Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию по Калининграду.
Вы увидите главные достопримечательности города: Кафедральный собор, городские ворота XIX века, бастионы, башни, старинные немецкие виллы, кирхи, познакомитесь с самым «солнечным камнем» и сказочными жителями нашего города — хомлинами.
Описание экскурсииИсторический Кёнигсберг Калининград — бывший немецкий город Кёнигсберг с интересной и увлекательной историей и знаковыми красивыми достопримечательностями. На нашей экскурсии-прогулке вы увидите все самые главные достопримечательности города. Знакомство с городом и его атмосферой Вы познакомитесь с системой оборонительных сооружений города, посетите бывшие немецкие районы «Амалиенау» и «Ратсхоф», где действительно ощущается дух и быт того самого Кёнигсберга. А ещё мы побываем в частном музее янтаря — в одном из старых немецких домов (по желанию, вход платный). А также посетим «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах и Совершим небольшую пешеходную экскурсию в самое сердце Калининграда — «Остров Канта». Важная информация:
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
- Возможно составление индивидуальной экскурсии по вашим пожеланиям.
В определённые даты в расписании с 9:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Бастион Грольман
- Казарма Кронпринц
- Росгартенские ворота
- Башня Дер Дона
- Башня Врангеля
- Площадь Победы
- Борющиеся зубры
- Район старых немецких вилл «Амалиенау»
- Район рабочих «Ратсхоф»
- Бранденбургские ворота
- Музей Марципана
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, по месту проживания гостей
Завершение: Г. Калининград, по месту проживания гостей (отель) в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: В определённые даты в расписании с 9:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь
- Возможно составление индивидуальной экскурсии по вашим пожеланиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мальцева
20 окт 2025
Самый лучший экскурсовод, сказал наш подросток)
Ольга, спасибо за интересную экскурсию, замечательный трансфер и увлекательную подачу исторических фактов.
Г
Галина
15 окт 2025
Были с мужем на прогулке по Калининграду с очаровательной Ольгой.
Ольге удалось влюбить нас в свой город. Интересные истории из жизни города, его прошлого и настоящего очень легко и доступно рассказала
К
Константин
5 окт 2025
Отличная экскурсия с гидом Максимом.
Кроме классических достопримечательностей города, Максим показал много интересных мест, в которые не завозят туристов на автобусах по 50 человек. В дополнение к этому сам гид владеет
Я
Яна
2 окт 2025
Е
Евгений
1 окт 2025
Очень грамотный, эрудированный с хорошо поставленной речью экскурсовод.
Очень понравилось!
Е
Екатерина
26 сен 2025
Хочу сказать огромное спасибо Ольге за проведенную экскурсию! Отличный рассказ про город, его историю и его жизнь. В Калининграде была во второй раз, но во время экскурсии было впечатление, что приехала впервые. Посещение всех основных достопримечательностей в сопровождении увлекательного и живого рассказа воспринималось совсем по новому.
А
Анастасия
22 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, 3 часа пролетели незаметно. Ольга интересно рассказывает, знает много подробностей. Даже дети-подростки с удовольствием слушали.
S
Svetlana
21 сен 2025
Ольга - прекрасный экскурсовод. Повозила нас по городу, увидели основные достопримечательности. Конечно, остров Канта, хомлинов, ворота. Было много исторических зарисовок. Нам понравилось, вернемся в Калининград ещё и на подольше
Д
Дмитрий
17 сен 2025
Всё самое главное.
Прекрасно организованный маршрут.
Замечательный рассказ.
Ольга - молодец!
Е
Елена
15 сен 2025
Ольга настоящий профессионал, любит и знает свой город. Прогулка на одном дыхании. Спасибо ♥️
Автомобиль комфортный, вождение тоже 👍
Г
Главинская
17 авг 2025
Ольга, огромное вам спасибо за экскурсию! Вы просто невероятная🫶 мы в таком восторге, что не передать словами🔥
О
Олеся
2 авг 2025
Это была очень интересная экскурсия!!! Мы все остались довольны! И хотим вернуться еще раз, а может не раз!!!!!
К
Ксения
24 июл 2025
Отличная экскурсия. Интересная подача информации о городе и его истории. Экскурсовод очень приятная в общении. От экскурсии мы в восторге.
Н
Наталья
5 июл 2025
Д
Дарья
30 июн 2025
Могу сразу сказать, что Ольга оставила неизгладимое впечатление на всю нашу группу! Помимо ярко выраженной любви к городу, у Ольги есть еще большой интерес к людям, для которых она проводит
