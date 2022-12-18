Никаких толп туристов! Все другие экскурсии на Косу стартуют в 10-11:00. Все пешие маршруты проложены неширокими деревянными настилами. Смотровые площадки также не радуют вместительностью. После 12:00 прогулка может стать некомфортной. Мы же наслаждаемся уникальной природой и видами практически одни.
Зеленоградск и Нессельбек в подарок! Только в нашей экскурсии помимо главных мест притяжения на Куршской косе Вы посетите самый атмосферный курортный город Янтарного края - Зеленоградск, где Вас ждёт пешеходная прогулка с гидом и свободное время, а также сделаете фото на фоне великолепного замка Нессельбек.
Короткие переезды! Ранний выезд поможет нам избежать траффика и больших пробок при подъезде к Куршской косе. Путь до конечной точки маршрута высоты Эфа и обратно занимает порядка часа в каждую сторону. А Зеленоградск и Замок Нессельбек и вовсе по пути. Вы проведёте в автобусе минимум времени.
Продегустируете местные рыбные деликатесы! На остановке высота Эфа в Вашем распоряжении будет огромное число заведений, где Вы сможете продегустировать, отобедать или приобрести с собой местные рыбные деликатесы, которыми так славится посёлок Рыбачий.
Много свободного времени для прогулок и обеда! Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото и пообедать. Для обеда Вы сможете выбрать одно из заведений на высоте Эфа или в Зеленоградске.
Современно и хайпово! Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.
Забираем прямо от отелей! Для гостей отелей Ibis, Holiday Inn, Mercure, Radisson, Кайзерхоф, Шкиперская, Калининград, Европа, Турист, Нессельбек мы делаем остановку прямо возле отеля либо напротив отеля. Вам не нужно тратить время и деньги на то, чтобы добраться до места начала экскурсии.