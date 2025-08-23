Калининградская область — это море, маяки и старые морские обычаи. На мастер-классе вы создадите свечу с настоящим янтарём и ракушками, узнаете о традициях побережья и ароматах, снимающих напряжение. Уют, история и воспоминания об отдыхе — в одном сувенире, который вы заберёте с собой.

Описание мастер-класса

О свечах и их создании

В уютной мастерской с видом на историческое здание — Калининградскую филармонию, вы сделаете ароматическую свечу из натуральных компонентов. Самостоятельно выберете форму и аромат.

Мы разберём:

чем соевый воск лучше парафина: почему он безопаснее, чище и горит дольше

как правильно подобрать аромат: почему морские ноты — соль, можжевельник, водоросли — помогают расслабиться и снимают стресс

чем важен правильный фитиль: как его толщина влияет на ровное горение без копоти

О Калининграде и Балтийском море

Вы не только создадите свечу с морским ароматом, но и погрузитесь в атмосферу Балтики.

Я расскажу:

почему янтарь называют «слезами богов» и как его добывают на побережье

историю балтийских маяков — почему они стали символами региона

традиции моряков — зачем брали свечи на корабль и использовали янтарь в обрядах

почему на Куршской косе ракушки необычной формы

как формировались дюны

