Маршрут экскурсии тщательно продуман, чтобы каждый участник смог ощутить дух Калининграда.
В комфортной мини-группе вы увидите ключевые достопримечательности: Бранденбургские ворота, остров Канта, Кафедральный собор и многое другое.
Погружение в историю города, обсуждение архитектуры и культурных особенностей, а также современные аспекты жизни Калининграда сделают ваше путешествие незабываемым
В комфортной мини-группе вы увидите ключевые достопримечательности: Бранденбургские ворота, остров Канта, Кафедральный собор и многое другое.
Погружение в историю города, обсуждение архитектуры и культурных особенностей, а также современные аспекты жизни Калининграда сделают ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🗺️ Удобный маршрут
- 👨🏫 Опытный гид
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 📚 Интересные легенды
Что можно увидеть
- Бранденбургские ворота
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Башня Дона
- Астрономический бастион
- Парк Победы
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Бранденбургские (Фридландские) ворота — сохранившийся памятник архитектуры. Мы зайдём внутрь и посмотрим, что там находится.
- Остров Канта — небольшой остров в центре города, где сосредоточены главные символы Калининграда.
- Кафедральный собор — самый старый храм города. Мы осмотрим его снаружи и подойдём к могиле Канта.
- Рыбную деревню. Современный квартал, построенный в европейском стиле.
- Башню Дона. Рассмотрим массивную башню — ныне Музей янтаря.
- Астрономический бастион — комплекс зданий на территории бывшего Королевского замка.
- Парк Победы с памятниками, музеями и выставками, посвященными войне.
Во время экскурсии обсудим:
- Историю Калининграда от древних пруссов и Тевтонского ордена до немецкого Кёнигсберга и современного российского города.
- Архитектуру. Поговорим о готике, фортификации, модерне и постсоветской застройке.
- Культуру и легенды. В нашей программе Иммануил Кант, местные предания и мистические рассказы.
- Современность.
Мы расскажем, как Калининград сочетает наследие и перемены
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Citroen C4 Grand Space.
Tourer 2019 г. в.
На борту всегда есть детское кресло, бустер, вода, влажные салфетки, зонт Экскурсию для вас проведёт гид Василий из нашей команды
в понедельник и пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 42 туристов
Мы — команда гидов, организуем и проводим экскурсии с 2019 года. Любим свой край и знаем его историю. Прошли профильное обучение в БФУ им. Канта по специальности «Экскурсоведение». С удовольствием расскажем вам обо всех красотах нашего янтарного побережья и покажем самые интересные места, куда не возят большие группы путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наумова
5 ноя 2025
Добрый день. Прекрасный гид, все очень интересно рассказывает. Спокойное и хорошее вождение.
Гид кладезь знаний Калининграда и области.
Всем рекомендую.
Гид кладезь знаний Калининграда и области.
Всем рекомендую.
Екатерина
23 окт 2025
Приехали в Калининград с дочерью в первый раз! Сразу же поехали на обзорную экскурсию! Нам повезло,что у нас был гид Василий! Он очень подробно и при этом ненавязчиво рассказал об истории Калининграда! Отвечал на все вопросы! 4 часа пролетели незаметно!
Л
Людмила
29 сен 2025
Рекомендуем всем, кто впервые приехал в Калининград. Формат экскурсии позволяет познакомиться с основными достопримечательностями города и не устать. Автомобиль комфортабельный, удобный. Экскурсия насыщенная, много интересной и полезной информации.
Н
Наталья
22 сен 2025
Все хорошо, спасибо!
О
Оксана
30 авг 2025
Василий отличный гид любящий свой город и знающий его вплоть до последнего камня. Очень доброжелателен, отвечает на все вопросы. Рада что остановила свой выбор на этом гиде. Рекомендую
Ирина
3 авг 2025
Очень понравился рассказ экскурсовода. Прекрасные знания истории, хороший рассказчик. Маршрут понравился, но хотелось бы побольше походить по улицам города и узнать побольше о сохранившихся зданиях.
В
Волкова
26 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, хочется отметить, что экскурсовод рассказывал еще много дополнительного материала, хорошо подстроился под аудиторию, понял, что нам интересно. Никуда не торопил, не подгонял. Дал полезные советы. Приятная экскурсия, остались только положительные впечатления.
А
Анна
25 июл 2025
Всё замечательно!
Однозначно рекомендую!
Интересно всем, и старшему поколению, и подросткам!)
Гид Василий очаровал предупредительностью и прекрасными знаниями города!
Спасибо большое!
Однозначно рекомендую!
Интересно всем, и старшему поколению, и подросткам!)
Гид Василий очаровал предупредительностью и прекрасными знаниями города!
Спасибо большое!
Д
Дубова
15 июл 2025
Недавно побывали на экскурсии по Калининграду, и впечатления просто невероятные! Этот город оказался настоящим кладезем истории, архитектуры и удивительной атмосферы.
Гид был профессионалом своего дела — рассказывал живо, с энтузиазмом и
Гид был профессионалом своего дела — рассказывал живо, с энтузиазмом и
М
Марина
15 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид приятный, ненавязчивый, всё вовремя. Сама подача информации очень хорошо спланирована и отработана. Не скучно совершенно. Именно интересно. Василий хорошо владеет историей, может ответить на дополнительные вопросы. Рекомендую.
Ольга
4 июл 2025
Все понравилось. Гостеприимный и вежливый гид, спросил что нам интересно, о чем бы хотели узнать больше. Была жара на улице и прогулка наша была совсем не утомительной. Спасибо.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Встреча в аэропорту и увлекательная экскурсия по Калининграду. Узнайте о городе и его истории, посетите ключевые места. Комфорт и информативность
Начало: Аэропорт Калининград
14 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
7900 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Узнайте, как Калининград сочетает в себе прусское наследие и советскую историю. Путешествие по городу в мини-группе откроет его тайны
Начало: На острове Канта
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена - из Калининграда
Погрузиться в эпоху Средневековья и исследовать несколько древних крепостей
Начало: На Центральной площади
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
14 888 ₽ за всё до 3 чел.