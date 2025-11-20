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Мятежный дух Понарта

Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны
Калининградскому Балтрайону передались по наследству не только здания, но и вольный нрав немецкого Понарта.

Вы узнаете, кого заселяли сюда после войны, почему калининградцы в 90-е боялись ездить в «Балтон» и каков он сейчас.
Мятежный дух Понарта
Мятежный дух Понарта
Мятежный дух Понарта

Описание экскурсии

Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами. А также раскроете:

  • Почему Понарт «воевал» с Кёнигсбергом
  • Чем развлекались понартцы и как учились их дети
  • Как калининградцы контактировали с местным населением
  • Как обустраивались в немецких домах первые переселенцы, что их поразило и о чём они позже сожалели
  • Как пиво усмирило жителей Понарта, а спорт спас кирху от разрушения
  • Куда делать брусчатка с улиц и что нашли строители при реконструкции пивоварни

Кроме того, я покажу вам архивные материалы: вы также сможете увидеть, как здания Понарта выглядели до ремонта. А ещё спуститесь в немецкое бомбоубежище и увидите самый красивый пожарный гидрант в городе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У культурно-досугового центра в Понарте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 534 туристов
Меня зовут Евгения, я региональная журналистка. Почти всю жизнь живу в Калининграде. С радостью покажу вам его известные и тайные места!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая точка (или многоточие - надеюсь вернемся снова) в нашем путешествии. Только самые положительные впечатления: неожиданно, интересно, атмосферно, много исторических фактов, экскурсия на одном дыхании. Рекомендую однозначно ♥️
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая
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Любовь
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно держать в памяти от времен, когда здесь было просто поле, до современности.

Рассказ интересный и
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увлекательный, много интересных фактов, событий, о которых не упоминали на обзорных экскурсиях. Приятная подача информации, теплая дружеская обстановка, глубокие познания и грамотная речь. Время пролетело слишком быстро)

Отдельная благодарность за терпение и подробные ответы на сыплющиеся вопросы!
Очень хочется посетить с Вами Амалиенау и Советск, хоть уже и были там по два-три раза.

Последние 4 года мы постоянные гости Калининградской области, выискиваем новые и интересные экскурсии. Есть несколько любимых экскурсоводов, которых рекомендуем знакомым, и Евгения пополнила их список. Очень рекомендую!
Жаль, что можно прикрепить только 10 фотографий.

Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно+2
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно
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Е
Отличная экскурсия. Рекомендую, однозначно! Влюбилась в этот район, душевный и настоящий. Даже в бомбоубежище побывали. Евгения не грузит, легко с ней. Евгения, спасибо!
Отличная экскурсия. Рекомендую, однозначно! Влюбилась в этот район, душевный и настоящий. Даже в бомбоубежище побывали. Евгения
Отличная экскурсия. Рекомендую, однозначно! Влюбилась в этот район, душевный и настоящий. Даже в бомбоубежище побывали. Евгения
Отличная экскурсия. Рекомендую, однозначно! Влюбилась в этот район, душевный и настоящий. Даже в бомбоубежище побывали. Евгения
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Александр
Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но тогда все-таки формат был несколько другой. Побродить по "заброшке" - той части завода которую
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только планируют реставрировать - любимое дело, а если это происходит еще и с гидом это еще интереснее!
Виды со смотровой башни, и остальных зданий завода дают увидеть весь город, как на ладони.
Помимо фермерских лавок сейчас, сюда так и напрашивается определенного рода фудмолл и барное объединение 😉

Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но
Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но
Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но
Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но
Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но
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Ольга
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района и об исторических фактах. Экскурсовод была доброжелательна, отвечала на все вопросы, показала много объектов, даже бомбоубежище! Евгения дала рекомендации по покупке сувениров и посоветовала интересный ресторан со вкусной пищей. Спасибо Евгении за экскурсию!
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района
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Елена
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть района, а слушать её хотелось до бесконечности)). Вся подача материала в живом формате и непосредственном общении. Однозначно рекомендую посетить данный район с сопровождении Евгении! Я осталась в полном восторге! Спасибо ещё раз!!!
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть+2
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть
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