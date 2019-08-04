49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы приглашаем вас посетить квартиру в доме, построенном в 1912 году, и прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Время здесь словно остановилось. Чудом сохранившийся аутентичный интерьер, оригинальная мебель и предметы давно забытого, старинного быта позволяют заглянуть на 100 лет назад и представить себя жителем Восточной Пруссии.

Что вас ожидает

Вам встретятся вещи-загадки и необычные предметы, о назначении которых современному человеку трудно догадаться. Все экспонаты — это подлинные вещи той эпохи, найденные нами на старых чердаках, купленные на блошиных рынках и европейских аукционах. Рассматривая эти предметы, вы прикоснетесь к быту начала 20 века, его традициям и особенностям.

Музей не имеет ограждений, витрин и вахтеров. Присаживайтесь на антикварный стул или кресло, музицируйте на фортепиано или скрипке 19 века, загляните вглубь старинного зеркала. Мы тоже присядем к столу, щелкнем выключателем затейливой лампы и в её мягком свете оживут истории про довоенный Кёнигсберг.

Музей-квартира открылась для посетителей в апреле 2014 года. Столетие назад здесь жил купец Густав Гроссман с семьёй, поэтому путешествие во времени перенесет вас в мир деловой и личной жизни кёнигсбергских предпринимателей тех времен, а также гостей ждёт уникальное погружение в жизнь женщин рубежа XIX и ХХ веков.

Вы прогуляетесь по районам Амалиенау и Миттель Хуфен, узнаете историю доходных домов, рассмотрите предметы мужского обихода: головные уборы, обувь, курительные трубки и аксессуары для курения, костюмы той эпохи. А ещё у вас будет редкая возможность заглянуть в спальню к фрау Гроссамн и познакомиться с дамским бытом: бельем, платьями, туалетными принадлежностями и правилами этикета, которым должны были следовать юные фройляйн и почтенные фрау.

Окунуться в атмосферу начала XX века, прикоснуться к прошлому и вдохнуть его запах — это ваше путешествие, которое вот-вот начнётся!