Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка

Калининград и Кенигсберг
Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей города, увидите его достопримечательности, узнаете историю «города-крепости» и «города-сада», уникальной фортификации. А также мы посетим музей марципана, прогуляемся по острову Канта и по набережной Рыбной деревни.
Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка
Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка
Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 14:00, 15:00

Описание трансфер

Погружение в историю Калининграда

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории Калининграда, начиная с времён Тевтонского ордена и до наших дней. Вы ощутите уникальную атмосферу, которую создают средневековые храмы, живописные особняковые районы, мосты, парки и скверы. Неповторимая кёнигсбергская брусчатка, фонтаны и аллеи добавляют особый шарм этому удивительному городу.

Прогулка по Рыбной деревне

Во время экскурсии мы полюбуемся набережной в Рыбной деревне, где гармонично сочетаются современные элементы и исторические традиции. Это место станет отличной возможностью сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой.

Кафедральный собор и его тайны

Вы узнаете о создании самого большого готического храма России — Кафедрального собора. Мы обсудим его архитектурные особенности и значимость для города. Также мы вспомним о великих людях, которые оставили след в истории государства: магистрах, герцогах, курфюрстах, королях и императорах, которые формировали облик нашего региона на протяжении веков.

Год Иммануила Канта

2024 год — это год трёхсотлетия Иммануила Канта, и, конечно, часть нашей экскурсии будет посвящена этому великому философу. Мы поговорим о его вкладе в мировую философию и о том, как его идеи повлияли на развитие мысли.

Янтарь — сокровище региона

Неотъемлемой частью истории Кёнигсберга является янтарь. Мы раскроем его уникальные свойства и расскажем о значении этого удивительного материала для нашего региона.

Важно знать

Данная экскурсия не рекомендуется для детей до 3-х лет. Мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде, его истории и культуре!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Экскурсия "Калининград и Кенигсберг: связь времен."от 6 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторические районы Кенигсберга: Марауненхоф, Амалиенау
  • Сооружения линии вального укрепления Кенигсберга: ворота, башни, бастионы, казармы
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей марципана
  • Католические и лютеранские храмы
  • Мосты Кёнигсберга и Калининграда
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Детские кресла 1/2/3, бустер
  • WI-FI
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Зеленоградск, по месту вашего пребывания
Завершение: Г. Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Возможен трансфер к месту начала экскурсии, помимо Зеленоградска, из Калининграда, Светлогорска и Пионерского
  • Для детей предусмотрены кресло и бустер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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