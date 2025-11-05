Н Наумова Добрый день. Прекрасный гид, все очень интересно рассказывает. Спокойное и хорошее вождение.

Гид кладезь знаний Калининграда и области.

Всем рекомендую.

Екатерина Приехали в Калининград с дочерью в первый раз! Сразу же поехали на обзорную экскурсию! Нам повезло,что у нас был гид Василий! Он очень подробно и при этом ненавязчиво рассказал об истории Калининграда! Отвечал на все вопросы! 4 часа пролетели незаметно!

Л Людмила Рекомендуем всем, кто впервые приехал в Калининград. Формат экскурсии позволяет познакомиться с основными достопримечательностями города и не устать. Автомобиль комфортабельный, удобный. Экскурсия насыщенная, много интересной и полезной информации.

Н Наталья Все хорошо, спасибо!

О Оксана Василий отличный гид любящий свой город и знающий его вплоть до последнего камня. Очень доброжелателен, отвечает на все вопросы. Рада что остановила свой выбор на этом гиде. Рекомендую

Ирина Очень понравился рассказ экскурсовода. Прекрасные знания истории, хороший рассказчик. Маршрут понравился, но хотелось бы побольше походить по улицам города и узнать побольше о сохранившихся зданиях.

В Волкова Экскурсия очень понравилась, хочется отметить, что экскурсовод рассказывал еще много дополнительного материала, хорошо подстроился под аудиторию, понял, что нам интересно. Никуда не торопил, не подгонял. Дал полезные советы. Приятная экскурсия, остались только положительные впечатления.

А Анна Всё замечательно!

Однозначно рекомендую!

Интересно всем, и старшему поколению, и подросткам!)

Гид Василий очаровал предупредительностью и прекрасными знаниями города!

Спасибо большое!

интересными фактами, которых не найдёшь в обычных путеводителях. Мы прогулялись по прекрасным местам, увидели много нового и интересного.

Отдельно хочется отметить удобную организацию- все было продумано до мелочей.

Особую благодарность хочу выразить нашему гиду Василию — настоящему профессионалу и энтузиасту своего дела. Его рассказ был не просто информативным, а по-настоящему увлекательным — с яркими историями, живыми деталями и лёгким юмором. Было видно, что человек не просто знает материал, а искренне любит свой город и с удовольствием делится этим с другими. Он отвечал на все вопросы, подстраивался под наш темп и создавал тёплую, дружелюбную атмосферу на протяжении всей экскурсии.



Заслуженные 5 звезд!!! Недавно побывали на экскурсии по Калининграду, и впечатления просто невероятные! Этот город оказался настоящим кладезем истории, архитектуры и удивительной атмосферы.

М Марина Экскурсия очень понравилась. Гид приятный, ненавязчивый, всё вовремя. Сама подача информации очень хорошо спланирована и отработана. Не скучно совершенно. Именно интересно. Василий хорошо владеет историей, может ответить на дополнительные вопросы. Рекомендую.