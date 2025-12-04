Дорогие гости! Знаю-знаю, вы приехали в Калининград, а хотите увидеть тот самый прусский город Кёнигсберг. Я покажу вам всё, как есть — два города, сплетенных в одно целое. Гуляя по уютным районам Амалиенау и Хуфен, мы поговорим о живших здесь людях и важных событиях. За 3 часа вы получите объемное представление о городе и почувствуете, что подружились с ним.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый Кёнигсберг с калининградским акцентом

Встретившись на современной площади Победы, мы отправимся в историческое путешествие — на улочки районов с немецкими названиями Амалиенау и Хуфен. Я обращу ваше внимание на самые интересные постройки, в том числе на кирху королевы Луизы; познакомлю с поэтом Фридрихом Шиллером и помогу уловить атмосферу старинного уютного Кёнигсберга, где жилые здания похожи на марципановые домики из сказок Гофмана.

Город К и его жители сквозь века

Город великого философа Иммануила Канта, город-крепость, город-сад, ганзейский город, Маленькая Венеция — это все о Калининграде. Вы подробнее узнаете о его судьбе, вспомните голландских купцов и Петра I. Услышите о хозяевах домов; о людях, которые создавали красоту Амалиенау и Хуфена, превратившихся после войны в Центральный район Калининграда; о русских и немцах, для кого этот город стал второй родиной.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.