«Назад в Пруссию!» Именно так мог крикнуть Док, захватить пару круассанов, прыгнуть в машину времени и улететь в 1807 год!

Сейчас вы стоите на пороге выбора. Я, Двухметровый гид, настойчиво рекомендую приобрести эту экскурсию и отправиться вместе с Доком и Марти на встречу с Александром I в 1807 год. Вам точно понравится! Док, Марти, красавица Королева Луиза и много юмора ждут вас в этом путешествии.

Кстати, а у вас есть машина времени? Нет? Тогда возьмите простой автомобиль или кабриолет. Ведь эта экскурсия для автопутешественников. Если у вас нет своей машины в Калининграде, рекомендуем взять ее напрокат. Наше приключение пройдет в трех городах: Полесске, Советске (бывшем Тильзите) и Немане.

Вы увидите старую пивоварню, где теперь открыли музей и рассказывают как варили пиво много столетий назад. Проедете по разводному немецкому мосту и поймете, почему его назвали «Орлиный мост». Вы встретитесь с Наполеоном и Александром I и узнаете, почему Наполеон подарил российскому императору кровать. Вы увидите легендарный и самый красивый мост в Калининградской области — Мост королевы Луизы.

В этой экскурсии будет много всего интересного. Только прошу вас, не пытайтесь переплыть Неман. Ведь по реке идет граница России и Литвы. В финале нашей экскурсии мы попадем в замок Рагнит и увидим, как из руин восстанавливается эта крепость.

Запасайтесь кофе, круассанами и вперед «Назад в Пруссию!»

Как проходит аудиоэкскурсия: