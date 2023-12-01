Наша экскурсия захватит основные крепости и форты Калининграда, хранящие не одну тайну из истории насыщенной жизни города и его прославленных героев.
Мы увидим: краснокирпичные фортификационные сооружения «Ночной перины Кенигсберга» — мощной кольцевой системы городских фортов 19в. Детально изучим форты № 5, 11.
Мы увидим: краснокирпичные фортификационные сооружения «Ночной перины Кенигсберга» — мощной кольцевой системы городских фортов 19в. Детально изучим форты № 5, 11.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бранденбургские ворота
- Королевские ворота
- Казарма «Кронпринц»
- Башня Дона
- Литовский вал
- Форт 11 «Дёнхофф»
- Форт 5
Описание
Что вас ждет Кёнигсберг веками был неприступной цитаделью, подступы к которой охраняла целая система фортов постройки XIX столетия. В победном 1945-м некогда непобедимая крепость была захвачена. И в наши дни фортификационные сооружения старинного Кёнигсберга — одни из основных объектов показа на туристических маршрутах. Наша экскурсия захватит основные крепости и форты Калининграда, хранящие не одну тайну из истории насыщенной жизни города и его прославленных героев. Мы увидим: Краснокирпичные фортификационные сооружения «Ночной перины Кенигсберга» — мощной кольцевой системы городских фортов 19в. Детально изучим форты № 5, 11. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• проезд на комфортабельном автомобиле, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты в форт № 5, 11.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном автомобиле
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в форт № 5
- 11
- Место начала и завершения?
- г. Калининград, ул. Юбилейная 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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