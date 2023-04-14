Экскурсия на машине из Калининграда: природа и архитектура Балтийского побережья
Вы сможете увидеть удивительный ландшафт и разнообразие флоры и фауны Куршской косы.
Мы посетим музейные комплексы, поднимемся на самую высокую точку косы, отведаем Куршских лепешек а также покупаемся в море (по желанию).
Посетим «Мурариум», пройдем по главной пешеходной улице Зеленоградска, а также посетим променад и бювет. В Светлогорске увидим Водонапорную башню, солнечные часы и макет средневекового Кёнигсберга.
Мы посетим музейные комплексы, поднимемся на самую высокую точку косы, отведаем Куршских лепешек а также покупаемся в море (по желанию).
Посетим «Мурариум», пройдем по главной пешеходной улице Зеленоградска, а также посетим променад и бювет. В Светлогорске увидим Водонапорную башню, солнечные часы и макет средневекового Кёнигсберга.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Куршская коса — Танцующий лес, высота Эфа, Музейный комплекс, высота Мюллера
- Зеленоградск — Мурариум, Курортный проспект, променад, бювет (колесо обозрения по желанию)
- Светлогорск — Водонапорная башня, набережная (променад), Янтарь Холл, макет средневекового Кёнигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Незабываемое путешествие, множество эмоций и ярких впечатлений
Погрузитесь в удивительный мир Куршской косы, ощутите всю ее красоту и многогранность природы. Начните ваше путешествие с максимальным комфортом и без толп людей. Мы подберем оптимальное время для экскурсии, чтобы вы могли насладиться природой в полной мере вместе с вашими близкими.
Вы посетите музейные комплексы, подниметесь на самую высокую точку косы, попробуете настоящие Куршские лепешки и сможете окунуться в прохладные воды Балтийского моря (если, конечно, захотите).
В ходе экскурсии вы также посетите «Мурариум», прогуляетесь по главной пешеходной улице Зеленоградска и посетите променад и бювет. В Светлогорске вы увидите водонапорную башню, солнечные часы и макет средневекового Кёнигсберга. Вы обязательно захотите вернуться сюда еще раз.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги (авто бизнес-класса Toyota Camry)
- Услуги гида
- Билеты на Куршскую косу
- Что не входит
- Билет в музей суеверий
- Мурариум
- Обед в Светлогорске
- Панорамный лифт (примерно 1000-1500 руб. / чел.)
- Место начала и завершения?
- Калининград (отель / апартаменты клиента)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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