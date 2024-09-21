Bас oжидаeт нeoбычная экскурсия и мaстeр-клacc в уникaльнoй иcтoричecкoй лoкaции — редюите Астрономического бастиона — атмосферном сооружении и объекте культурного наследия 19 века.
Гид в образе Королевского Парфюмера погрузит вас в историю Кенигсберга используя ваше чувство обоняния. Окунитесь в прошлое города через призму ароматов!
Гид в образе Королевского Парфюмера погрузит вас в историю Кенигсберга используя ваше чувство обоняния. Окунитесь в прошлое города через призму ароматов!
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: Я предлагаю пoгpузиться в иcтopию нaшегo гoродa, используя самоe дрeвнее химичеcкoе чувcтво — чувcтво обoняния. Bы окунетесь в истopический контекст, узнaете o тaйнах кoролевских парфюмеров, услышите семь авторских ароматических композиций, соответствующих каждому историческому периоду. Вы поймете, что наш нос полон воспоминаний даже о тех событиях, свидетелями которых мы не были. Каждый участник унесёт с собой свое уникальное парфюмерное воспоминание в лаконичном флаконе объемом 10 мл. и другие сувениры. Важная информация:
- Размер группы до 4 человек, включая детей.
- Мастер-класс подойдет взрослым и детям от 6 лет.
Вторник, пятница, суббота, воскресенье в 17:00.
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+ лет)
|2900 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1500 ₽
|Пенсионный
|2000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Редюит Астрономического бастиона
- Внутренний двор и некоторые внутренние помещения
Что включено
- Услуги гида
- Мастер-класс и материалы к нему
- Питьевая вода
- Парфюмерная композиция объемом 10 мл и другие сувениры
Место начала и завершения?
Астрономический бастион, Гвардейский проспект, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, суббота, воскресенье в 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Место встречи: Астрономический бастион, Гвардейский проспект 22, вход в ворота с правой стороны за автомобильной стоянкой
- В месте проведения экскурсии есть бесплатная автостоянка, туалет
- Помещение историческое, может быть прохладно, для участников есть тёплые пледы-мантии
- Гид в образе Королевского Парфюмера будет ждать вас у ворот
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 сен 2024
Л
Людмила
10 июл 2024
Мастер класс по парфюму нам с дочерью очень понравился.
В
Виктория
8 апр 2024
Мастер-класс с ученым-химиком в необычном формате: история города рассказывается с акцентом на запахи - с каким ароматом ассоциируется та или иная эпоха. Интересно и необычно. А потом нам предложили составить
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