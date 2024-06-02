Интерактивные экскурсии в Калининграде

Найдено 15 экскурсий в категории «Интерактивные» в Калининграде, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
О Кёнигсберге на языке ароматов
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400 за человека
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499 за всё до 4 чел.
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 200 за человека
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 990 за всё до 4 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
62 отзыва
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 7 чел.
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
🚗 На машине
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
12 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
Разгадать загадки и узнать тайны арт-квартала Южного Амалиенау (в группе)
Начало: У Центрального парк культуры и отдыха
Расписание: в среду и пятницу в 09:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
600 за человека
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Кубок леса: квест по Куршской Косе
🚗 На машине
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
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    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
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    с нами провела Ирина, увлекательно, с юмором, она сумела и много нам показать, и не наскучить. Плюс к этому Ирина прекрасный водитель, было очень комфортно Спасибо большое за это путешествие, мы обязательно вернёмся в Калининград и вновь встретимся с Ириной на следующем маршруте, буду советовать Гида Ирину своим друзьям Всех благ Ирине!

    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели
  • Н
    Наталия
    21 мая 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    19 мая были у Александра на масте-классе. Окунулись в историю, создали собственные ароматы духов. Приятно побеседовали с профессором, остались довольны. Рекомендуем.
  • В
    Валентина
    21 мая 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Сегодня были на пешеходной экскурсии с Лорой, остались очень довольны! Информации много, все очень интересно! Замечательная подача - в красках и с юмором) В каких-то моментах демонстрировала распечатанные фото, советовала рестораны. Нам было очень комфортно, время пролетело незаметно! Спасибо Лоре огромнейшее!!!!!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
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    впечатлением от красивого и уютного города, от легкой экскурсии, от нашего прекрасного экскурсовода Натальи. И взрослым, и ребенку было интересно. Более того, формат экскурсии квест с получением карточек и в конце призов за них максимально подходит для детей. Сын, порой, отвечал на такие вопросы, на которые я и сама бы не смогла ответить, и, конечно, как любой ребенок был рад поощрениям. С детьми однозначно советую!

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
    Тоже были с гидом Оксаной. 2 взрослых и ребенок 6 лет. Помимо проведения интересной экскурсии в формате квеста с использованием
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    фото/видеоряда, подарочков в конце, умения заинтересовать абсолютно разных людей и создать настроение в морось и холод в конце апреля, Оксана очень теплый и душевный человек. Очень внимательно относится к каждому, к конкретно его интересам и желаниям. Посоветовала после экскурсии места, куда сходить и где поесть с ребенком, так как он у нас привереда. А на следующий день поинтересовалась, как там наш маленький капитан). Однозначно, советую!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный восторг! Также дала шпаргалки куда еще нам поехать в остальные дни отпуска. И еще сделала много бомбических фото!!!
    Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
    В последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложила другой вариант, не менее
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    интересный) Прогулка была прекрасной, насыщенной информацией, поданной с юмором и без занудства! Маршрут отлично продуман, с остановками и кофе паузой) Хочу отметить Оксану как отличного экскурсовода, умеющего находить общий язык и со взрослыми, и с детьми, создающего приятную атмосферу! Спасибо большое еще раз!

    В последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложила

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  2. О Кёнигсберге на языке ароматов
  3. О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
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  5. От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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