Приготовьтесь творить! В душевной атмосфере вы своими руками сделаете коврик из натуральных материалов. Если не знакомы с ткачеством на станке — не беда. Я научу простейшей технике полотняного переплетения и помогу на каждом этапе.
Справятся даже юные мастера! Готовое изделие заберёте домой — оно украсит спальню, ванную или прихожую.
Описание мастер-класса
Встретимся в уютной прядильно-ткацкой студии в историческом здании. Я покажу базовые приёмы ручного ткачества. Коврик выполним в технике полотняного переплетения. Это простейший способ, в котором нити основы и утка чередуются в шахматном порядке. Полотно получается прочное и равномерное, рисунок — одинаковый с лицевой и изнаночной сторон.
Приступаем к ткачеству. Вы сформируете полотно челноком и бёрдом, отрегулируете натяжение основы. После закрепления работы финальный штрих — обрезка свободных концов для аккуратной бахромы. Снимаем изделие со станка — ваш коврик готов!
Организационные детали
- Используем манильский канат, сизаль, джут, лён. Все материалы и инструменты включены в стоимость
- Мастер-класс рассчитан на 1 изделие. Если придёте компанией, можно ткать по очереди
- Ширина готового коврика без бахромы 35 см. Длина зависит от вашей скорости — от 50 до 100 см
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Я художник по текстилю, изучаю текстильное наследие Восточной Пруссии и творчески его переосмысляю. Провожу экскурсии и мастер-классы по прядению и ткачеству в своей прядильно-ткацкой студии. Она занимает историческое здание в
