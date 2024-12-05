Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей города, увидите его достопримечательности, узнаете историю «города-крепости» и «города-сада», уникальной фортификации. А также мы посетим музей марципана, прогуляемся по острову Канта и по набережной Рыбной деревни.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание трансфер

Погружение в историю Калининграда

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории Калининграда, начиная с времён Тевтонского ордена и до наших дней. Вы ощутите уникальную атмосферу, которую создают средневековые храмы, живописные особняковые районы, мосты, парки и скверы. Неповторимая кёнигсбергская брусчатка, фонтаны и аллеи добавляют особый шарм этому удивительному городу.

Прогулка по Рыбной деревне

Во время экскурсии мы полюбуемся набережной в Рыбной деревне, где гармонично сочетаются современные элементы и исторические традиции. Это место станет отличной возможностью сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой.

Кафедральный собор и его тайны

Вы узнаете о создании самого большого готического храма России — Кафедрального собора. Мы обсудим его архитектурные особенности и значимость для города. Также мы вспомним о великих людях, которые оставили след в истории государства: магистрах, герцогах, курфюрстах, королях и императорах, которые формировали облик нашего региона на протяжении веков.

Год Иммануила Канта

2024 год — это год трёхсотлетия Иммануила Канта, и, конечно, часть нашей экскурсии будет посвящена этому великому философу. Мы поговорим о его вкладе в мировую философию и о том, как его идеи повлияли на развитие мысли.

Янтарь — сокровище региона

Неотъемлемой частью истории Кёнигсберга является янтарь. Мы раскроем его уникальные свойства и расскажем о значении этого удивительного материала для нашего региона.

Важно знать

Данная экскурсия не рекомендуется для детей до 3-х лет. Мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде, его истории и культуре!