Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга (без доплат)
Посетить две знаковые пивоварни, продегустировать местные сорта и почувствовать дух старой Пруссии
Калининград славится не только замками и побережьем. Здесь, в самом сердце бывшего Кёнигсберга, сильны традиции пивоварения. Вы посетите две важные локации — «Пивовар» и «Нессельбек». Узнаете, как варили лучшее пиво в Восточной Пруссии и увидите, как его делают сегодня. Конечно, попробуете разные сорта — вас ждёт маршрут с ароматом солода и привкусом истории.
Начнём экскурсию с ресторана-пивоварни в Калининграде. Здесь рождается настоящее живое пиво — сваренное по старинным рецептам, без пастеризации и консервантов. Каждый сорт — как глава книги с характером, ароматом и послевкусием.
А ещё здесь варят пиво на немецком оборудовании по знаменитому «Закону о чистоте» 1516 года — только вода, солод, хмель и дрожжи.
Вы узнаете об истории прусского пивоварения, а затем перейдёте к дегустации. В программе лёгкие закуски и несколько сортов пива — в том числе напиток, вдохновлённый вкусами Фридриха Великого.
Замковая пивоварня «Нессельбек»
Далее отправимся в «Нессельбек» — пивоварню, расположенную в стилизованном средневековом замке с башнями, бойницами и ареной для турниров.
Вас встретят в атмосфере настоящей таверны: деревянные столы, рыцарские доспехи, тематические костюмы у персонала.
Здесь вы попробуете крафтовое пиво, сваренное по немецким технологиям: нефильтрованное, непастеризованное и насыщенное вкусом.
В сердце замка «Нессельбек», на арене под открытым небом, вас ждёт зрелищное рыцарское шоу.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит качественное пиво и хочет попробовать локальные сорта
Интересуется старым Кёнигсбергом и его гастрономическими традициями
Ищет необычный формат — с дегустациями, легендами и средневековым антуражем
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
Дегустация входит в стоимость экскурсии: в «Пивовар» вы попробуете 2 сорта напитка, в «Нессельбеке» — 3 сорта
На экскурсию можно с детьми — нальём им компот
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 44 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальше
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.
Е
Евгений
10 окт 2025
Спасибо огромное за данный маршрут. Получили незабываемые эмоции, как от экскурсовода Пауля, так и от самого мероприятия. Познавательно, интересно, с долей доброго юмора!!! Очень рекомендую данную экскурсию и только с Паулем
Сергей
26 сен 2025
Я даже не ожидал, что экскурсия «Пивной Кёнигсберг» станет для меня таким открытием! 🍺 Это был не просто рассказ про историю старинных трактиров и пивоварен — это настоящее погружение в читать дальше
атмосферу города. Сначала мы услышали легенды о том, как в Кёнигсберге варили пиво еще сотни лет назад, какие сорта считались лучшими и какие тайные рецепты берегли пивовары. А потом началось самое вкусное — дегустация! Пиво в «Пивовар» покорило своим насыщенным вкусом и богатым букетом. Следующая остановка — «Нессельбек». И это не просто ресторан, а настоящая средневековая крепость, где кажется, что за поворотом вот-вот появится рыцарь в латах. Атмосфера здесь абсолютно особенная: своды, факелы, массивные деревянные столы — всё дышит историей. А рыцарское шоу - вишенка на торте. Просто восторг!!!! Всем рекомедую.
Вера
11 июл 2025
Экскурсия не вызвала большого впечатления. Единственный изюм - гид, который прекрасен
Мадина
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания. мы приложим все усилия для улучшения данной программы.
Светлана
5 июл 2025
На экскурсии нас сопровождал гид пивовар Пауль в баварском костюме. Всем автобусом заслушивались его рассказами про историю пивоварения, про напиток и про места, мимо которых проезжали. Классно, увлекательно, рекомендую всем!
С
Сергей
20 июн 2025
Пиво в замке было плохим. Турнир на конях хорошим. Дегустация в 1 м ресторане была не интересная. Было бы интересно чтобы и пиво было хорошим и было что про него рассказать.
Елена
14 июн 2025
Экскурсия неплохая, замечательный экскурсовод, рыцарский турнир выше всяких похвал, но остался осадок от того, что эта не та экскурсия куда мы покупали билет и настраивались. Обещанной дегустации в резиденции королей не было. Соответственно и дегустации сортов пива было значительно меньше!