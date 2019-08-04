49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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что на это время она задействована. И вчера, в Музее-квартире 1912 года, экскурсовод ожидали на экскурсию 3 человека (1 группа), а прибыло 6 человек (2 группы). Вышла небольшая заминка, но, к счастью, быстро разобрались и экскурсия прошла великолепно. Я для себя сделала вывод, что механизм организации экскурсий не безупречен. Другое дело, что Ваш менеджер быстро и оперативно предложила нам замену несостоявшейся экскурсии. Но, как правило, люди заранее планируют свое время и "переобуваться на ходу" мало кому понравится. Я для себя сделала вывод, что один промах - это случайность, а два - это уже закономерность.