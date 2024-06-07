Экскурсии по Королевским воротам

Найдено 26 экскурсий в категории «Королевские ворота» в Калининграде, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
207 отзывов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Калининград с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000 за всё до 6 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
Кёнигсберг - город-крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 999 за всё до 5 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999 за всё до 8 чел.
Калининград сквозь столетия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
1 сен в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Форты Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Форты Кенигсберга
Начало: Площадь Василевского
Расписание: с понедельника - воскресенья с 9:00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
103 отзыва
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Королевские ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. Калининград: самый смак за 3 часа
  3. Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
  4. Калининград знакомый и неизвестный
  5. Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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