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и необычных фактов (о таком не пишут в учебниках!), Лариса ответила на все интересующие нас вопросы, дала советы, куда можно (и нужно) сходить в Калининграде. Особо отмечу, что экскурсия проходила в очень комфортном для нас темпе:частично пешком, а также на автомобиле. Ну и заключительная часть экскурсии - дегустация. Это восторг! Лариса не просто предложила продегустировать напитки, но и подобрала идеально сочетающиеся закуски, а главное погрузила нас во все тонкости пивоварения, за что отдельное спасибо 🙏🏼 всем категорически рекомендую посетить данную экскурсию!