во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Кёнигсберг — город, помнящий столкновения славянской, балтской и немецкой цивилизаций. Переживший три смерти и восставший из пепла. С каждым новым владельцем его история пополнялась фактами, свидетелей которых, увы, нет. Моя задача — максимально нетривиально преподнести информацию, разбавляя её юмором и собственным мнением. А выводы вы сделаете сами.

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Описание экскурсии

В более чем 750-летней истории Кёнигсберга случались и большие победы, и горькие поражения. Город помнит крестовые походы и пиратские войны, армии римлян, Наполеона и Суворова. И опыт показывает, что события былых времён каждый видит со своей стороны. Чехи вспоминают Оттокара II, поляки — господство Речи Посполитой, немцы — своих героев (и антигероев). О каких страницах городской летописи стоит знать нам? Чем гордятся современные жители, а о чём предпочитают умолчать?

Это групповая обзорная экскурсия неслучайно названа «для своих». В формате дружеской беседы (никаких заученных текстов!) я раскрою перед вами историю города сквозь время и пространство. Поговорим о большой политике, исторической памяти и будничной жизни людей. Но не ждите стандартного повествования и привычных туристических объектов. Вот как устроен маршрут:

Начнём путь от сохранившейся башни — шедевра фортификационной мысли, практически не имевшего слабых мест;

Увидим улицы, некогда любимые кинорежиссёрами. Осмотрим дома, в которых давали квартиры незаурядным лётчикам-истребителям;

Подумаем о будущем города, стоя на месте, положившем ему начало;

Найдём «стену плача», как теперь называют её гиды;

И, наконец, дойдём до центра района Альтштадт, где когда-то стоял прославленный университет Альбертина. В его стенах работал Иммануил Кант и было синтезировано первое в мире настоящее лекарство.

Организационные детали