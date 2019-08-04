49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга

Почувствовать дух старого города в интерьерах ушедшей эпохи
Окунуться в атмосферу начала 20 века, прикоснуться к прошлому и вдохнуть его запах — это ваше путешествие, которое вот-вот начнётся! В квартире-музее — вещи-загадки и предметы старинного быта, найденные на старых чердаках, блошиных рынках и европейских аукционах. Это чудом уцелевший уголок Восточной Пруссии — и вы сможете представить себя её жителем.
4.8
52 отзыва
Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга

Описание экскурсии

В музее нет ограждений, витрин и вахтёров. Присаживайтесь на антикварный стул, музицируйте на скрипке 19 века, загляните вглубь старинного зеркала… Мы тоже присядем к столу — щёлкнем выключателем затейливой лампы и в её мягком свете оживут истории про довоенный Кёнигсберг. Вы узнаете:

  • как жил в этой квартире купец Густав Гроссман
  • каким правилам этикета следовали юные фройляйн и почтенные фрау
  • как создавались доходные дома
  • какие курительные трубки и головные уборы были на пике моды в те времена

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр и Наталья
Александр и Наталья — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 345 туристов
Мы — организаторы частного музея-квартиры «Альтес Хаус» и знатоки городского быта Восточной Пруссии. Наше многолетнее увлечение антиквариатом позволит вам попробовать историю на вкус, запах и цвет. Сопровождать в путешествиях во времени будем мы сами, а также наши друзья и коллеги — историки, искусствоведы и художники, тонко чувствующие историю нашей удивительной земли.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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4
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1
1
О
Наталье и Александру - огромнейшее спасибо за этот вечер! Приехали в город замученные и голодные за полчаса до экскурсии и вообще не знали, идти или не идти (вот в чем
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вопрос)). К счастью любознательность взяла верх! Экскурсия построена как квест, а мы пытались догадаться, какие вещицы для чего применялись в то время. В восторге были и дети, и взрослые. Потом всякие разности еще знакомым рассказывали. Хозяева- милые интеллигентные люди, общаться с ними- одно удовольствие. Они рядом кафешку маленькую открыли и сувенирный магазинчик. Одним словом- очень рекомендуем! А еще - итальянский ресторанчик в 2 мин ходьбы!

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И
Команде Трипстера следует доработать функционал взаимодействия с экскурсоводами. У нас 1 августа не состоялась экскурсия "Тёмная сторона Кенигсберга" с гидом Татьяной, поскольку как я поняла, она была не в теме,
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что на это время она задействована. И вчера, в Музее-квартире 1912 года, экскурсовод ожидали на экскурсию 3 человека (1 группа), а прибыло 6 человек (2 группы). Вышла небольшая заминка, но, к счастью, быстро разобрались и экскурсия прошла великолепно. Я для себя сделала вывод, что механизм организации экскурсий не безупречен. Другое дело, что Ваш менеджер быстро и оперативно предложила нам замену несостоявшейся экскурсии. Но, как правило, люди заранее планируют свое время и "переобуваться на ходу" мало кому понравится. Я для себя сделала вывод, что один промах - это случайность, а два - это уже закономерность.

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Сергей
Музей: квартира югендштиль. Любопытно, рассказ экскурсовода прерывается вопросами-загадками - разбивается обычная музейная монотонность. Любители все потрогать руками будут огорчены - не все. Это таки музей, а не турецкий базар. И
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желательно, с разрешения владельца.
Организация: мы экскурсию заказали индивидуальную и не прогадали - в группе более 5 человек будет не так интересно. Прибыть желательно с немецкой пунктуальностью, ибо места ожидания не предусмотрено. У фрау Натальи иногда проскакивают нотки высокомерия, но питерских снобов пробить не так легко. Расстались мы доброжелательно, хотя чашечка кофе была бы весьма уместна. Наталья обещала, что в бывшей лавке бывшего владельца квартиры вскоре откроются кафе и магазин.
PS: Кстати, на постере лавки Gustav Großmann английская реклама и ценники, не аутентично как-то;-)

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Т
Это блестяще! Очень стильно, элегантно и при этом естественно и с большой теплотой и любовью! Просто пятерка с плюсом. Столько интересного собрано в этом музее! И это все ральные вещи
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из ушедших времен, но которым будто бы дана вторая жизнь… и многие из них можно пощупать и покрутить в руках и попытаться догадаться, для чего они были. . Вас ждет много удивлений!
Наталья Сергеевна (ей богу, хочется называть ее по отчеству, несмотря на ее молодость) очень элегантна, содержательна и при этом проста и уважительна в общении. Ну настоящая хозяйка этой обстановки, относящей нас в 1910 год. Великолепно! Спасибо!

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Д
Очень довольны, что попали в этот музей. Удивило множество интересных экспонатов, внутреннее наполнение квартиры достаточно богатое. Экскурсию проводила Елена- очень любезная и приятная девушка. Интересно рассказывала, с вниманием относилась к
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вопросам. Посетителей было немного, 6 человек, разместились комфортно, при большем количестве было бы тесновато.
Мы выбрали индивидуальную экскурсию, поэтому после окончания основной экскурсии очень мило провели время за чаепитием из старинной изысканной посуды. Елена нас угощала конфетами из марципана и любезно отвечала на наши вопросы. Остались приятные воспоминания и милые фотографии. Спасибо создателям музея, очень всем рекомендуем посетить.

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Ольга
Изначально строя планы на поездку в Калининград, я решила посетить эту экскурсию, заранее предвкушая необычные впечатления. Заявка интригует, действительность же превзошла все ожидания. Очень увлекательно и, в то же время,
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деликатно, мне, будто в щелочку, чуть приоткрытую дверь, показали жизнь и быт довоенного Кенигсберга. Жизнь не похожую на нашу нынешнюю и, в то же время, обыкновенную, привычную. (Не забыть сделать покупки, сэкономить на простых вещах, починить одежду, приготовить поесть….) Полтора часа прошли незаметно, настолько было интересно. И только спустя некоторое время, я поняла, какой колоссальный труд стоит за этой кажущейся легкостью. Я буду рекомендовать своим друзьям и знакомым посетить эту уникальную квартиру. Эффект машины времени, который я почувствовала на себе, привнес в мою жизнь толику чуда.

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