во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Кёнигсберг — город, помнящий столкновения славянской, балтской и немецкой цивилизаций. Переживший три смерти и восставший из пепла. С каждым новым владельцем его история пополнялась фактами, свидетелей которых, увы, нет.
Моя задача — максимально нетривиально преподнести информацию, разбавляя её юмором и собственным мнением. А выводы вы сделаете сами.
В более чем 750-летней истории Кёнигсберга случались и большие победы, и горькие поражения. Город помнит крестовые походы и пиратские войны, армии римлян, Наполеона и Суворова. И опыт показывает, что события былых времён каждый видит со своей стороны. Чехи вспоминают Оттокара II, поляки — господство Речи Посполитой, немцы — своих героев (и антигероев). О каких страницах городской летописи стоит знать нам? Чем гордятся современные жители, а о чём предпочитают умолчать?
Это групповая обзорная экскурсия неслучайно названа «для своих». В формате дружеской беседы (никаких заученных текстов!) я раскрою перед вами историю города сквозь время и пространство. Поговорим о большой политике, исторической памяти и будничной жизни людей. Но не ждите стандартного повествования и привычных туристических объектов. Вот как устроен маршрут:
Начнём путь от сохранившейся башни — шедевра фортификационной мысли, практически не имевшего слабых мест;
Увидим улицы, некогда любимые кинорежиссёрами. Осмотрим дома, в которых давали квартиры незаурядным лётчикам-истребителям;
Подумаем о будущем города, стоя на месте, положившем ему начало;
Найдём «стену плача», как теперь называют её гиды;
И, наконец, дойдём до центра района Альтштадт, где когда-то стоял прославленный университет Альбертина. В его стенах работал Иммануил Кант и было синтезировано первое в мире настоящее лекарство.
Организационные детали
Оплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно будет гиду только наличными. По возможности постарайтесь, чтобы нужная сумма была у вас в наличии без сдачи
Экскурсия полностью пешеходная, проходит в группе до 5 человек. Общая длина маршрута около 4,8 км. Хронометраж рассчитан на достаточно быстрый темп ходьбы
Не забудьте об удобной обуви и одежде по погоде (особенно в холодное время года)
Приветствуется термос с напитками по вкусу. Их можно будет купить и по дороге (на маршруте есть несколько кофеен, также сделаем остановку для WC)
в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1608 туристов
Мои предки поселились Кёнигсберге ещё в конце 18 века и остались уже в Калининграде. С детства я слышал удивительные истории о Восточной Пруссии и её выдающихся и простых жителях. Мой читать дальшеуменьшить
прадед был владельцем аптеки и фотосалона, и неудивительно, что буквально всех горожан он знал в лицо, равно как и их семейные тайны. И так получилось, что второй мой дедушка, капитан РККА, форсировал Неман в 1945-м. И, конечно, в такой семье мог родиться только экскурсовод!:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
2
3
2
2
1
1
–
Елизавета
Ходили на экскурсию к Денису уже не первый раз, и каждый раз восторг! однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо Денису за такую безумно прекрасную экскурсию, я была в полном восторге!!! 🤩 Я по себе человек, который раньше не увлекался историей. И тут мне захотелось это исправить. И эта экскурсия была именно то, что мне было нужно. Я услышала столько интересного и познавательного, что Денис разжег во мне безумный интерес к истории)) Еще раз благодарю 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Мы с мамой хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Денису за очень познавательное, насыщенное путешествие по городу. Очень чувствуется большая любовь Дениса к своему городу и его истории, которую ему удалось читать дальшеуменьшить
передать и нам. Благодаря этому мы стали смотреть на дома и улицы, на стены и под ноги совсем другими глазами, а в некоторых местах никогда бы и не оказались без него! И еще важно, что Денис точно подстроился под комфортный для нас темп движения, мы могли бы ещё столько же гулять, смотреть и слушать. Всем советуем побывать на этой экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Денис - прекрасный рассказчик и знаток своего родного города, энергичный и веселый. Узнала много неизвестных деталей и по истории Кёнигсбе́рга-Калининграда, и по архитектуре, и по облику города в прошлом. Экскурсия подкрепляется старинными фотографиями, фактами из истории. Действительно, получилась небанальная и интересная прогулка-беседа. Очень рада знакомству с Денисом) Однозначно рекомендую! Будет интересно и подросткам, начиная с 13-14 лет.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Денис, человек, влюбленный в свой город. Бережно и не равнодушно относится ко всем историческим памятникам архитектуры. Мы прилетели в Калининград утром и из аэропорта сразу поехали на утреннюю экскурсию. Денис подсказал нам, где можно оставить багаж, познакомил нас с историческим Калининградом, погрузил нас в довоенную эпоху. Показал сохраненные объекты культурного наследия, рассказал о современном Калининграде. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень интересная экскурсия. Денис определенно знаток города и щедро делится своими знаниями, нетривиально и порой неожиданно. С удовольствием провели время, и даже переменный дождь нисклльео не помешал. Рекомендую всем, кому мало классической информации о городе.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия»