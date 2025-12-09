Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен (из Калининграда)
Насладиться удивительными дюнами, погулять среди вилл уютного городка и посетить рыцарский замок
Эта земля овеяна преданиями! На Куршской косе вы услышите о древних племенах, хоронивших вождей в дюнах, и о загадочных обрядах, которые они проводили.
Затем откроете для себя очарование Зеленоградска, где время течёт неторопливо, а воздух пропитан ароматом моря и корицы. А в замке Шаакен погрузитесь в рыцарское прошлое и посетите сыроварню «Шаакен Дорф».
Описание экскурсии
Высота Эфа. Первой остановкой станет одна из самых известных точек Куршской косы. Отсюда открывается завораживающая панорама песчаных дюн, моря и залива.
Танцующий лес, где сосны растут, изгибаясь в причудливые формы, словно движимые невидимым ритмом. Ветви и стволы переплетаются, создавая ощущение танца.
Малолюдный пляж. После прогулки вы отдохнёте на уединённом пляже, где прибой перекликается с шелестом сосен.
Обед в кафе с тёплой атмосферой и домашними блюдами.
Зеленоградск — бывший Кранц. Город сохранил очарование старинного прусского побережья. Вы прогуляетесь по Курортному проспекту и рассмотрите элегантные виллы.
Замок Шаакен, возведённый Тевтонским орденом на месте древнего прусского укрепления. На протяжении веков он служил рыцарской крепостью, а сегодня стал живым музеем, где вы прикоснётесь к эпохе мечей, доспехов и средневековой инквизиции.
Сыроварня «Шаакен Дорф». В завершении посетим одну из самых известных крафтовых сыроварен Калининградской области. Здесь можно попробовать сыры, приготовленные по традиционным рецептам, а также купить марципан, шоколад и другие сладости ручной работы.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Citroen C4 Grand SpaceTourer 2019 г. в.
Примерный тайминг: Куршская коса — 5,5 часов, Зеленоградск — 1,5 часа, замок Шаакен и сыроварня — 2 часа
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Экосбор при посещении Куршской косы: взрослые — 500 ₽, дети и пенсионеры — 200 ₽
Замок Шаакен — 450 ₽ за чел. (по желанию)
Дегустация в сыроварне — 500 ₽ за чел. (по желанию)
Обед — по меню
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы — команда гидов, организуем и проводим экскурсии с 2019 года. Любим свой край и знаем его историю. Прошли профильное обучение в БФУ им. Канта по специальности «Экскурсоведение». С удовольствием расскажем вам обо всех красотах нашего янтарного побережья и покажем самые интересные места, куда не возят большие группы путешественников.