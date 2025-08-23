Калининградская область — это море, маяки и старые морские обычаи.
На мастер-классе вы создадите свечу с настоящим янтарём и ракушками, узнаете о традициях побережья и ароматах, снимающих напряжение. Уют, история и воспоминания об отдыхе — в одном сувенире, который вы заберёте с собой.
Описание мастер-класса
О свечах и их создании
В уютной мастерской с видом на историческое здание — Калининградскую филармонию, вы сделаете ароматическую свечу из натуральных компонентов. Самостоятельно выберете форму и аромат.
Мы разберём:
- чем соевый воск лучше парафина: почему он безопаснее, чище и горит дольше
- как правильно подобрать аромат: почему морские ноты — соль, можжевельник, водоросли — помогают расслабиться и снимают стресс
- чем важен правильный фитиль: как его толщина влияет на ровное горение без копоти
О Калининграде и Балтийском море
Вы не только создадите свечу с морским ароматом, но и погрузитесь в атмосферу Балтики.
Я расскажу:
- почему янтарь называют «слезами богов» и как его добывают на побережье
- историю балтийских маяков — почему они стали символами региона
- традиции моряков — зачем брали свечи на корабль и использовали янтарь в обрядах
- почему на Куршской косе ракушки необычной формы
- как формировались дюны
Организационные детали
- Свеча будет готова сразу — вы заберёте её с собой
- Свечи можно перевозить в ручной клади самолёта
ежедневно в 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00 и 21:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Багратиона
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Калининграде
Меня зовут Катя, и я создаю не просто свечи, а маленькие кусочки Балтийского моря с волшебством внутри. Я обожаю Калининград, его легенды о янтаре и шум прибоя — и вкладываю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
23 авг 2025
Очень понравился мастер-класс! Красивое помещение. Ведет мастер-класс приятная девушка Екатерина. Можно самим выбрать ароматы, цвет и украшения для свечи. Я думала мы будем делать одну свечу, но один человек делает две свечи! Время прошло очень быстро. Невероятные свечи получились! Спасибо большое Екатерина! Рекомендую посетить данный мастер-класс!
Д
Дарина
22 июл 2025
Отличный мастер-класс! 2 часа пролетели незаметно. Своими руками под руководством Кати сделала очень красивые свечи. Ароматы, формы для свечей, украшения выбираете сами.
Параллельно узнала много интересного и открыла много нового для себя по вопросу создания свечей. Помещение в котором проходит мастер-класс очень красивое, уютное, с красивым видом! Было приятно там находиться! Катя очень милая и приятная в общении девушка.
О
Олеся
22 июл 2025
очень классный мастер-класс, вроде, быстро, но интересно и результат огонь! делали 2 свечи, выбираешь баночки, в которые будут заливаться свечи, аромат для свечи, далее смешиваешь, заливаешь и украшаешь - блёстки,
Д
Данил
12 июн 2025
Очень приятная девушка Екатерина, все рассказала, со всем помогла, шикарно провели время!
Всем советуем!
Э
Элина
2 мая 2025
Мастер-класс, который я однозначно порекомендую каждому! Это отличная возможность сделать своими руками уникальный сувенир на память или особый подарок с воспоминаниями о прекрасном Калининграде. На мастер-классе Катя предоставляет самые разнообразные
