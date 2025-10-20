М Мальцева Самый лучший экскурсовод, сказал наш подросток)

Ольга, спасибо за интересную экскурсию, замечательный трансфер и увлекательную подачу исторических фактов.

Г Галина

Ольге удалось влюбить нас в свой город. Интересные истории из жизни города, его прошлого и настоящего очень легко и доступно рассказала Ольга.

3 часа прогулки пролетели незаметно для нас.

Впечатлениями о прогулке мы поделились со своими друзьями-жителями Калининграда. И они были удивлены многим фактам. Обещали наверстать упущенное на экскурсии с Ольгой.

Спасибо большое за замечательную прогулку, за яркие впечатления, за частичку любви, которой Вы, Ольга, поделились с нами…

К Константин

Кроме классических достопримечательностей города, Максим показал много интересных мест, в которые не завозят туристов на автобусах по 50 человек. В дополнение к этому сам гид владеет талантом интересного рассказа и хорошим русским языком, знает и любит свой город и всеми силами старается влюбить в него гостей. Что ему с успехом удается.

Я Яна

Е Евгений Очень грамотный, эрудированный с хорошо поставленной речью экскурсовод.

Очень понравилось!

Е Екатерина Хочу сказать огромное спасибо Ольге за проведенную экскурсию! Отличный рассказ про город, его историю и его жизнь. В Калининграде была во второй раз, но во время экскурсии было впечатление, что приехала впервые. Посещение всех основных достопримечательностей в сопровождении увлекательного и живого рассказа воспринималось совсем по новому.

А Анастасия Очень понравилась экскурсия, 3 часа пролетели незаметно. Ольга интересно рассказывает, знает много подробностей. Даже дети-подростки с удовольствием слушали.

S Svetlana Ольга - прекрасный экскурсовод. Повозила нас по городу, увидели основные достопримечательности. Конечно, остров Канта, хомлинов, ворота. Было много исторических зарисовок. Нам понравилось, вернемся в Калининград ещё и на подольше

Д Дмитрий Всё самое главное.

Прекрасно организованный маршрут.

Замечательный рассказ.

Ольга - молодец!

Е Елена Ольга настоящий профессионал, любит и знает свой город. Прогулка на одном дыхании. Спасибо ♥️

Автомобиль комфортный, вождение тоже 👍

Г Главинская Ольга, огромное вам спасибо за экскурсию! Вы просто невероятная🫶 мы в таком восторге, что не передать словами🔥

О Олеся Это была очень интересная экскурсия!!! Мы все остались довольны! И хотим вернуться еще раз, а может не раз!!!!!

К Ксения Отличная экскурсия. Интересная подача информации о городе и его истории. Экскурсовод очень приятная в общении. От экскурсии мы в восторге.

Н Наталья