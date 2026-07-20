Обоняние — одно из первых и главных химических чувств. Но в суете городской жизни мы иногда забываем им пользоваться. Предлагаю вам открыть Кёнигсберг с новой стороны. Экскурсия пройдёт в стенах бывшего приюта Святой Елизаветы, атмосферном здании конца 19 века. Совсем недалеко отсюда проходила Королевская улица, по которой в Кёнигсберг везли товары со всего света: пряности, благовония, эфирные масла, редкие смолы — всё то, из чего столетиями складывалось парфюмерное искусство.
Что вас ожидает
📜 Я очень люблю Калининград, знаю его историю и через созданные мною композиции расскажу вам о семи периодах в истории города. 📜 Покажу модели и макеты, объясняющие природу самого древнего и самого непознанного чувства – обоняния. 📜 Поведаю секреты королевских парфюмеров и продемонстрирую способы извлечения ароматических веществ. 📜 Предложу послушать мою коллекцию из более чем двухсот ароматов. 📜 Проведу авторский мастер-класс, после которого каждый участник унесёт с собой уникальное парфюмерное воспоминание в лаконичном флаконе, а также другие сувениры.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Все демонстрации проходят при комнатной температуре, без нагревания и использования каких-либо реактивов
Мастер-класс и материалы к нему входят в стоимость экскурсии
в понедельник, среду и пятницу в 15:00, 17:30 и 19:30, во вторник в 19:30, в четверг в 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:30 и 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в здание бывшей больницы святой Елизаветы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00, 17:30 и 19:30, во вторник в 19:30, в четверг в 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:30 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 697 туристов
Привет, меня зовут Александр. Калининград — мой родной город. Часть его последней полувековой истории — это и моя личная история тоже. Я скучаю по Калининграду, даже живя в нем, и читать дальшеуменьшить
с удовольствием гуляю по его улицам. Я люблю ходить пешком, но велосипед это новая степень свободы, новые возможности. В университеты, где я преподаю химию, я предпочитаю ездить на велосипеде. Это и быстро, и надежно, и приятно. Поэтому знаю, как проехать без приключений и суеты. Увлекаюсь историей Кенигсберга и очень люблю рассказывать истории знаменитых людей города. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
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2
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Елена
Это было очень познавательно и интересно. Аромат получился женственным и загадочным. Отдельное спасибо за формулу моего аромата, которая теперь у меня есть. И очень порадовало то, что я могу потом этот аромат заказать. Александр - великолепный парфюмер. сумел вовлечь в свой удивительный ный мир даже 16 летнего мрачного подростка))) спасибо.
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Евгений
Рекомендую! История города через запахи. Вы создадите сами свой оригинальный аромат и вместе с формулой заберёте его с собой. Очень хорошая атмосфера, интересный и познавательный рассказ. Главное-Вы сами будите творцом.
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Галина
Очень благодарна Александру за увлекательное путешествие во времени. Было познавательно и интересно послушать о Калининграде, и особенно обонянием почувствовать запахи времен. Огромная благодарность за мою формулу "Счастья". 🥰
Александр
Ответ организатора:
Галина, спасибо вам большое за тёплые слова! Очень рад, что путешествие во времени в мире ароматов вам откликнулось. И особенно приятно, что формула «Счастья» нашла свою хозяйку, ведь "Счастье есть", и это объективно! Буду ждать вас в гости снова!
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Анна
Побывали на мероприятии у Александра вдвоем с мужем, остались в полном восторге! Мы переносились по разным эпохам и в прямом смысле этого слова «понюхали город» 😁 было очень познавательно, я читать дальшеуменьшить
открыла для себя множество интересных фактов👍🏻 в завершении мероприятия мы создали своим руками уникальные ароматы - воспоминания о нашем путешествии, это супер увлекательный процесс, поэтому категорически рекомендую заглянуть в гости к «Королевскому Парфюмеру» 👍🏻
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое, Анна, за такое тёплое спасибо! 😍 Как приятно, что вы окунулись в ароматы и прочувствовали наше путешествие по эпохам!
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Н
Наталья
Абсолютный восторг! Брала экскурсию для мамы в подарок. Мы уже были в прошлом году у Александра. Нам безумно понравилось. Осталось самым ярким впечатлением от поездки. Теперь советую всем друзьям, которые собираются читать дальшеуменьшить
в Калининград-Кенигсберг. Мама осталась очень довольна!!! По фото вижу, что прстранство новое. Какая-то невероятная красота. Планируем в Калининград осенью с детьми. Пойдем еще раз к парфюмеру в гости:))). Дочка просит. Детям, которых ничем не удивить, очень тоже понравилось! Так что рекомендую для всех возрастов!! 100% попадание в сердечко гарантировано.
Александр
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья, за такой искренний и детальный отзыв! Жду вас с детьми осенью — обещаю новые ароматные открытия. Ваши слова про «попадание в сердечко» — лучшая награда!
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Г
Галина
Самые тёплые впечатления от мероприятия. Ощущение, что попала в маленькую сказку. Александр действительно умеет создать атмосферу.
Александр
Ответ организатора:
«Галина, спасибо за такие тёплые слова! Для меня большая радость, что вы почувствовали себя в маленькой сказке — именно это я и стараюсь создать для каждого гостя. Буду ждать вас снова за новой порцией ароматного волшебства!»
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