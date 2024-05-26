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перерывы, на кофе брейк:) От себя, как человека, тоже увлеченного историей, могу добавить, что все понравилось, все было интересно, погода нас тоже радовала теплом и ясным небом. Сергей, спасибо большое, за Вашу работу и вклад в развитие региона, продолжайте в том же духе! Для других путешественников, рекомендуем заранее посмотреть те места, которые хотелось бы посетить и спланировать авторский-персональный маршрут, чтобы сильно не устать планировать экскурсию не более 7-8ч.