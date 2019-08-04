49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Музей-квартира 1912 года — живая история города

Почувствовать атмосферу прошлого и дух старого Кёнигсберга в окружении подлинных вещей ушедшей эпохи

Александр и Наталья
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Александр и Наталья – ваш гид
Мы приглашаем вас посетить квартиру в доме, построенном в 1912 году, и прочувствовать дух старого Кёнигсберга.

Время здесь словно остановилось.

Чудом сохранившийся аутентичный интерьер, оригинальная мебель и предметы давно забытого, старинного быта позволяют заглянуть на 100 лет назад и представить себя жителем Восточной Пруссии.
От 3400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
4.85
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города

Что вас ожидает

Вам встретятся вещи-загадки и необычные предметы, о назначении которых современному человеку трудно догадаться. Все экспонаты — это подлинные вещи той эпохи, найденные нами на старых чердаках, купленные на блошиных рынках и европейских аукционах. Рассматривая эти предметы, вы прикоснетесь к быту начала 20 века, его традициям и особенностям.

Музей не имеет ограждений, витрин и вахтеров. Присаживайтесь на антикварный стул или кресло, музицируйте на фортепиано или скрипке 19 века, загляните вглубь старинного зеркала. Мы тоже присядем к столу, щелкнем выключателем затейливой лампы и в её мягком свете оживут истории про довоенный Кёнигсберг.

Музей-квартира открылась для посетителей в апреле 2014 года. Столетие назад здесь жил купец Густав Гроссман с семьёй, поэтому путешествие во времени перенесет вас в мир деловой и личной жизни кёнигсбергских предпринимателей тех времен, а также гостей ждёт уникальное погружение в жизнь женщин рубежа XIX и ХХ веков.

Вы прогуляетесь по районам Амалиенау и Миттель Хуфен, узнаете историю доходных домов, рассмотрите предметы мужского обихода: головные уборы, обувь, курительные трубки и аксессуары для курения, костюмы той эпохи. А ещё у вас будет редкая возможность заглянуть в спальню к фрау Гроссамн и познакомиться с дамским бытом: бельем, платьями, туалетными принадлежностями и правилами этикета, которым должны были следовать юные фройляйн и почтенные фрау.

Окунуться в атмосферу начала XX века, прикоснуться к прошлому и вдохнуть его запах — это ваше путешествие, которое вот-вот начнётся!

Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города
Музей-квартира 1912 года — живая история города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр и Наталья
Александр и Наталья
Мы, организаторы частного музея-квартиры, знатоки истории городского быта Восточной Пруссии. Наше многолетнее увлечение антиквариатом позволит вам попробовать историю на вкус, запах и цвет. Роман — археолог, доктор истории и известный в регионе популяризатор науки. Богатая библиотека, архив старинных изображений и знание нескольких языков — то, что делает наши путешествия не только информативными, но и воссоздаёт участникам красочную иллюзию прошлого! Сопровождать в путешествиях во времени будем мы сами, а также наши друзья и коллеги — историки, искусствоведы и художники, тонко чувствующие историю нашей удивительной земли.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2019
Наталье и Александру - огромнейшее спасибо за этот вечер! Приехали в город замученные и голодные за полчаса до экскурсии и вообще не знали, идти или не идти (вот в чем вопрос)). К счастью любознательность взяла верх! Экскурсия построена как квест, а мы пытались догадаться, какие вещицы для чего применялись в то время. В восторге были и дети, и взрослые. Потом всякие разности еще знакомым рассказывали. Хозяева- милые интеллигентные люди, общаться с ними- одно удовольствие. Они рядом кафешку маленькую открыли и сувенирный магазинчик. Одним словом- очень рекомендуем! А еще - итальянский ресторанчик в 2 мин ходьбы!
3 августа 2019
Команде Трипстера следует доработать функционал взаимодействия с экскурсоводами. У нас 1 августа не состоялась экскурсия "Тёмная сторона Кенигсберга" с гидом Татьяной, поскольку как я поняла, она была не в теме, что на это время она задействована. И вчера, в Музее-квартире 1912 года, экскурсовод ожидали на экскурсию 3 человека (1 группа), а прибыло 6 человек (2 группы). Вышла небольшая заминка, но, к счастью, быстро разобрались и экскурсия прошла великолепно. Я для себя сделала вывод, что механизм организации экскурсий не безупречен. Другое дело, что Ваш менеджер быстро и оперативно предложила нам замену несостоявшейся экскурсии. Но, как правило, люди заранее планируют свое время и "переобуваться на ходу" мало кому понравится. Я для себя сделала вывод, что один промах - это случайность, а два - это уже закономерность.
11 июля 2019
Замечательная , очень информативная интересная экскурсия, превзошла все ожидания! Обязательно стоит посетить!
Сергей
25 июня 2019
Музей: квартира югендштиль. Любопытно, рассказ экскурсовода прерывается вопросами-загадками - разбивается обычная музейная монотонность. Любители все потрогать руками будут огорчены - не все. Это таки музей, а не турецкий базар. И желательно, с разрешения владельца.
Организация: мы экскурсию заказали индивидуальную и не прогадали - в группе более 5 человек будет не так интересно. Прибыть желательно с немецкой пунктуальностью, ибо места ожидания не предусмотрено. У фрау Натальи иногда проскакивают нотки высокомерия, но питерских снобов пробить не так легко. Расстались мы доброжелательно, хотя чашечка кофе была бы весьма уместна. Наталья обещала, что в бывшей лавке бывшего владельца квартиры вскоре откроются кафе и магазин.
PS: Кстати, на постере лавки Gustav Großmann английская реклама и ценники, не аутентично как-то ;-)
1 ноября 2018
Очень познавательно и просто интересно. Хорошо что у нас есть такие экскурсии. Интересно и взрослым и детям.
Возможно чашечка чая и небольшая беседа за столом была бы прекрасным ярким дополнением -еще более романтично, хотя бы для индивидуальных экскурсий.
Tатьяна
22 октября 2018
Интересный музей! Советую посетить, особенно тем, кто интересуется эпохой модерна.
27 марта 2018
Сегодня посетили музей-квартиру. Испорченный день. Испорченное настроение. Самое неприятное впечатление от отдыха в Калининграде. Экскурсию планировали заранее,прочитав рекламу на этом сайте. Уже приехав в город, попытались связаться с организаторами, договорится о заказе экскурсии и способах оплаты. Мы из другой страны и карты банков России у нас небыло. Но нам ответили, что пока мы не внесем предоплату, никаких данных и сведений не предоставят. Нашли возможность оплатить. Экскурсию заказали за 3 дня, в течение которых нам порисылали только напоминания об экскурсии и просьбу поиготовить для оплаты оставшуюся сумму без сдачи. В указанное время встретили у подъезда еще нескольких посетителей. А ведь мы заказали индивидуальную экскурсию???! Уже в самом музее нам сказали, к сожалению, нам не смогут предоставить услугу, которую мы заказали,и предложиди купить билеты вместе со всеми поишедшими. На наше возмущение девушка-экскурсовод ссылалась только на то, что она не вкурсе, объяснить ничего не может, это решение хозяев квартиры. На вопрос о нашей предоплате, сказала, что это был сбор сайта. За что, позвольте спросить??? После наших возмущений, сказали, что предлагают нам купить один билет, вместо двух. Так нам готовы пойти на встречу. В результате купив один билет за 350 и заплатив 400 предоплаты, мы со всеми посмотрели музей. Видимо, 50 рублей мы еще заплатили музею за причиненные своим посещением неудобства. Кажется, наше возмущениие и недовольство посчитали необоснованным. Никто не удосужился связаться с нами, скорректировать возникшие накладки. Главное была предоплата. В результате интересная экспозиция не принесла ожидаемого удовольствия. При этом мы бы только гиду, не считая сбора на сайте, заплатили бы сумму неменьшую, чем заплатили все.
24 ноября 2017
Прекрасная экскурсия, замечательная хозяйка. Было очень увлекательно.
3 сентября 2017
Нам все очень понравилось. Спасибо большое владельцам музея за то что собрали и воссоздали атмосферу. Было интересно. Здорово, что все можно потрогать...прикоснуться к истории! Спасибо!
13 августа 2017
Очень интересная экскурсия , особенно для детей школьного возраста Рекомендую всем гостям Калининграда.
Ещё 39 отзывов

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