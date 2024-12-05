Описание трансфер
Погружение в историю Калининграда
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории Калининграда, начиная с времён Тевтонского ордена и до наших дней. Вы ощутите уникальную атмосферу, которую создают средневековые храмы, живописные особняковые районы, мосты, парки и скверы. Неповторимая кёнигсбергская брусчатка, фонтаны и аллеи добавляют особый шарм этому удивительному городу.
Прогулка по Рыбной деревне
Во время экскурсии мы полюбуемся набережной в Рыбной деревне, где гармонично сочетаются современные элементы и исторические традиции. Это место станет отличной возможностью сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой.
Кафедральный собор и его тайны
Вы узнаете о создании самого большого готического храма России — Кафедрального собора. Мы обсудим его архитектурные особенности и значимость для города. Также мы вспомним о великих людях, которые оставили след в истории государства: магистрах, герцогах, курфюрстах, королях и императорах, которые формировали облик нашего региона на протяжении веков.
Год Иммануила Канта
2024 год — это год трёхсотлетия Иммануила Канта, и, конечно, часть нашей экскурсии будет посвящена этому великому философу. Мы поговорим о его вкладе в мировую философию и о том, как его идеи повлияли на развитие мысли.
Янтарь — сокровище региона
Неотъемлемой частью истории Кёнигсберга является янтарь. Мы раскроем его уникальные свойства и расскажем о значении этого удивительного материала для нашего региона.
Важно знать
Данная экскурсия не рекомендуется для детей до 3-х лет. Мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде, его истории и культуре!
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия "Калининград и Кенигсберг: связь времен."
|от 6 900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические районы Кенигсберга: Марауненхоф, Амалиенау
- Сооружения линии вального укрепления Кенигсберга: ворота, башни, бастионы, казармы
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Музей марципана
- Католические и лютеранские храмы
- Мосты Кёнигсберга и Калининграда
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Детские кресла 1/2/3, бустер
- WI-FI
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Возможен трансфер к месту начала экскурсии, помимо Зеленоградска, из Калининграда, Светлогорска и Пионерского
- Для детей предусмотрены кресло и бустер