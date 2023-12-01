Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Наша экскурсия захватит основные крепости и форты Калининграда, хранящие не одну тайну из истории насыщенной жизни города и его прославленных героев.

Мы увидим: краснокирпичные фортификационные сооружения «Ночной перины Кенигсберга» — мощной кольцевой системы городских фортов 19в. Детально изучим форты № 5, 11.
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Казарма «Кронпринц»
  • Башня Дона
  • Литовский вал
  • Форт 11 «Дёнхофф»
  • Форт 5

Описание

Что вас ждет Кёнигсберг веками был неприступной цитаделью, подступы к которой охраняла целая система фортов постройки XIX столетия. В победном 1945-м некогда непобедимая крепость была захвачена. И в наши дни фортификационные сооружения старинного Кёнигсберга — одни из основных объектов показа на туристических маршрутах. Наша экскурсия захватит основные крепости и форты Калининграда, хранящие не одну тайну из истории насыщенной жизни города и его прославленных героев. Мы увидим: Краснокирпичные фортификационные сооружения «Ночной перины Кенигсберга» — мощной кольцевой системы городских фортов 19в. Детально изучим форты № 5, 11. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• проезд на комфортабельном автомобиле, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты в форт № 5, 11.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автомобиле
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в форт № 5
  • 11
Место начала и завершения?
г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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