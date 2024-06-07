1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
1 сен в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Форты Кенигсберга
Начало: Площадь Василевского
Расписание: с понедельника - воскресенья с 9:00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ЮЮлия6 июня 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Антон как гид очень понравился. Прекрасный рассказчик, отлично поставлена речь. Спасибо.
- ААндрей6 июня 2024Отлично великолепно
- ССветлана6 июня 2024Экскурсия 🔥, всё четко, информативно, но при этом ненапряжно))) нам понравилось, гиду Антону - большое спасибо 🤗
- ЕЕкатерина6 июня 2024Прекрасная экскурсия-все самое важное за 3 часа
- ООльга6 июня 2024Спасибо гиду Акиму за интересную экскурсию!
- ДДарья6 июня 2024Все отлично
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ЮЮлия5 июня 2024Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
- ЮЮлия4 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Королевские ворота»
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