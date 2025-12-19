На встрече вы узнаете о ранней истории фотографии и выступите в роли помощника профессионального фотографа — подготовите съёмку по рецептам и технологиям 1851 года. А в конце сами сделаете кадры на старинные камеры со стеклянными пластинами.
Описание фото-прогулки
- Вы погрузитесь в историю фотографии. Увидите старинную фототехнику, известные схемы и изображения.
- Примете участие в практическом мастер-классе по созданию художественного фотопортрета на стеклянных пластинах размером 20×25 см.
- На встрече мы изготовим от 1 до 3 портретов каждого гостя. После промывки, просушки и лакировки их можно будет забрать лично через 1–2 суток. Либо я отправлю их вам в любую точку РФ.
Организационные детали
- Вход в музей включён в стоимость.
- Доставка портретов по почте оплачивается дополнительно.
- Амбротип можно выкупить — 3500 ₽ за 1 пластину.
- Могу организовать индивидуальный мастер-класс. Детали обсудим в переписке.
ежедневно в 10:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Приглашаю на живую демонстрацию исторического фотопроцесса в самом сердце г. Калининград на проспекте Победы дом 3, в Музей серебряной фотографии. В Музее серебряной фотографии можно узнать о зарождении и становлении истории
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
до 20 чел.
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Увлекательное путешествие в мир истории и фортификации. Исследуйте форт «Дёнхофф» и трогайте артефакты Кёнигсберга своими руками
Начало: У форта №11
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
23 дек в 18:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные замки близ Калининграда
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-крепость, город-музей Кёнигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов с гидом-историком
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.