читать дальше свой аромат. Было очень интересно. А флакончики с ароматами мы привезли с собой:)

Небольшое пожелание - теоретическая часть про значение обоняния «сыровата».

Рекомендую очень - место проведения старинный бастион, увлеченный химией человек не оставят равнодушным никого!

Мастер-класс с ученым-химиком в необычном формате: история города рассказывается с акцентом на запахи - с каким ароматом ассоциируется та или иная эпоха. Интересно и необычно. А потом нам предложили составить