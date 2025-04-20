Вас ждёт настоящее историческое приключение — ведь каждая трещинка в камне здесь хранит память былых времён.
Вы исследуете мрачные лабиринты старинного оборонительного сооружения, погрузитесь в мистическую атмосферу и познакомитесь с загадками и легендами прошлого. И конечно, узнаете о роли форта в обороне Кёнигсберга.
Описание экскурсии
- Вы узнаете о стратегическом значении фортов Кёнигсберга и их влиянии на историю
- Исследуете уникальные архитектурные решения и защитные конструкции
- Погрузитесь в быт людей, которые служили в крепостях и охраняли их
- Откроете загадочные легенды и истории о фортовых обитателях
- Исследуете мрачные подземные коридоры и укрытия
- Обратите внимание на особенности немецкого строительства
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Вход в форт включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Форта №1 или Форта №3
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2257 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Д
Давид
20 апр 2025
Хорошая экскурсия! Каждому выдали по фонарю. Интересное и атмосферное место для исследования, особенно ночью. Много ходили и внутри, и снаружи форта. Застали милых спящих летучих мышек. Алексей рассказывал много интересного о форте и Калининграде в целом. Рекомендовал интересные места для посещения. Моментами было немного тяжело успевать за скоростью подачи материала. Но экскурсией остались довольны!
