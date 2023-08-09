О Кёнигсберге на языке ароматов

Экскурсия и мастер-класс от Королевского Парфюмера

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Меня зовут Александр, я — парфюмер и химик.

Приглашаю вас на интерактивную экскурсию, где мы телепортируемся в прошлое города с помощью обоняния. Расскажу вам об истории Калининграда через его ароматы.

Проведу для вас авторский мастер-класс, где каждый создаст своё ароматическое воспоминание о городе.
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
О Кёнигсберге на языке ароматов
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О нашей встрече

Обоняние — одно из первых и главных химических чувств. Но в суете городской жизни мы иногда забываем им пользоваться. Предлагаю вам открыть Кёнигсберг с новой стороны. Мы окажемся в редюите Астрономического бастиона, атмосферном сооружении и объекте культурного наследия середины 19 века. Экскурсия пройдёт на фоне экспозиции, посвящённой легендам старого города.

Что вас ожидает

📜 Я очень люблю Калининград, знаю его историю и через созданные мною композиции расскажу вам о семи периодах в истории города.
📜 Покажу модели и макеты, объясняющие природу самого древнего и самого непознанного чувства – обоняния.
📜 Поведаю секреты королевских парфюмеров и продемонстрирую способы извлечения ароматических веществ.
📜 Предложу послушать мою коллекцию из более чем двухсот ароматов.
📜 Проведу авторский мастер-класс, после которого каждый участник унесёт с собой уникальное парфюмерное воспоминание в лаконичном флаконе, а также другие сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Все демонстрации проходят при комнатной температуре, без нагревания и использования каких-либо реактивов
  • Мастер-класс и материалы к нему входят в стоимость экскурсии

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Астрономического бастиона
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Любовь
9 авг 2023
Творили волшебство. Оказывается, ароматы многое могут передать, сохранить. Остались довольны, как дети. Минимум теории, максимум практики, стали настоящими химиками и создали уникальные ароматы.

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