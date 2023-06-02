Прусская готика

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Ответы на вопросы
Известное выражение «архитектура – это застывшая музыка» в полной мере откроется Вам на нашей экскурсии с посещением нескольких кирх нашего края и замка Вальдау.
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Прусская готика
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Кирха Арнау
  • Кирха Хайлегенвальде
  • Замок Вальдау
  • Кирха Нойхаузен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кирхи Арнау и Хайлигенвальде

Мы предоставляем уникальную возможность оценить лаконичный стиль северо-германской готики — посетить орденские кирхи Арнау и Хайлигенвальде 14 века. Они поразят вас своей аутентичностью, уникальными фресками, заставят задуматься о бренности жизни и реально прикоснуться к камням этих лет.

Поселок Низовье

Затем мы переместимся в поселок Низовье, где Вас ждет экскурсия по орденскому замку Вальда. Полное погружение в атмосферу рыцарских времён 14-16 веков, в далекое средневековье.

Кирха Нойхаузена

А завершающим пунктом нашего путешествия будет потрясающий архитектурный ансамбль кирхи Нойхаузена, с мини-концертом органной музыки!

По пятницам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортные услуги
  • Посещение Органного концерта в кирхе Нойхаузен
  • Посещение замка Вальдау
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Южный вокзал (Ул. Железнодорожная, д. 15);
Завершение: Южный вокзал (Ул. Железнодорожная, д. 15)
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Заявка принята
  • С вами свяжется менеджер Тур оператора "Янтарный край"
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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