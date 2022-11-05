Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду

В облике Калининграда органично сочетаются следы разных эпох

В облике Калининграда органично сочетаются следы разных эпох.

Вы узнаете, как здесь жило языческое прусское поселение, кто и при каких обстоятельствах основал Кёнигсберг, какую цену заплатил Советский Союз за взятие самой неприступной немецкой крепости и как менялся город последние 100 лет. За 4 часа вы посетите самое интересное и в старинных кварталах, и в современных.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
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Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор
  • Остров Кнайпхоф
  • Рыбная деревня
  • Башня Дона
  • Башня Врангель
  • Росгартенские ворота
  • Королевские ворота
  • Закхаймские ворота
  • Фридрихсбургские ворота
  • Музей Мирового океана
  • Бранденбургские ворота
  • Высокий, Медовый и Дровяной мосты
  • Музей марципана
  • Луизенкирхе
  • Парк Луизенваль
  • Районы Амалиенау и Ратсхоф
  • Район Хуфен
  • Площадь Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Кёнигсберг

Вы осмотрите «визитные карточки» города, включая Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится философ И. Кант, посетите два утопающих в зелени района Кёнигсберга – аристократический Амалиенау и колоритный Ратсхоф, застроенный комфортным жильем для рабочих крупной фабрики, а также оцените сохранившиеся немецкие здания – Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт.

Мосты, ворота, башни и не только

В Калининграде вас очаруют романтичные старинные мосты с аутентичными названиями – Высокий, Медовый и Дровяной. Покажу я и древние фортификационные сооружения – Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота, а также башни Дона и Врангеля, живописно расположенные у Верхнего озера. Расскажу, как жил и развивался Кёнигсберг, какие в нем царили порядки, как были организованы городская оборона и коммунальная инфраструктура.

Сердце современного Калининграда

На центральной площади города вы рассмотрите собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Кроме того, заедете в два порта и оцените потрясающие здания элеваторов. А еще увидите немецкий Мукомольный завод, Калининградский судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.

Ежедневно в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги года
  • Транспорт
  • Детские кресла и бустеры по необходимости
Место начала и завершения?
По Вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Мы обязательно свяжемся с Вами накануне экскурсии
  • Чтобы обсудить подробности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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