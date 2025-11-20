Калининградскому Балтрайону передались по наследству не только здания, но и вольный нрав немецкого Понарта.
Вы узнаете, кого заселяли сюда после войны, почему калининградцы в 90-е боялись ездить в «Балтон» и каков он сейчас.
Вы узнаете, кого заселяли сюда после войны, почему калининградцы в 90-е боялись ездить в «Балтон» и каков он сейчас.
Описание экскурсии
Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами. А также раскроете:
- Почему Понарт «воевал» с Кёнигсбергом
- Чем развлекались понартцы и как учились их дети
- Как калининградцы контактировали с местным населением
- Как обустраивались в немецких домах первые переселенцы, что их поразило и о чём они позже сожалели
- Как пиво усмирило жителей Понарта, а спорт спас кирху от разрушения
- Куда делать брусчатка с улиц и что нашли строители при реконструкции пивоварни
Кроме того, я покажу вам архивные материалы: вы также сможете увидеть, как здания Понарта выглядели до ремонта. А ещё спуститесь в немецкое бомбоубежище и увидите самый красивый пожарный гидрант в городе.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У культурно-досугового центра в Понарте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 534 туристов
Меня зовут Евгения, я региональная журналистка. Почти всю жизнь живу в Калининграде. С радостью покажу вам его известные и тайные места!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Хотелось посмотреть на Калининград нетипичный и нетуристический. Выбрали экскурсию в Балтрайон и это была заключительная яркая точка (или многоточие - надеюсь вернемся снова) в нашем путешествии. Только самые положительные впечатления: неожиданно, интересно, атмосферно, много исторических фактов, экскурсия на одном дыхании. Рекомендую однозначно ♥️
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Евгения - ТОП-гид, который освещает край не только со «сказочной» стороны. Сколько событий, сколько деталей нужно держать в памяти от времен, когда здесь было просто поле, до современности.
Рассказ интересный и
Рассказ интересный и
+2
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Е
Отличная экскурсия. Рекомендую, однозначно! Влюбилась в этот район, душевный и настоящий. Даже в бомбоубежище побывали. Евгения не грузит, легко с ней. Евгения, спасибо!
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Восстановленный Понарт для Калининграда должен стать чем-то культовым, как и был в те далекие времена, но тогда все-таки формат был несколько другой. Побродить по "заброшке" - той части завода которую
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Мы были на данной экскурсии с экскурсоводом Евгенией. Интересная прогулка с рассказом о современном состоянии района и об исторических фактах. Экскурсовод была доброжелательна, отвечала на все вопросы, показала много объектов, даже бомбоубежище! Евгения дала рекомендации по покупке сувениров и посоветовала интересный ресторан со вкусной пищей. Спасибо Евгении за экскурсию!
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Огромное спасибо Евгении за проведённую экскурсию! Очень познавательно, живо и очень интересно. Евгения показала большую часть района, а слушать её хотелось до бесконечности)). Вся подача материала в живом формате и непосредственном общении. Однозначно рекомендую посетить данный район с сопровождении Евгении! Я осталась в полном восторге! Спасибо ещё раз!!!
+2
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