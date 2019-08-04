49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Окунуться в атмосферу начала 20 века, прикоснуться к прошлому и вдохнуть его запах — это ваше путешествие, которое вот-вот начнётся! В квартире-музее — вещи-загадки и предметы старинного быта, найденные на старых чердаках, блошиных рынках и европейских аукционах. Это чудом уцелевший уголок Восточной Пруссии — и вы сможете представить себя её жителем.
Описание экскурсии
В музее нет ограждений, витрин и вахтёров. Присаживайтесь на антикварный стул, музицируйте на скрипке 19 века, загляните вглубь старинного зеркала… Мы тоже присядем к столу — щёлкнем выключателем затейливой лампы и в её мягком свете оживут истории про довоенный Кёнигсберг. Вы узнаете:
- как жил в этой квартире купец Густав Гроссман
- каким правилам этикета следовали юные фройляйн и почтенные фрау
- как создавались доходные дома
- какие курительные трубки и головные уборы были на пике моды в те времена
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр и Наталья — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 345 туристов
Мы — организаторы частного музея-квартиры «Альтес Хаус» и знатоки городского быта Восточной Пруссии. Наше многолетнее увлечение антиквариатом позволит вам попробовать историю на вкус, запах и цвет. Сопровождать в путешествиях во времени будем мы сами, а также наши друзья и коллеги — историки, искусствоведы и художники, тонко чувствующие историю нашей удивительной земли.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Наталье и Александру - огромнейшее спасибо за этот вечер! Приехали в город замученные и голодные за полчаса до экскурсии и вообще не знали, идти или не идти (вот в чем
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И
Команде Трипстера следует доработать функционал взаимодействия с экскурсоводами. У нас 1 августа не состоялась экскурсия "Тёмная сторона Кенигсберга" с гидом Татьяной, поскольку как я поняла, она была не в теме,
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Музей: квартира югендштиль. Любопытно, рассказ экскурсовода прерывается вопросами-загадками - разбивается обычная музейная монотонность. Любители все потрогать руками будут огорчены - не все. Это таки музей, а не турецкий базар. И
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Т
Это блестяще! Очень стильно, элегантно и при этом естественно и с большой теплотой и любовью! Просто пятерка с плюсом. Столько интересного собрано в этом музее! И это все ральные вещи
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Д
Очень довольны, что попали в этот музей. Удивило множество интересных экспонатов, внутреннее наполнение квартиры достаточно богатое. Экскурсию проводила Елена- очень любезная и приятная девушка. Интересно рассказывала, с вниманием относилась к
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Изначально строя планы на поездку в Калининград, я решила посетить эту экскурсию, заранее предвкушая необычные впечатления. Заявка интригует, действительность же превзошла все ожидания. Очень увлекательно и, в то же время,
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