От рыцарей до королей: замок, крепость, форт

Погрузиться в ушедшие эпохи и оценить величие архитектурных замыслов прусских властителей
Владетели земель прусских любили демонстрировать власть и силу в камне. Они возводили грандиозные сооружения, которые служили и резиденциями, и крепостями.

Минувшие века стёрли имена гордых властителей, но древние стены их замков продолжают возвышаться над землями Восточной Пруссии и хранить истории о происходящих здесь событиях. В них мы и погрузимся.
От рыцарей до королей: замок, крепость, форт
От рыцарей до королей: замок, крепость, форт
От рыцарей до королей: замок, крепость, форт
Ближайшие даты:
22
дек26
янв2
фев9
фев16
фев23
фев2
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Прекрасно сохранившийся замок Тапиау, который сначала был герцогской резиденцией, потом — приютом для бедных, а затем на долгие годы превратился в тюрьму.

Замок Вальдау. Поговорим не только об истории замка, возведённого рыцарями-тевтонцами, но и пройдём по пути Петра I, который когда-то здесь останавливался.

Форт №1 «Штайн», часть «ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать город неприступной крепостью.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет
  • В стоимость включены: услуги гида, трансфер на автобусе туристического класса
  • Оплата экскурсии — при посадке в автобус гиду наличными либо по QR-коду
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 14 лет2400 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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