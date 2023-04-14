Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)

Экскурсия на машине из Калининграда: природа и архитектура Балтийского побережья

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Вы сможете увидеть удивительный ландшафт и разнообразие флоры и фауны Куршской косы.

Мы посетим музейные комплексы, поднимемся на самую высокую точку косы, отведаем Куршских лепешек а также покупаемся в море (по желанию).

Посетим «Мурариум», пройдем по главной пешеходной улице Зеленоградска, а также посетим променад и бювет. В Светлогорске увидим Водонапорную башню, солнечные часы и макет средневекового Кёнигсберга.
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Куршская коса — Танцующий лес, высота Эфа, Музейный комплекс, высота Мюллера
  • Зеленоградск — Мурариум, Курортный проспект, променад, бювет (колесо обозрения по желанию)
  • Светлогорск — Водонапорная башня, набережная (променад), Янтарь Холл, макет средневекового Кёнигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Незабываемое путешествие, множество эмоций и ярких впечатлений
Погрузитесь в удивительный мир Куршской косы, ощутите всю ее красоту и многогранность природы. Начните ваше путешествие с максимальным комфортом и без толп людей. Мы подберем оптимальное время для экскурсии, чтобы вы могли насладиться природой в полной мере вместе с вашими близкими.
Вы посетите музейные комплексы, подниметесь на самую высокую точку косы, попробуете настоящие Куршские лепешки и сможете окунуться в прохладные воды Балтийского моря (если, конечно, захотите).
В ходе экскурсии вы также посетите «Мурариум», прогуляетесь по главной пешеходной улице Зеленоградска и посетите променад и бювет. В Светлогорске вы увидите водонапорную башню, солнечные часы и макет средневекового Кёнигсберга. Вы обязательно захотите вернуться сюда еще раз.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (авто бизнес-класса Toyota Camry)
  • Услуги гида
  • Билеты на Куршскую косу
Что не входит
  • Билет в музей суеверий
  • Мурариум
  • Обед в Светлогорске
  • Панорамный лифт (примерно 1000-1500 руб. / чел.)
Место начала и завершения?
Калининград (отель / апартаменты клиента)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
История и архитектура
Музеи
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Выездные
Амалиенау
Водонапорная башня
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Высота Мюллера
Высота Эфа
Природа и пейзажи

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