калининграду очень понравилась! Экскурсовода (девушка блондинка (простите, не помню имя)) приятно и интересно слушать. Ни чего лишнего, все по делу. Спасибо за экскурсию.
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