Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию

Малые города Калининградской области

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Автомобильная аудиоэкскурсия по Калининградской области в компании Дока и Марти.

Экскурсия записана профессиональными актерами и выполнена в виде приключения во времени по малым городам Калининградской области.

С этой экскурсией вы побываете в четырех средневековых городах: Фридланд, Гердауне, Веллау и Тапиау.
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Музей патефонов и кофейня
  • Мазурский канал
  • Психиатрическая больница Алленберг
  • Замок Гердауэн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Сейчас вы стоите на пороге выбора. Я, Двухметровый гид, настойчиво рекомендую приобрести эту экскурсию и отправиться на поиски разлома времени. Приключения, рыцари и много юмора ждут вас в этом путешествии.

С этой экскурсией вы побываете в четырех средневековых городах:

  • Фридланд.
  • Гердауне.
  • Веллау.
  • Тапиау.
  • Я обещаю вам — это путешествие вы не забудете никогда!
Скорее покупайте экскурсию, круассаны и погнали назад в Пруссию!

Как проходит аудиоэкскурсия:

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение
WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»
вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить
аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся
автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически
в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со
ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для
телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Подробный маршрут с картой GPS на вашем смартфоне
  • Рекомендации секретной обзорной площадки и атмосферного места для обеда по время экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки — приобретаются самостоятельно по желанию
  • Экскурсия в Музей-кафе "Патефон"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь, 2
Завершение: Горная улица, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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