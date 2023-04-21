Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию

Малые города Калининградской области
Автомобильная аудиоэкскурсия по Калининградской области в компании Дока и Марти.
Экскурсия записана профессиональными актерами и выполнена в виде приключения во времени по малым городам Калининградской области.
С этой экскурсией вы побываете в четырех средневековых городах: Фридланд, Гердауне, Веллау и Тапиау.
Экскурсия записана профессиональными актерами и выполнена в виде приключения во времени по малым городам Калининградской области.
С этой экскурсией вы побываете в четырех средневековых городах: Фридланд, Гердауне, Веллау и Тапиау.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Музей патефонов и кофейня
- Мазурский канал
- Психиатрическая больница Алленберг
- Замок Гердауэн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Сейчас вы стоите на пороге выбора. Я, Двухметровый гид, настойчиво рекомендую приобрести эту экскурсию и отправиться на поиски разлома времени. Приключения, рыцари и много юмора ждут вас в этом путешествии.
С этой экскурсией вы побываете в четырех средневековых городах:
- Фридланд.
- Гердауне.
- Веллау.
- Тапиау.
- Я обещаю вам — это путешествие вы не забудете никогда!
Скорее покупайте экскурсию, круассаны и погнали назад в Пруссию!
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение
WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»
вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить
аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся
автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически
в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со
ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для
телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Подробный маршрут с картой GPS на вашем смартфоне
- Рекомендации секретной обзорной площадки и атмосферного места для обеда по время экскурсии
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Еда и напитки — приобретаются самостоятельно по желанию
- Экскурсия в Музей-кафе "Патефон"
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Центральная площадь, 2Завершение: Горная улица, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании