Что вас ожидает:

Незабываемое путешествие, множество эмоций и ярких впечатлений

Погрузитесь в удивительный мир Куршской косы, ощутите всю ее красоту и многогранность природы. Начните ваше путешествие с максимальным комфортом и без толп людей. Мы подберем оптимальное время для экскурсии, чтобы вы могли насладиться природой в полной мере вместе с вашими близкими.

Вы посетите музейные комплексы, подниметесь на самую высокую точку косы, попробуете настоящие Куршские лепешки и сможете окунуться в прохладные воды Балтийского моря (если, конечно, захотите).

В ходе экскурсии вы также посетите «Мурариум», прогуляетесь по главной пешеходной улице Зеленоградска и посетите променад и бювет. В Светлогорске вы увидите водонапорную башню, солнечные часы и макет средневекового Кёнигсберга. Вы обязательно захотите вернуться сюда еще раз.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.