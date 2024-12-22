Владетели земель прусских любили демонстрировать власть и силу в камне. Они возводили грандиозные сооружения, которые служили и резиденциями, и крепостями.
Минувшие века стёрли имена гордых властителей, но древние стены их замков продолжают возвышаться над землями Восточной Пруссии и хранить истории о происходящих здесь событиях. В них мы и погрузимся.
Минувшие века стёрли имена гордых властителей, но древние стены их замков продолжают возвышаться над землями Восточной Пруссии и хранить истории о происходящих здесь событиях. В них мы и погрузимся.
Описание экскурсии
Прекрасно сохранившийся замок Тапиау, который сначала был герцогской резиденцией, потом — приютом для бедных, а затем на долгие годы превратился в тюрьму.
Замок Вальдау. Поговорим не только об истории замка, возведённого рыцарями-тевтонцами, но и пройдём по пути Петра I, который когда-то здесь останавливался.
Форт №1 «Штайн», часть «ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать город неприступной крепостью.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет
- В стоимость включены: услуги гида, трансфер на автобусе туристического класса
- Оплата экскурсии — при посадке в автобус гиду наличными либо по QR-коду
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 14 лет
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 187 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Калининграда
7 часов
Индивидуальная
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 06:00
22 дек в 06:30
от 12 800₽ за человека
скидка
45%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Сегодня в 06:00
26 дек в 06:00
150008250₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Сегодня в 19:30
23 дек в 19:30
25002000₽ за человека