Калининград славится не только замками и побережьем. Здесь, в самом сердце бывшего Кёнигсберга, сильны традиции пивоварения. Вы посетите две важные локации — «Пивовар» и «Нессельбек». Узнаете, как варили лучшее пиво в Восточной Пруссии и увидите, как его делают сегодня. Конечно, попробуете разные сорта — вас ждёт маршрут с ароматом солода и привкусом истории.

Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Прусское пивоварение в ресторане «Пивовар»

Начнём экскурсию с ресторана-пивоварни в Калининграде. Здесь рождается настоящее живое пиво — сваренное по старинным рецептам, без пастеризации и консервантов. Каждый сорт — как глава книги с характером, ароматом и послевкусием.

А ещё здесь варят пиво на немецком оборудовании по знаменитому «Закону о чистоте» 1516 года — только вода, солод, хмель и дрожжи.

Вы узнаете об истории прусского пивоварения, а затем перейдёте к дегустации. В программе лёгкие закуски и несколько сортов пива — в том числе напиток, вдохновлённый вкусами Фридриха Великого.

Замковая пивоварня «Нессельбек»

Далее отправимся в «Нессельбек» — пивоварню, расположенную в стилизованном средневековом замке с башнями, бойницами и ареной для турниров.

Вас встретят в атмосфере настоящей таверны: деревянные столы, рыцарские доспехи, тематические костюмы у персонала.

Здесь вы попробуете крафтовое пиво, сваренное по немецким технологиям: нефильтрованное, непастеризованное и насыщенное вкусом.

В сердце замка «Нессельбек», на арене под открытым небом, вас ждёт зрелищное рыцарское шоу.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит качественное пиво и хочет попробовать локальные сорта

Интересуется старым Кёнигсбергом и его гастрономическими традициями

Ищет необычный формат — с дегустациями, легендами и средневековым антуражем

Организационные детали