🚌 На автобусе 🚤 На катере 10% скидка Групповая 4 часа 657 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован Начало: В одном из 5 мест на выбор Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 462 отзыва Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам Начало: одна из 6 точек на выбор Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 231 отзыв Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор Расписание: в понедельник и субботу в 09:00 1211 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 21 отзыв Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах Начало: Отель Mercure, Калининград Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Квест 3 часа 25 отзывов «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 95 отзывов Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом Начало: От места проживания путешественника 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 104 отзыва Весь Калининград за один день Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 24 отзыва По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой Начало: На ул. Октябрьской 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 31 отзыв Велопрогулка по Калининграду Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа Начало: Астрономический бастион Расписание: в четверг в 17:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 37 отзывов Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других Начало: на площади Победы Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда Начало: Калининград, Озерный проезд, 2 Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде Расписание: Ежедневно 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 60 отзывов Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю 8 999 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг Начало: В Рыбной деревне 10 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 4 часа 1 отзыв В гости к хомлинам - на велосипеде За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А... Расписание: в среду в 16:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Прогулка по району-саду Марауненхоф Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера Начало: У входа в Музей янтаря 4 000 ₽ за всё до 10 чел.