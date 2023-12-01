Что вас ждет Кёнигсберг веками был неприступной цитаделью, подступы к которой охраняла целая система фортов постройки XIX столетия. В победном 1945-м некогда непобедимая крепость была захвачена. И в наши дни фортификационные сооружения старинного Кёнигсберга — одни из основных объектов показа на туристических маршрутах. Наша экскурсия захватит основные крепости и форты Калининграда, хранящие не одну тайну из истории насыщенной жизни города и его прославленных героев. Мы увидим: Краснокирпичные фортификационные сооружения «Ночной перины Кенигсберга» — мощной кольцевой системы городских фортов 19в. Детально изучим форты № 5, 11. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• проезд на комфортабельном автомобиле, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты в форт № 5, 11.