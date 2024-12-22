Владетели земель прусских любили демонстрировать власть и силу в камне. Они возводили грандиозные сооружения, которые служили и резиденциями, и крепостями. Минувшие века стёрли имена гордых властителей, но древние стены их замков продолжают возвышаться над землями Восточной Пруссии и хранить истории о происходящих здесь событиях. В них мы и погрузимся.

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Описание экскурсии

Прекрасно сохранившийся замок Тапиау, который сначала был герцогской резиденцией, потом — приютом для бедных, а затем на долгие годы превратился в тюрьму.

Замок Вальдау. Поговорим не только об истории замка, возведённого рыцарями-тевтонцами, но и пройдём по пути Петра I, который когда-то здесь останавливался.

Форт №1 «Штайн», часть «ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать город неприступной крепостью.

Организационные детали