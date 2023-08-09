Меня зовут Александр, я — парфюмер и химик. Приглашаю вас на интерактивную экскурсию, где мы телепортируемся в прошлое города с помощью обоняния. Расскажу вам об истории Калининграда через его ароматы. Проведу для вас авторский мастер-класс, где каждый создаст своё ароматическое воспоминание о городе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О нашей встрече

Обоняние — одно из первых и главных химических чувств. Но в суете городской жизни мы иногда забываем им пользоваться. Предлагаю вам открыть Кёнигсберг с новой стороны. Мы окажемся в редюите Астрономического бастиона, атмосферном сооружении и объекте культурного наследия середины 19 века. Экскурсия пройдёт на фоне экспозиции, посвящённой легендам старого города.

Что вас ожидает

📜 Я очень люблю Калининград, знаю его историю и через созданные мною композиции расскажу вам о семи периодах в истории города.

📜 Покажу модели и макеты, объясняющие природу самого древнего и самого непознанного чувства – обоняния.

📜 Поведаю секреты королевских парфюмеров и продемонстрирую способы извлечения ароматических веществ.

📜 Предложу послушать мою коллекцию из более чем двухсот ароматов.

📜 Проведу авторский мастер-класс, после которого каждый участник унесёт с собой уникальное парфюмерное воспоминание в лаконичном флаконе, а также другие сувениры.

Организационные детали