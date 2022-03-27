Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен

Мини-группа
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен

Что вы можете увидеть 🤩

  • Замок Нессельбек
  • Зеленоградск
  • Королевский бор
  • Балтийское море
  • пос. Лесной
  • пос. Рыбачий
  • Куршский залив
  • Танцующий лес
  • высота Эфа
  • замок Шаакен
  • сыроварня Шаакендорф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы посетим самую известную достопримечательность Калининградской области - национальный парк "Куршская коса". Пройдём по тропам древнего реликтового леса, где со Средневековья охотились прусские короли. Поздороваемся с чистейшим Балтийским морем и спокойным Куршским заливом. Попробуем разгадать загадку Танцующего леса (вы знаете, что посох прусского верховного жреца вырезался из такого петлевидного дерева?). Поднимемся на дюну Петшберг за панорамными видами. Ну и в конце побываем в замке Шаакен и крафтовой сыроварне Шаакендорф, услышим историю этого места и потрогаем камни, которые помнят тевтонских рыцарей.
Чтобы попасть на Куршскую косу, мы сперва доедем до приморского города Зеленоградск - Коса начинается от границ этого курорта. Поедем мы не по автостраде, а по старой прусской дороге - будет возможность остановиться возле симпатичного замка Нессельбек, чтобы сделать фото и услышать старую легенду про рыбу-льва, а также познакомиться с "последними солдатами вермахта". В дороге вам будут предложены вода и легкие закуски.
Первая остановка на Куршской косе - Королевский бор. Мы прогуляемся по реликтовому смешанному лесу, который избежал вырубки в Средние века, узнаем его историю и как сюда попали гигантские североамериканские туи, а также поздороваемся с Балтийским морем, у вас будет возможность прогуляться по пляжу и поискать янтарь.
Далее мы ненадолго заедем в курортный посёлок Лесной, узнаем, почему в Заркау в начале 20 века работали немецкие археологи, что такое Большой клад Куршской косы, а также прогуляемся по променаду вдоль пляжа, который недавно был отмечен Голубым флагом (третьим в регионе). При желании в Лесном можно договориться об обеде в одном из кафе или ресторанов.
Следующая наша остановка - поселок Рыбачий. Вы узнаете, почему Росситтен всегда был главным населённым пунктом на Куршской косе, где стоял одноимённый тевтонский замок начала 14 века, познакомитесь с историей рыболовства на Куршском заливе, а также у вас будет возможность потрогать старый маяк и купить свежей копчёной рыбы.
Через 3 км мы в "Танцующем лесу". Вы услышите легенду, объясняющую название этого места, мистические версии его возникновения, ну и, конечно, совершите прогулку, чтобы своими глазами увидеть и сфотографировать это чудо природы. Сувениры из янтаря и марципан можно будет купить в одной из многочисленных лавок, которые окружают парковку.
Проедем ещё 5 км - и мы на "Высоте Эфа". Здесь необычно многолюдно, и неспроста - это самая знаменитая точка на Косе, самая высокая вершина на российской половине. Только поднявшись на вершину дюны Ореховой, или Петшберг, понимаешь, что Куршская коса - это узкая песчаная полоска суши между морем и заливом, уходящая вдаль. Фото получаются просто сумасшедшие, тем более что юго-восточный склон дюны - открытые пески, которыми и знаменита Куршская коса. Также на этой остановке мы выйдем на берег Балтики, до него недалеко, он очень живописный, здесь мы узнаем, что такое авандюна, как она появилась и почему до сих пор нужна.
По пути назад вы услышите историю Зеленоградска (до 1945 г. он назывался Кранц) - пусть остановка там не предусмотрена, но мы проедем через старый центр этого курортного городка и увидим основные достопримечательности.
Возвращаясь в Калининград, немного не доезжая до аэропорта, свернём в сторону посёлка Некрасово, который раньше назывался Лиска-Шаакен - и вскоре увидим живописное полуразвалившееся строение - собственно замок Шаакен. Мы осмотрим замковый двор, спустимся в подвалы, где даже есть музей пыток, посетим музейную экспозицию и узнаем много интересного об истории этого места. При желании есть возможность пострелять из лука и покататься на лошадях. В соседнем здании, которое раньше было конюшней при замке, расположена крафтовая сыроварня Шаакендорф, где можно купить не только уникальный сыр, процесс производства и вызревания которого мы увидим через стеклянные стены, но и конфеты и шоколад на сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • транспорт
  • вода и легкие закуски
Что не входит
  • Экосбор при въезде на территорию национального парка "Куршская коса" 300 руб. с человека. Посещение замка Шаакен - 250 руб. с человека
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Шевченко, 4
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8.30 до 16.30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мы обязательно созвонимся за день до экскурсии и обсудим все подробности
  • Во время проведения реконструкции пешеходного маршрута "Танцующий лес" он заменяется на маршрут "Высота Мюллера"
  • В процессе экскурсии возможны изменения в программе при единодушном желании всех участников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8.30 до 16.30

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