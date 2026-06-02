Калининград — это атмосфера прибрежного города и свежий ветер с Балтики. А если рядом море, то найдётся и рыба.
Ну и пенные напитки, куда же без них! Всё это ждёт вас на прогулке по историческому центру города и окрестностям. Вы познакомитесь с историей Кёнигсберга, отведаете до 12 сортов прусского пива в компании сомелье. А также продегустируете строганину из пеламиды.
Ну и пенные напитки, куда же без них! Всё это ждёт вас на прогулке по историческому центру города и окрестностям. Вы познакомитесь с историей Кёнигсберга, отведаете до 12 сортов прусского пива в компании сомелье. А также продегустируете строганину из пеламиды.
Описание экскурсии
Богатства балтийского края
Калининград — кулинарная столица блюд из рыбы. Но это далеко не единственная его гордость. Мы пройдём по улицам и мостам одной из старейших на Балтике гаваней. Узнаем о том, что способствовало развитию и процветанию местной торговли и промышленности. И конечно, убедимся, что славные традиции прошлого живы здесь и по сей день.
История со вкусом и вкусные истории
- Начнём с познавательной экскурсии по Калининграду — от набережной Верхнего пруда к «горбатому» мосту у Башни Дона, мимо городских ворот и местного музея марципана. Выясним, сколько задолжал барон Мюнхгаузен пивоварам Кёнигсберга и где он потерял свой сапог.
- Возле Музея Мирового Океана рассмотрим морские суда, пришвартованные на единственной в России Набережной исторического флота. Непременно сделаем фото на фоне гигантского футуристичного здания-шара.
- Прогуляемся по острову Канта, где я раскрою, почему от густо застроенного города Кнайпхоф сохранился лишь величественный Кафедральный собор с самым большим в России органным комплексом.
- За гастрономическими впечатлениями отправимся в уютный дегустационный зал, где вы отведаете до 12 сортов свежайшего пива под рассказы о прусской пивной культуре. Продегустируете наше самое знаменитое блюдо — строганину из пеламиды!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе, есть пешеходная часть для осмотра отдельных достопримечательностей
- Дополнительно оплачивается дегустация (на чел.): до 12 сортов пива — 1300 ₽, строганина из пеламиды — 600 ₽, сет «Балтийская рыба» — 1000 ₽
- Возможно проведение экскурсии для групп до 18 человек — уточняйте в переписке с гидом не менее чем за неделю
- С вами буду я
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1135 туристов
Наша команда организует познавательный отдых в самом западном регионе нашей Родины. Мы не возим огромные автобусы с толпой туристов — в маленькой компании до 15 участников вам, дорогие гости, будет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотелось бы выразить благодарность от меня и от моего мужа за потрясающую экскурсию от Ларисы! Мы познакомились с основными достопримечательностями города, успели заглянуть во все знаменитые районы, узнали много интересных
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Р
Экскурсия проходила на автомобиле вместе с водителем Олегом и экскурсоводом Лара. Олег и Лариса знают свой город и историю своего города на отлично. Задавались разные вопросы и получили хороший и
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М
Шикарная экскурсия. Показали ключевые достопримечательности города. А пивная дегустация - шедевр. У меня шикарные антуражные фото. Вкусное пиво и очень вкусная килька из рыбного магазина при зале. Прекрасный экскурсовод. Спасибо
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Л
Невероятно интересная экскурсия! Очень рекомендую данного экскурсовода! Во-первых локации, во-вторых интересные и познавательные истории, доступно, понятно и очень интересно! Ну конечно же дегустация👍🏻 Огромное количество сортов пива с закусками и под интересные рассказы о создании сортов и создании данных напитков! Рекомендую однозначно 🫶🏻👍🏻
+2
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В
Финальная дегустация пива была приятным завершением насыщенной информацией и впечатлениями экскурсии. Мы немного передохнули и успели поделиться впечатлениями друг с другом и экскурсоводом. Такого рода мероприятия больше раскрывают особенности региона. Желаю вам увеличения количества экскурсий с гастрономической составляющей.
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Лариса великолепный гид!; приятный собеседник; вежливая, спокойная, всё с интересом рассказывает. Узнали много нового и интересного. Проехали много мест Калининграда и в завершении пивная дегустация с историей каждого сорта пива и самой пивоварни.
+1
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