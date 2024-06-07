1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: на площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
Начало: Калининград, Озерный проезд, 2
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Экскурсия понравилась. 3 часа прошли незаметно. Обошли всех хомлинов с Ольгой, потом самостоятельно обошли 6 из 7. Для детей интересно. Ольга задает загадки, все это в стихах.
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ААндрей6 июня 2024Отлично великолепно
- ССветлана6 июня 2024Экскурсия 🔥, всё четко, информативно, но при этом ненапряжно))) нам понравилось, гиду Антону - большое спасибо 🤗
- ДДарья6 июня 2024Все отлично
- ЮЮрий4 июня 2024Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
- ААнастасия3 июня 2024Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
- ННаталья3 июня 2024Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
- ММария31 мая 2024Очень понравилось. Антону спасибо за интересный рассказ, рекомендуем! Хорошо провели вечер, атмосферно и познавательно👍🏼
- ЯЯна31 мая 2024Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Башня Врангеля»
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