во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия

Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других

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Кёнигсберг — город, помнящий столкновения славянской, балтской и немецкой цивилизаций. Переживший три смерти и восставший из пепла. С каждым новым владельцем его история пополнялась фактами, свидетелей которых, увы, нет.

Моя задача — максимально нетривиально преподнести информацию, разбавляя её юмором и собственным мнением. А выводы сделаете сами.
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

В более чем 750-летней истории Кёнигсберга случались и большие победы, и горькие поражения. Город помнит крестовые походы и пиратские войны, армии римлян, Наполеона и Суворова. И опыт показывает, что события былых времён каждый видит со своей стороны. Чехи вспоминают Оттокара II, поляки — господство Речи Посполитой, немцы — своих героев (и антигероев). О каких страницах городской летописи стоит знать нам? Чем гордятся современные жители, а о чём предпочитают умолчать?

Это групповая обзорная экскурсия неслучайно названа «для своих». В формате дружеской беседы (никаких заученных текстов!) я раскрою перед вами историю города сквозь время и пространство. Поговорим о большой политике, исторической памяти и будничной жизни людей. Но не ждите стандартного повествования и привычных туристических объектов. Вот как устроен маршрут:

  • Начнём путь от сохранившейся башни — шедевра фортификационной мысли, практически не имевшего слабых мест;
  • Увидим улицы, некогда любимые кинорежиссёрами. Осмотрим дома, в которых давали квартиры незаурядным лётчикам-истребителям;
  • Подумаем о будущем города, стоя на месте, положившем ему начало;
  • Найдём «стену плача», как теперь называют её гиды;
  • И, наконец, дойдём до центра района Альтштадт, где когда-то стоял прославленный университет Альбертина. В его стенах работал Иммануил Кант и было синтезировано первое в мире настоящее лекарство.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, проходит в группе до 10 человек. Общая длина маршрута около 6 км. Хронометраж рассчитан на достаточно быстрый темп ходьбы.
  • Не забудьте об удобной обуви и одежде по погоде (особенно в холодное время года)
  • Приветствуется термос с напитками по вкусу. Их можно будет купить и по дороге (на маршруте есть несколько кофеен, также сделаем остановку для WC).

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле башни Врангеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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