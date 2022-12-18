Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. *посещение замка Нессельбек предусмотрено только при выезде из Калининграда. При выезде из Зеленоградска и пос. Лесное экскурсия проходит без посещения замка
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек

Что вас ожидает 🤩

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Самый популярный пляж
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Никаких толп туристов! Все другие экскурсии на Косу стартуют в 10-11:00. Все пешие маршруты проложены неширокими деревянными настилами. Смотровые площадки также не радуют вместительностью. После 12:00 прогулка может стать некомфортной. Мы же наслаждаемся уникальной природой и видами практически одни.

Зеленоградск и Нессельбек в подарок! Только в нашей экскурсии помимо главных мест притяжения на Куршской косе Вы посетите самый атмосферный курортный город Янтарного края - Зеленоградск, где Вас ждёт пешеходная прогулка с гидом и свободное время, а также сделаете фото на фоне великолепного замка Нессельбек.

Короткие переезды! Ранний выезд поможет нам избежать траффика и больших пробок при подъезде к Куршской косе. Путь до конечной точки маршрута высоты Эфа и обратно занимает порядка часа в каждую сторону. А Зеленоградск и Замок Нессельбек и вовсе по пути. Вы проведёте в автобусе минимум времени.

Продегустируете местные рыбные деликатесы! На остановке высота Эфа в Вашем распоряжении будет огромное число заведений, где Вы сможете продегустировать, отобедать или приобрести с собой местные рыбные деликатесы, которыми так славится посёлок Рыбачий.

Много свободного времени для прогулок и обеда! Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото и пообедать. Для обеда Вы сможете выбрать одно из заведений на высоте Эфа или в Зеленоградске.

Современно и хайпово! Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.

Забираем прямо от отелей! Для гостей отелей Ibis, Holiday Inn, Mercure, Radisson, Кайзерхоф, Шкиперская, Калининград, Европа, Турист, Нессельбек мы делаем остановку прямо возле отеля либо напротив отеля. Вам не нужно тратить время и деньги на то, чтобы добраться до места начала экскурсии.

Программа

Всего 10-15 минут и Вас ждёт первая остановка - чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона - на Куршскую косу. Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться. Мы прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото. Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Экскурсия проходит в комфортном темпе, на всех остановках свободного времени предостаточно. Мы никуда не спешим. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области - город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города - пешеходной улице и променаду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед во время экскурсии (по желанию) Экологический сбор 300 рублей с человека (пенсионеры
  • Дети и льготники НЕ оплачивают экологический сбор)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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