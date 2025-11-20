Калининградскому Балтрайону передались по наследству не только здания, но и вольный нрав немецкого Понарта. Вы узнаете, кого заселяли сюда после войны, почему калининградцы в 90-е боялись ездить в «Балтон» и каков он сейчас.

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Описание экскурсии

Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами. А также раскроете:

Почему Понарт «воевал» с Кёнигсбергом

Чем развлекались понартцы и как учились их дети

Как калининградцы контактировали с местным населением

Как обустраивались в немецких домах первые переселенцы, что их поразило и о чём они позже сожалели

Как пиво усмирило жителей Понарта, а спорт спас кирху от разрушения

Куда делать брусчатка с улиц и что нашли строители при реконструкции пивоварни

Кроме того, я покажу вам архивные материалы: вы также сможете увидеть, как здания Понарта выглядели до ремонта. А ещё спуститесь в немецкое бомбоубежище и увидите самый красивый пожарный гидрант в городе.