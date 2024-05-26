1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра26 мая 2024Думаю через несколько лет, после окончания реставрации будет очень здорово. А сейчас мне не хватило замков на экскурсии по замкам. Гид очень хороший был.
- ННаталья22 мая 2024Спокойный и приятный маршрут
- ААлексей1 мая 2024Сергей, очень увлеченный специалист, с чувством юмора, много интересной информации получили на экскурсии, но этой информацией нас не перегружали, были
- ннадежда4 января 2024Бальга, Бранденбург и другие замки Восточной ПруссииОтличная экскурсия, очень познавательная, рекомендую
- ЖЖанна12 сентября 2023Любителям истории, особенно парням, хайли рекомендед
- FFrau.ovi9 сентября 2023В тени рыцарских замков. Прусские хроникиПонравилось все, за исключением количества людей.
- ШШикова11 августа 2023Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной ПруссииМы ездили вчетвером по замкам Пруссии с гидом Сергеем. И мы остались очень довольны экскурсией, без экскурсовода довольно тяжело проникнуться
- ЕЕкатерина4 августа 2023Музей «Трех эпох», замки Вальдау и ТапиауВсе понравилось, гид Наталья всё прекрасно рассказывала, рекомендую.
- ООксана31 июля 2023Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, ГеоргенбургШикарная экскурсия, позволившая стать чуточку ближе к средневековому прошлому края, узнать интересные подробности истории Тевтонского ордена, да и просто погулять по живописным местам! Дружелюбная атмосфера и удобный маршрут прилагаются. Огромное спасибо гиду Сергею!
- ЕЕлена23 октября 2022Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, ГеоргенбургГид Евгений прекрасно провел экскурсию, с учетом наших пожеланий. Узнали и увидели много нового и интересного. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Вальдау»
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