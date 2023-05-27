Тильзит или мой маленький Париж
Приглашаем вас на автомобильную аудиоэскурсию по городам: Советск (бывший Тильзит), Полесск и Неман.
Вы увидите старую пивоварню, где теперь открыли музей и рассказывают как варили пиво много столетий назад. Проедете по разводному немецкому мосту и поймете, почему его назвали «Орлиный мост».
Вы встретитесь с Наполеоном и Александром I и узнаете, почему Наполеон подарил российскому императору кровать. Вы увидите легендарный и самый красивый мост в Калининградской области — Мост королевы Луизы.
Вы увидите старую пивоварню, где теперь открыли музей и рассказывают как варили пиво много столетий назад. Проедете по разводному немецкому мосту и поймете, почему его назвали «Орлиный мост».
Вы встретитесь с Наполеоном и Александром I и узнаете, почему Наполеон подарил российскому императору кровать. Вы увидите легендарный и самый красивый мост в Калининградской области — Мост королевы Луизы.
Ближайшие даты:
27
мая
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28
мая
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мая
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Что вас ожидает:
- Замок Рагнит, Неман
- Мост Королевы Луизы, Советск
- Кирха Меляукена, Славск
- Кирха Гросс Легиттена, Полесск
- Замок Лабиау, Полесск
- Дом, в котором родился Армин Мюллер-Шталь, Советск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Назад в Пруссию!» Именно так мог крикнуть Док, захватить пару круассанов, прыгнуть в машину времени и улететь в 1807 год!
Сейчас вы стоите на пороге выбора. Я, Двухметровый гид, настойчиво рекомендую приобрести эту экскурсию и отправиться вместе с Доком и Марти на встречу с Александром I в 1807 год. Вам точно понравится! Док, Марти, красавица Королева Луиза и много юмора ждут вас в этом путешествии.
Кстати, а у вас есть машина времени? Нет? Тогда возьмите простой автомобиль или кабриолет. Ведь эта экскурсия для автопутешественников. Если у вас нет своей машины в Калининграде, рекомендуем взять ее напрокат. Наше приключение пройдет в трех городах: Полесске, Советске (бывшем Тильзите) и Немане.
Вы увидите старую пивоварню, где теперь открыли музей и рассказывают как варили пиво много столетий назад. Проедете по разводному немецкому мосту и поймете, почему его назвали «Орлиный мост». Вы встретитесь с Наполеоном и Александром I и узнаете, почему Наполеон подарил российскому императору кровать. Вы увидите легендарный и самый красивый мост в Калининградской области — Мост королевы Луизы.
В этой экскурсии будет много всего интересного. Только прошу вас, не пытайтесь переплыть Неман. Ведь по реке идет граница России и Литвы. В финале нашей экскурсии мы попадем в замок Рагнит и увидим, как из руин восстанавливается эта крепость.
Запасайтесь кофе, круассанами и вперед «Назад в Пруссию!»
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Подробный маршрут с картой GPS на вашем смартфоне
- Советы как попасть в старые замки
- Рекомендации по самым интересным кирхам в России
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Логистика по маршруту — вам потребуется автомобиль
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: улица Фрунзе, 51Завершение: улица Победы, 34, г. Неман
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании