Эта земля овеяна преданиями! На Куршской косе вы услышите о древних племенах, хоронивших вождей в дюнах, и о загадочных обрядах, которые они проводили. Затем откроете для себя очарование Зеленоградска, где время течёт неторопливо, а воздух пропитан ароматом моря и корицы. А в замке Шаакен погрузитесь в рыцарское прошлое и посетите сыроварню «Шаакен Дорф».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Высота Эфа. Первой остановкой станет одна из самых известных точек Куршской косы. Отсюда открывается завораживающая панорама песчаных дюн, моря и залива.

Танцующий лес, где сосны растут, изгибаясь в причудливые формы, словно движимые невидимым ритмом. Ветви и стволы переплетаются, создавая ощущение танца.

Малолюдный пляж. После прогулки вы отдохнёте на уединённом пляже, где прибой перекликается с шелестом сосен.

Обед в кафе с тёплой атмосферой и домашними блюдами.

Зеленоградск — бывший Кранц. Город сохранил очарование старинного прусского побережья. Вы прогуляетесь по Курортному проспекту и рассмотрите элегантные виллы.

Замок Шаакен, возведённый Тевтонским орденом на месте древнего прусского укрепления. На протяжении веков он служил рыцарской крепостью, а сегодня стал живым музеем, где вы прикоснётесь к эпохе мечей, доспехов и средневековой инквизиции.

Сыроварня «Шаакен Дорф». В завершении посетим одну из самых известных крафтовых сыроварен Калининградской области. Здесь можно попробовать сыры, приготовленные по традиционным рецептам, а также купить марципан, шоколад и другие сладости ручной работы.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Citroen C4 Grand SpaceTourer 2019 г. в.

Примерный тайминг: Куршская коса — 5,5 часов, Зеленоградск — 1,5 часа, замок Шаакен и сыроварня — 2 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: