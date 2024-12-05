Все спешат на побережье и часто не подозревают, сколько богатств во всей нашей области.
Моя цель — показать вам не променады и бары, но погрузить в прошлое и познакомить с энтузиастами края, с теми, кто восстанавливает историческое и культурное наследие.
Для этого отправимся во Фридланд и Алленбург исследуем руины, увидим шлюзы и погуляем по старым улочкам.
Описание экскурсии
- Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком.
- Алленбург и Дом-музей смотрителя шлюза. Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея.
- Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, где вас ждет прогулка по обаятельным улочкам, подъем на заброшенный шлюз и музей патефонов.
Путешествие по столетиям
За время экскурсии вы проследите путь этой земли. Углубленно, но понятно я расскажу о появлении Тевтонского ордена, о его отношениях с племенами пруссов-язычников, о превращении ордена в светское государство, о связях ордена с Россией, о до- и послевоенных хрониках. Особое внимание я уделю моему любимому историческому персонажу — создателю Пруссии герцогу Альбрехту.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе
- Билеты в Дом-музей смотрителя шлюза — 300 руб. с человека
- Билеты в Музей патефонов — 400 руб. с человека
- Подъём на башню в Правдинске — 100 руб. с человека
- Питание
в субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 401 туриста
Вдохновлён историей моего города с 8 лет. С детства пропадаю по архивам, раскопкам, развалинам. Знакомить людей с нашими замечательными местами — для меня не только работа, но и призвание. И я покажу вам Восточную Пруссию не так, как её обычно видят туристы. Обещаю много необычных мест и интересных людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Наташа
5 дек 2024
Антон - удивительный гид, с любовью относящийся к своему делу. Гид - эрудит, кладезь знаний и впечатлений, готовый погрузить вас в мир событий прошлого без отрыва от настоящего.
Готов делиться знаниями и впечатлениями, гибко подстраивая контент и маршрут под ваши интересы, что особенно ценно.
