Экскурсии к башне Врангеля

Найдено 17 экскурсий в категории «Башня Врангеля» в Калининграде, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
37 отзывов
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: на площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
Начало: Калининград, Озерный проезд, 2
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999 за всё до 8 чел.
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670 за всё до 3 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Прогулка по району-саду Марауненхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Башня Врангеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
  3. Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
  4. История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
  5. «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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