фотографии, познакомиться с самыми известными авторами и фотоснимками 19 и 20 века, увидеть старинную фототехнику и даже сделать собственный портрет по старинным технологиям 1851 года в технике мокрого коллодия - амбротипии. Амбротипия (от др. -греч. ἄμβροτος — «бессмертный», и τύπος — «отпечаток») — вечная фотография, способ изобретенный в 1851 г. По рецептам и технологиям 1851 года и ведется фотосъёмка для гостей Музея серебряной фотографии. Каждое изображение уникально. Амбротипию называют фотографией души человека. Это изображения, которые можно рассматривать вечно. Приглашаю Вас увидеть чудо, которое вы не забудете никогда, а память о процессе останется серебром на стеклянной пластине.