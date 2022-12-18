Никаких толп туристов! Все другие экскурсии на Косу стартуют в 10-11:00. Все пешие маршруты проложены неширокими деревянными настилами. Смотровые площадки также не радуют вместительностью. После 12:00 прогулка может стать некомфортной. Мы же наслаждаемся уникальной природой и видами практически одни.

Зеленоградск и Нессельбек в подарок! Только в нашей экскурсии помимо главных мест притяжения на Куршской косе Вы посетите самый атмосферный курортный город Янтарного края - Зеленоградск, где Вас ждёт пешеходная прогулка с гидом и свободное время, а также сделаете фото на фоне великолепного замка Нессельбек.

Короткие переезды! Ранний выезд поможет нам избежать траффика и больших пробок при подъезде к Куршской косе. Путь до конечной точки маршрута высоты Эфа и обратно занимает порядка часа в каждую сторону. А Зеленоградск и Замок Нессельбек и вовсе по пути. Вы проведёте в автобусе минимум времени.

Продегустируете местные рыбные деликатесы! На остановке высота Эфа в Вашем распоряжении будет огромное число заведений, где Вы сможете продегустировать, отобедать или приобрести с собой местные рыбные деликатесы, которыми так славится посёлок Рыбачий.

Много свободного времени для прогулок и обеда ! Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото и пообедать. Для обеда Вы сможете выбрать одно из заведений на высоте Эфа или в Зеленоградске.

Современно и хайпово! Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.