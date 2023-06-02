Кирхи Арнау и Хайлигенвальде

Мы предоставляем уникальную возможность оценить лаконичный стиль северо-германской готики — посетить орденские кирхи Арнау и Хайлигенвальде 14 века. Они поразят вас своей аутентичностью, уникальными фресками, заставят задуматься о бренности жизни и реально прикоснуться к камням этих лет.

Поселок Низовье

Затем мы переместимся в поселок Низовье, где Вас ждет экскурсия по орденскому замку Вальда. Полное погружение в атмосферу рыцарских времён 14-16 веков, в далекое средневековье.

Кирха Нойхаузена

А завершающим пунктом нашего путешествия будет потрясающий архитектурный ансамбль кирхи Нойхаузена, с мини-концертом органной музыки!