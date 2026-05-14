Куршская коса — это незабываемые пейзажи, чистый воздух с ароматом хвои и солёного морского бриза, а иногда ещё и встречи с лесными обитателями — лисами и кабанами.
На экскурсии вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море. А гид расскажет об истории этой местности и создания рукотворных дюн.
На экскурсии вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море. А гид расскажет об истории этой местности и создания рукотворных дюн.
Описание экскурсии
13:00 — выезд из Калининграда
По дороге гид расскажет об истории Куршской косы, формировании дюн и особенностях национального парка.
14:30 — Танцующий лес
Прогулка по одному из самых загадочных мест косы. Вы увидите причудливо изогнутые сосны и узнаете версии появления необычных форм деревьев.
16:00 — дюна Эфа
Подъём на самую высокую точку российской части косы. Со смотровой площадки открываются панорамные виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны.
17:00 — свободное время
Возможность сделать фотографии, насладиться пейзажами и морским воздухом.
17:40 — отправление в Калининград
19:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Отдельно оплачивается экосбор — 400 ₽ взрослый, детям и пенсионерам бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Школьники
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1725 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Плюс маршрута в том, что вы точно не устанете. Здесь пара самостоятельных прогулок и поездка на автобусе.
Минус - присутствие «воды» в рассказе экскурсовода Константина. Не очень радовало то, что приходилось слушать долгий и эмоциональный рассказ, например, об отсутствии ветра на картине (у информационных стендов), о том, в каком ларьке вкуснее латте, и тому подобное. Это время хотелось провести с пользой.
Минус - присутствие «воды» в рассказе экскурсовода Константина. Не очень радовало то, что приходилось слушать долгий и эмоциональный рассказ, например, об отсутствии ветра на картине (у информационных стендов), о том, в каком ларьке вкуснее латте, и тому подобное. Это время хотелось провести с пользой.
Руслан
Ответ организатора:
Любовь, спасибо за обратную связь! Учтем ваши пожелания и замечания в дальнейшей работе!
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В
Хорошая экскурсия. Всем советую.
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В
Очень живописные пейзажи, не слишком тяжёлый маршрут, подойдёт людям любых возрастов, не долго ехать до первой локации
Руслан
Ответ организатора:
Виктория, благодарим вас за обратную связь!
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