Район Амалиенау с немецкими виллами идеально подходит для фотопрогулки.
На каждом шагу — наслаждение для глаз! Идея «творите в городе, живите в деревне» здесь ощущается сразу.
Мы затеряемся в пучине архитектурных роскошеств, раскроем все секреты островка европейской культуры начала 20 века и запечатлим самые яркие моменты на камеру — для ваших тёплых воспоминаний.
На каждом шагу — наслаждение для глаз! Идея «творите в городе, живите в деревне» здесь ощущается сразу.
Мы затеряемся в пучине архитектурных роскошеств, раскроем все секреты островка европейской культуры начала 20 века и запечатлим самые яркие моменты на камеру — для ваших тёплых воспоминаний.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
- Кирха королевы Луизы — построена в честь женщины, перед которой преклонялись при жизни и боготворили после смерти
- Старинные немецкие виллы — образец сельского романтизма
- Капелла Адальберта — собор в неоготическом стиле со странной судьбой
Будем говорить не только о домах, улочках и архитектурных стилях, но и не обойдём вниманием истории жизни замечательных людей из прошлого и настоящего.
Организационные детали
- В течение 2 недель после прогулки вы получите более 40 фото в натуральной цветокоррекции без ретуши ссылкой на Гугл/Яндекс. Диск
- Возможно большее количество участников. Доплата за каждого — 2000 ₽
- В подарок к экскурсии вы получите карту вкусных мест Калининградской области
- Фотопрогулку проведу я или другой профессиональный гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 9753 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
30 окт 2024
Атмосферная прогулка по старым улочкам Калининграда с очень приятным гидом Александром. В условиях ограниченного по времени отпуска хочется успеть все - и информацию о городе получить, и фотографии красивые сделать. Как здорово, что сейчас это можно совместить. Всем рекомендую!
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