Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Дорогие гости! Знаю-знаю, вы приехали в Калининград, а хотите увидеть тот самый прусский город Кёнигсберг. Я покажу вам всё, как есть — два города, сплетенных в одно целое. Гуляя по уютным районам Амалиенау и Хуфен, мы поговорим о живших здесь людях и важных событиях. За 3 часа вы получите объемное представление о городе и почувствуете, что подружились с ним.
Встретившись на современной площади Победы, мы отправимся в историческое путешествие — на улочки районов с немецкими названиями Амалиенау и Хуфен. Я обращу ваше внимание на самые интересные постройки, в том числе на кирху королевы Луизы; познакомлю с поэтом Фридрихом Шиллером и помогу уловить атмосферу старинного уютного Кёнигсберга, где жилые здания похожи на марципановые домики из сказок Гофмана.
Город К и его жители сквозь века
Город великого философа Иммануила Канта, город-крепость, город-сад, ганзейский город, Маленькая Венеция — это все о Калининграде. Вы подробнее узнаете о его судьбе, вспомните голландских купцов и Петра I. Услышите о хозяевах домов; о людях, которые создавали красоту Амалиенау и Хуфена, превратившихся после войны в Центральный район Калининграда; о русских и немцах, для кого этот город стал второй родиной.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 536 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после читать дальшеуменьшить
войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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Ксения
Хотим от души поблагодарить нашего гида Марину – это было прекрасное, наполненное множеством интереснейших фактов и деталей, самое настоящее путешествие в историю. Мы были первый раз в Калининграде (14-17 ноября).
Марина читать дальшеуменьшить
– очень эрудированный, великолепный собеседник. Не могу не отметить, что на протяжении 3-х часов экскурсии нам было очень легко во всех смыслах. Время пролетело незаметно 🥰
Настоятельно рекомендую всем, кто будет в городе первый раз, посетить экскурсию с углублением в местную историю, иначе многое можно просто не понять и упустить. А здесь, в Калининграде, это очень важно!
И с погодой нам очень повезло 15 ноября – Калининград нас принял, как отметила Марина))
Было так увлекательно, что в этот день практически нет фотографий в городе 😄
Марина, огромное спасибо! При следующем посещении знаем, к кому обратиться 🤍
Александр и Ксения «любители истории» 15 ноября 2025
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П
Полина
Хочу выразить благодарность Марине за проведенную нам экскурсию, на которой нам удалось познакомиться и с Калининградом, и с Кенигсбергом одновременно!
Благодаря грамотно выстроенному маршруту и логичному повествованию Марины мы не заметили, читать дальшеуменьшить
как за 3 часа прошли от центральной площади современного города до района Амалиенау, где сконцентрирована энергетика старого, еще немецкого города. По дороге даже зашли в популярную и современную кофейню, перевели дух и продолжили прогулку.
В путешествиях по новым городам для нас очень важно, кто и под каким соусом преподносит информацию, от этого зависит впечатление от города и иногда даже перспектива повторных посещений. С Калининградом нам повезло - мы не ошиблись с выбором экскурсии и экскурсовода, рекомендую всем путешественникам этот замечательный маршрут и гида Марину 🤍
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О
Олеся
От всей души оставляю этот отзыв и рекомендую Марину как профессионального гида и потрясающе светлого, интересного, вежливого, образованного и приятного человека! Мы с мужем выбрали эту экскурсию, потому что очень хотели читать дальшеуменьшить
погрузить именно в ту эпоху настоящего Кёнигсберга. Мы остались под огромным впечатлением! 3.5 часа пролетели как один миг. Марина показала и рассказала нам столько всего интересного! Отдельная история про каждый дом, про каждую улочку. Марина очень любит свой родной город, это видно, и это очень очень ценно! Огромным счастьем в этой поездке стала для нас эта познавательная прогулка. Отдельное спасибо Марине за то, что привела нас в чудесное местечко для кофе-паузы, мы бы такое точно сами не нашли! Настоящий кусочек старой Германии в любимой России! Ни один путеводитель, интернет и тд не произведут такого впечатления как рассказ профессионального местного гида! Благодарим от всей души и уже планируем следующую поездку для себя и родителей!
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Юлия
Нашим приоретом в Калининграде была история. Спасибо Марине своим рассказом и любовью к своему город и его истории перенесла нас на "машине времени" в эпоху королевы Луизы. Мы узнали о читать дальшеуменьшить
концепции города-сада, о истории постройки и владельцах домов района Амаленау. Вместе с Мариной рассуждали о тайных знаках и пили кофе на ВДНХ с пироженым Шу (от француза Жан Ависа конец 18 века).
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Е
Елена
Отличная, очень информативная и насыщенная экскурсия + незабываемые впечатления от весеннего Калининграда, утопающего в цветущей сирени. Марине удалось создать впечатление об этом удивительном городе с немецкой душой и русским сердцем, о его необычной судьбе, о жителях былых и настоящих. В этот раз были в городе проездом, но обязательно еще вернемся!
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Марина
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом! Интересно и познавательно.
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