Замок Вальдау – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Вальдау» в Калининграде, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
5 отзывов
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Путешествие в русскую Европу
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    26 мая 2024
    Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
    Думаю через несколько лет, после окончания реставрации будет очень здорово. А сейчас мне не хватило замков на экскурсии по замкам. Гид очень хороший был.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
    Спокойный и приятный маршрут
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
    Сергей, очень увлеченный специалист, с чувством юмора, много интересной информации получили на экскурсии, но этой информацией нас не перегружали, были
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    перерывы, на кофе брейк:) От себя, как человека, тоже увлеченного историей, могу добавить, что все понравилось, все было интересно, погода нас тоже радовала теплом и ясным небом. Сергей, спасибо большое, за Вашу работу и вклад в развитие региона, продолжайте в том же духе! Для других путешественников, рекомендуем заранее посмотреть те места, которые хотелось бы посетить и спланировать авторский-персональный маршрут, чтобы сильно не устать планировать экскурсию не более 7-8ч.

  • н
    надежда
    4 января 2024
    Бальга, Бранденбург и другие замки Восточной Пруссии
    Отличная экскурсия, очень познавательная, рекомендую
  • Ж
    Жанна
    12 сентября 2023
    Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
    Любителям истории, особенно парням, хайли рекомендед
  • F
    Frau.ovi
    9 сентября 2023
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Понравилось все, за исключением количества людей.
  • Ш
    Шикова
    11 августа 2023
    Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
    Мы ездили вчетвером по замкам Пруссии с гидом Сергеем. И мы остались очень довольны экскурсией, без экскурсовода довольно тяжело проникнуться
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    этой не простой темой, представить себе какими были замки в момент своей постройки и расцвета. Сергей нам все очень подробно объяснил, рассказал много легенд Калининграда, в том числе и про Янтарную комнату и ее странные поиски. Большое ему спасибо. Индивидуальные экскурсии forever, никакой спешки и беготни.

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2023
    Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
    Все понравилось, гид Наталья всё прекрасно рассказывала, рекомендую.
  • О
    Оксана
    31 июля 2023
    Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
    Шикарная экскурсия, позволившая стать чуточку ближе к средневековому прошлому края, узнать интересные подробности истории Тевтонского ордена, да и просто погулять по живописным местам! Дружелюбная атмосфера и удобный маршрут прилагаются. Огромное спасибо гиду Сергею!
  • Е
    Елена
    23 октября 2022
    Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
    Гид Евгений прекрасно провел экскурсию, с учетом наших пожеланий. Узнали и увидели много нового и интересного. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Вальдау»

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  2. Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
  3. Путешествие в русскую Европу
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Вальдау" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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