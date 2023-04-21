Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию

Что вас ждет:

Сейчас вы стоите на пороге выбора. Я, Двухметровый гид, настойчиво рекомендую приобрести эту экскурсию и отправиться на поиски разлома времени. Приключения, рыцари и много юмора ждут вас в этом путешествии.

С этой экскурсией вы побываете в четырех средневековых городах:

Фридланд.

Гердауне.

Веллау.

Тапиау.

Я обещаю вам — это путешествие вы не забудете никогда!

Скорее покупайте экскурсию, круассаны и погнали назад в Пруссию!

Как проходит аудиоэкскурсия:

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.

приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение

WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»

вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить

аудиоэкскурсию на телефон.

3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся

автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически

в нужных местах.

4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со

ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для

телефона).