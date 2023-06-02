Известное выражение «архитектура – это застывшая музыка» в полной мере откроется Вам на нашей экскурсии с посещением нескольких кирх нашего края и замка Вальдау.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
9
июн
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16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кирха Арнау
- Кирха Хайлегенвальде
- Замок Вальдау
- Кирха Нойхаузен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кирхи Арнау и Хайлигенвальде
Мы предоставляем уникальную возможность оценить лаконичный стиль северо-германской готики — посетить орденские кирхи Арнау и Хайлигенвальде 14 века. Они поразят вас своей аутентичностью, уникальными фресками, заставят задуматься о бренности жизни и реально прикоснуться к камням этих лет.
Поселок Низовье
Затем мы переместимся в поселок Низовье, где Вас ждет экскурсия по орденскому замку Вальда. Полное погружение в атмосферу рыцарских времён 14-16 веков, в далекое средневековье.
Кирха Нойхаузена
А завершающим пунктом нашего путешествия будет потрясающий архитектурный ансамбль кирхи Нойхаузена, с мини-концертом органной музыки!
По пятницам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортные услуги
- Посещение Органного концерта в кирхе Нойхаузен
- Посещение замка Вальдау
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Южный вокзал (Ул. Железнодорожная, д. 15);Завершение: Южный вокзал (Ул. Железнодорожная, д. 15)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Заявка принята
- С вами свяжется менеджер Тур оператора "Янтарный край"
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании