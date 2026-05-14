Любовь

Плюс маршрута в том, что вы точно не устанете. Здесь пара самостоятельных прогулок и поездка на автобусе.

Минус - присутствие «воды» в рассказе экскурсовода Константина. Не очень радовало то, что приходилось слушать долгий и эмоциональный рассказ, например, об отсутствии ветра на картине (у информационных стендов), о том, в каком ларьке вкуснее латте, и тому подобное. Это время хотелось провести с пользой.

Руслан Ответ организатора: Любовь, спасибо за обратную связь! Учтем ваши пожелания и замечания в дальнейшей работе!