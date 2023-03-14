во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

В более чем 750-летней истории Кёнигсберга случались и большие победы, и горькие поражения. Город помнит крестовые походы и пиратские войны, армии римлян, Наполеона и Суворова. И опыт показывает, что события былых времён каждый видит со своей стороны. Чехи вспоминают Оттокара II, поляки — господство Речи Посполитой, немцы — своих героев (и антигероев). О каких страницах городской летописи стоит знать нам? Чем гордятся современные жители, а о чём предпочитают умолчать?
Это групповая обзорная экскурсия неслучайно названа «для своих». В формате дружеской беседы (никаких заученных текстов!) я раскрою перед вами историю города сквозь время и пространство. Поговорим о большой политике, исторической памяти и будничной жизни людей. Но не ждите стандартного повествования и привычных туристических объектов. Вот как устроен маршрут: